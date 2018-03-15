снп.Зареченск

15 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

15 марта - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Мурманск

15 марта - 10.00

Пройдет день информации «Права потребителя». Мероприятия посвящено Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта. Эта тема касается каждого гражданина - как потребителя всевозможных товаров и услуг. Стать грамотным потребителем поможет лекция-презентация «Потребитель, знай свои права!», в ходе которой пользователи узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей».

Деловая игра для потребителей смоделирует конкретные ситуации и подскажет способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

15 марта – 10.30-17.00

В центре «Лапландия» состоится областной семинар «Современные подходы к организации системы профилактической деятельности в образовательных организациях Мурманской области». Семинар организует Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

К участию в семинаре приглашаются специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных методических служб, руководители (заместители руководителей), педагогические работники образовательных организаций Мурманской области.

Семинар проводится в целях диссеминации передового практического опыта работы образовательных организаций Мурманской области в сфере профилактики правонарушений, предупреждения распространения наркомании, заболевания ВИЧ-инфекции, предупреждения экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования здоровье сберегающей среды.

Программа мероприятия предусматривает проведение пленарного заседания и педагогических площадок по актуальным направлениям профилактической деятельности на базе учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

15 марта - 10.30

Пятое заседание рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Участники заседания: Пристансков Дмитрий Владимирович – председатель Российской части рабочей группы, заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Ангелвик Рой – председатель Норвежской части рабочей группы, статс-секретарь Министерства торговли, промышленности и рыболовства Королевства Норвегия; Дурягин Роман Анатольевич – заместитель губернатора Мурманской области; Сведал Эрик – Генеральный консул Норвегии в Мурманске

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», IV этаж, конференц-зал.

15 марта - 11.30

Областной семинар на тему «Современные подходы к организации системы профилактической деятельности в образовательных организациях Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

15 марта - 12.30

Подписание итогового протокола пятого заседания рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и Плана мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018-2022 годы.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», IV этаж, большой зал.

15 марта - 14.00

Пройдет заседание круглого стола на тему «На краю земли: Алексей Максимович Горький в Заполярье». Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения выдающегося российского писателя. Будет освещена одна из страниц его биографии – визит в Мурманск. Путешествие писателя на Мурман нашло отражение в его творчестве.

Участники круглого стола обсудят произведения А.М. Горького, созданные после поездки на Кольский полуостров, а также литературное наследие писателя в целом.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

15 марта - 14.00-17.00

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day). В его рамках комитет по ветеринарии Мурманской области проводит «горячую линию» для граждан по вопросам обеспечения безопасности в ветеринарном отношении пищевой продукции животного происхождения.

Ответы на волнующие вопросы можно получить по телефону (815 2) 68-68-25.

15 марта – 17.00

Состоится бесплатный семинар для предпринимателей «Клиентомания. Как создать, развить и оценить клиентоориентированность компании». Организатором семинара выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. К участию в семинаре приглашаются действующие и начинающие предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса.

В программе семинара: Клиентоориентированность как способ увеличения прибыли. Почему сервис высокого класса — это не всегда признак клиентоориентированности? Как сделать свою компанию привлекательной для клиентов даже при высокой конкуренции? В чём отличие качественного и профессионального сервиса? Как перевести компанию на профессиональный уровень? Как обеспечить постоянную обратную связь от ваших клиентов?

Семинар будет проведен опытным тренером личностного развития, психологом с 12-летним стажем работы, руководителем «Мурманского тренингового центра» Мариной Мыжерицкой.

Участие в семинаре – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на семинар «Клиентомания. Как создать, развить и оценить клиентоориентированность компании» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/679868/

г.Мурманск, просп. Ленина, 27а. Мурманский тренинговый центр.

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

17 марта - 15.00

Состоится лекция «Парк Хибинских гор - сто лет истории». Лекторий «Край, в котором я живу» снова открывает свои двери для тех, кому интересна история родного края. На этот раз слушатели узнают о Парке Хибинских гор.

Предложение создать национальный парк в Хибинских горах официально прозвучало в ноябре 1917 года. Постановление правительства Российской Федерации «О создании национального парка «Хибины» было подписано 8 февраля 2018 года.

Как на протяжении ста лет развивалась идея «парка Хибинских гор», какими интересными событиями отмечен этот путь, что, кроме сохранения уникальных северных гор, принесет создание первого национального парка в Мурманской области - об этом расскажет руководитель Кольского центра дикой природы, заместитель директора Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области Виктор Николаевич Петров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека. Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

16 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.