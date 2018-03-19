Россия уже определилась с президентом, проголосовав за Владимира ПутинаИз 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира Путина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.03.18 07:50

Делу - время

г.Кировск

19 марта – 17.00-18.00

Прокуратурой города Кировска часов будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения прав граждан на оплату труда.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора г.Кировска Семеновой Татьяне Михайловне по телефону 8(815-31) 5-42-08.

г.Мончегорск

19 марта – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения прав инвалидов, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах ненадлежащего медицинского и социального обслуживания, а также о проблемных вопросах реализации своих прав.

Звонки будут приниматься помощником прокурора города Сытюгиной Анной Сергеевной по телефону 8 (81536) 7-59-33.

г.Гаджиево

19 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100. Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения.

с.Ура-Губа

19 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Снежногорск

19 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. В Снежногорске специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Снежногорск, ул. Октябрьская, 18.

г.Мурманск

19 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. В Мурманске  специалисты проверят законность перепланировки помещения.

г.Мурманск, ул. Скальная, 29; пррчп. Кольский, 33; ул. Свердлова, 4/2; ул. Баумана, 43/1; Театральный бульвар, 11.

19 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. В Мурманске  специалисты проверят законность перепланировки помещения и соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Буркова, 29.

19 марта - 9.30

Встреча делегации правительства Мурманской области, возглавляемой министром экономического развития Еленой Тихоновой, с заместителем генерального консула ФРГ в г.Санкт-Петербурге госпожой Уте Катч-Эгли.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, II этаж, овальный зал.

19 марта - 17.30

Конференция «Духовные истоки православия Кольского Севера». Участники конференции обсудят исторические и духовные аспекты установления православия на Кольском Севере, поговорят о сакральных святынях: Свято-Троицком Трифонов Печенгском монастыре, Воскресенском соборе и Благовещенской церкви в Коле – и о духовных просветителях: протоиереях Георгии Терентиеве и Константине Щеколдине. С докладами выступят руководитель Свято-Феодоритовских епархиальных катехизаторских курсов иерей Игорь Зуев, преподаватель иерей Анатолий Коряковский, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Сергей Никонов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

20 марта - 12.00

Состоится пресс-конференция по организации и проведению 84 международного традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся.  В пресс-конференции примут участие: председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна; директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Лебедев Владимир Николаевич; спонсоры и партнеры мероприятия.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта», здание АСК конференц-зал.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 819 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Zviygincew
19.03.18 07:48
Доброе утро, страна! Встречаем новый день со старым президентом!
Комментарий к новости:Жители Мурманской области отдали голоса Владимиру Путину
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 21 копейку-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика