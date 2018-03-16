г.Мончегорск

19 марта – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения прав инвалидов, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах ненадлежащего медицинского и социального обслуживания, а также о проблемных вопросах реализации своих прав.

Звонки будут приниматься помощником прокурора города Сытюгиной Анной Сергеевной по телефону 8 (81536) 7-59-33.

п.Зверосовхоз

16 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

16 марта - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому район.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

16 марта - 11.15

Губернатор Марина Ковтун проведёт награждение участников творческого регионального конкурса дизайн-проектов общественных территорий городов Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет, III этаж, аудитория 313.

16 марта – 11.15

Рабочий визит заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Татьяны Яковлевой. В рамках рабочего визита заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева посетит Мурманскую городскую детскую консультативно-диагностическую поликлинику.

г.Мурманск, ул. Папанина, 1. Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника.

16 марта – 11.45

В рамках рабочего визита заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева посетит Мурманскую детскую клиническую больницу.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница.

16 марта – 14.15

В рамках рабочего визита заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева посетит Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина.

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

17 марта - 15.00

Состоится лекция «Парк Хибинских гор - сто лет истории». Лекторий «Край, в котором я живу» снова открывает свои двери для тех, кому интересна история родного края. На этот раз слушатели узнают о Парке Хибинских гор.

Предложение создать национальный парк в Хибинских горах официально прозвучало в ноябре 1917 года. Постановление правительства Российской Федерации «О создании национального парка «Хибины» было подписано 8 февраля 2018 года.

Как на протяжении ста лет развивалась идея «парка Хибинских гор», какими интересными событиями отмечен этот путь, что, кроме сохранения уникальных северных гор, принесет создание первого национального парка в Мурманской области - об этом расскажет руководитель Кольского центра дикой природы, заместитель директора Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области Виктор Николаевич Петров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека. Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

18 марта - 14.00

Состоится заседание Рериховского общества. В программе: беседы по искусству, литературе, философии, а также видеосюжеты. Мурманское Рериховское общество является региональной культурно-просветительской общественной организацией, работающей с 1991 г. при Государственной областной универсальной научной библиотеке. Главное направление деятельности Мурманского Рериховского общества – культурно-просветительское. Основой является культурное, научное и духовное наследии семьи Рерихов.

Устраиваются литературные вечера, посвящённые творчеству русских и зарубежных писателей, музыкантов, художников. Проходят творческие вечера, где члены общества представляют своё творчество. Проводятся общественные мероприятия, среди которых конференции, выставки репродукций картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха, литературно-музыкальные композиции, фотовыставки.

Общество сотрудничает с культурными и образовательными учреждениями г. Мурманска и Мурманской области, Краснодарского края, с Международным Центром Рерихов (г.Москва), а также с рериховскими организациями других регионов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

16 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.