с.Ловозеро

14 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Алакуртти

14 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

г.Мурманск

14 марта - 9.20

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок посетят Южную котельную ПАО «Мурманская ТЭЦ», где познакомятся с реализацией проектов, предусмотренных Экологическим соглашением. Документ был подписан между Правительством региона и ПАО «ТГК-1» в 2017 году.

В ходе визита будет продемонстрирована работа новых установок беспарового разогрева и закрытого слива мазута, запущен в опытную эксплуатацию комплекс очистных сооружения производственных и сточных вод.

г.Мурманск, ул.Фадеев Ручей, 7. Южная котельная ПАО «Мурманская ТЭЦ».

14 марта - 9.30

Репетиционный экзамен по математике (профильный уровень) для выпускников 11 классов с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов.

г.Мурманск, пр. Связи, 30. Гимназия № 1.

14 марта - 10.45

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Александр Румянцев посетит Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина. В рамках рабочего визита Александр Румянцев посетит медицинский центр «Белая роза» и отделение онкогематологии.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина.

14 марта - 11.00

Старт акции по установке боксов для сбора и утилизации использованных батареек в рамках проекта «Чистая Арктика». В акции, которая проходит при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, примут участие студенты Мурманской академии экономики и управления, специалисты министерства природных ресурсов и экологии, а также руководители многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области.

В ходе акции участники вручат жителям города листовки с напоминанием о том, как важно беречь экологию и установят первый бокс.

г.Мурманск, просп.Ленина, 45. МФЦ по Октябрьскому округу Мурманска.

14 марта - 11.00

Открытие V международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут».

14 марта - 11.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в работе пленарного заседания Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Перед началом пленарного заседания, в 11.20 глава региона осмотрит экспозицию XVIII международной рыбопромышленной выставки «Море. Ресурсы. Технологии».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж.

14 марта - 13.00

Правовая дискуссия «Грамотный потребитель или скандалист?». Мероприятие приурочено к Всемирному дню защиты прав потребителей. В дискуссии примут участие специалисты Управления Роспотребнадзора и представители регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

14 марта - 14.00

Форум участников проекта «Профессиональный ориентир». В работе форума примут участие представители компаний «Норильский никель» и «ФосАгро», Центра поддержки предпринимательства, ректората Мурманского арктического государственного университета, а также студенты. Организаторы представят несколько площадок: «Профессии будущего в разрезе крупных корпораций до 2030 г .», «Профессиональная интеграция учащихся на примере МАГУ (работа Арктического кадрового центра)», «Бизнес в условиях Арктики: как начать и как не ошибиться?», «Реализация профессионального «Я»: психологический аспект профессиональной интеграции». Мероприятие организовано при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет, ауд. 208-209.

14 марта - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание проектной группы по развитию Териберки.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

14 марта - 15.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится презентации студенческой «Юридической клиники» на базе Региональной общественной приемной Д.А. Медведева для студентов мурманских вузов в рамках регионального партийного партии «Единая Россия» «Профориентация-2025».

В ходе мероприятия студенты познакомятся с работой региональной общественной приемной председателя партии, в частности «Юридического центра» приёмной. Юристы подробно расскажут о практической деятельности, работе с обращениями граждан и особенностях ведения личных приемов.

По итогам мероприятия все желающие студенты будут приглашены для прохождения практики на базе юридического центра Региональной общественной приемной.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

14 марта - 15.30

В рамках рабочего визита генерального директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Александра Румянцева запланировано посещение Мурманской детской клинической больницы.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18, Мурманская детская клиническая больница.

14 марта - 16.00

Губернатор Марина Ковтун проведет встречу со статс-секретарем министерства торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Роем Ангельвиком.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

14 марта – 17.00

Состоится бесплатный тренинг для предпринимателей «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения». Тренинг проведёт Центр поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках в рамках программ обучения АО «Корпорация МСП». В ходе тренинга будут освещены следующие темы: определить преимущества и недостатки форм бизнеса на примере ООО и ИП; получить информацию о системе налогообложения; сформировать последовательность действий при регистрации юридического лица и при выборе системы налогообложения.

К участию в тренинге приглашаются как действующие, так и начинающие предприниматели Мурманской области. Тренинг проведёт аккредитованный тренер АО «Корпорация МСП», специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Александра Воложинова.

Участие в семинаре – бесплатно, регистрация обязательна Зарегистрироваться на тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/679825/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Многофункциональная площадка ГОБУ МРИБИ.

15 марта - 10.00

Пройдет день информации «Права потребителя». Мероприятия посвящено Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта. Эта тема касается каждого гражданина - как потребителя всевозможных товаров и услуг. Стать грамотным потребителем поможет лекция-презентация «Потребитель, знай свои права!», в ходе которой пользователи узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей».

Деловая игра для потребителей смоделирует конкретные ситуации и подскажет способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

15 марта – 10.30-17.00

В центре «Лапландия» состоится областной семинар «Современные подходы к организации системы профилактической деятельности в образовательных организациях Мурманской области». Семинар организует Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

К участию в семинаре приглашаются специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методических служб, руководители (заместители руководителей), педагогические работники образовательных организаций Мурманской области.

Семинар проводится в целях диссеминации передового практического опыта работы образовательных организаций Мурманской области в сфере профилактики правонарушений, предупреждения распространения наркомании, заболевания ВИЧ-инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования здоровье сберегающей среды.

Программа мероприятия предусматривает проведение пленарного заседания и педагогических площадок по актуальным направлениям профилактической деятельности на базе учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

15 марта – 17.00

Состоится бесплатный семинар для предпринимателей «Клиентомания. Как создать, развить и оценить клиентоориентированность компании». Организатором семинара выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. К участию в семинаре приглашаются действующие и начинающие предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса.

В программе семинара: Клиентоориентированность как способ увеличения прибыли. Почему сервис высокого класса — это не всегда признак клиентоориентированности? Как сделать свою компанию привлекательной для клиентов даже при высокой конкуренции? В чём отличие качественного и профессионального сервиса? Как перевести компанию на профессиональный уровень? Как обеспечить постоянную обратную связь от ваших клиентов?

Семинар будет проведен опытным тренером личностного развития, психологом с 12-летним стажем работы, руководителем «Мурманского тренингового центра» Мариной Мыжерицкой.

Участие в семинаре – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на семинар «Клиентомания. Как создать, развить и оценить клиентоориентированность компании» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/679868/

г.Мурманск, просп. Ленина, 27а. Мурманский тренинговый центр.

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

16 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.