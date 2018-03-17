г.Кировск

19 марта – 17.00-18.00

Прокуратурой города Кировска часов будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения прав граждан на оплату труда.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора г.Кировска Семеновой Татьяне Михайловне по телефону 8(815-31) 5-42-08.

г.Мончегорск

19 марта – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения прав инвалидов, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах ненадлежащего медицинского и социального обслуживания, а также о проблемных вопросах реализации своих прав.

Звонки будут приниматься помощником прокурора города Сытюгиной Анной Сергеевной по телефону 8 (81536) 7-59-33.

г.Гаджиево

19 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100. Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения.

с.Ура-Губа

19 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Снежногорск

19 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. В Снежногорске специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Снежногорск, ул. Октябрьская, 18.

пгт.Мурмаши

18 марта - 11.00-16.00

День открытых мероприятий детского технопарка «Кванториум». В программе – интерактивные выставки, мастер-классы квантумов детского технопарка, выставки проектов обучающихся «Кванториума».

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 19. Школа № 1.

г.Кола

18 марта - 11.00-16.00

День открытых мероприятий детского технопарка «Кванториум». В программе – интерактивные выставки, мастер-классы квантумов детского технопарка, выставки проектов обучающихся «Кванториума».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный цент культуры.

г.Мурманск

17 марта – 10.30-15.20

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

17 марта - 14.00

Встреча «Язык эсперанто на Мурмане», посвященная 30-летию мурманского клуба эсперантистов. Подобного рода встречу-презентацию клуб проводит впервые. Участники клуба расскажут об истории языка эсперанто и сфере его применения, председатель клуба Андрей Рязанцев – о российских и международных организациях и сообществах эсперантистов, применении языка в Интернете.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

17 марта - 15.00

Состоится лекция «Парк Хибинских гор - сто лет истории». Лекторий «Край, в котором я живу» снова открывает свои двери для тех, кому интересна история родного края. На этот раз слушатели узнают о Парке Хибинских гор.

Предложение создать национальный парк в Хибинских горах официально прозвучало в ноябре 1917 года. Постановление правительства Российской Федерации «О создании национального парка «Хибины» было подписано 8 февраля 2018 года.

Как на протяжении ста лет развивалась идея «парка Хибинских гор», какими интересными событиями отмечен этот путь, что, кроме сохранения уникальных северных гор, принесет создание первого национального парка в Мурманской области - об этом расскажет руководитель Кольского центра дикой природы, заместитель директора Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области Виктор Николаевич Петров.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека. Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

18 марта - 14.00

Состоится заседание Рериховского общества. В программе: беседы по искусству, литературе, философии, а также видеосюжеты. Мурманское Рериховское общество является региональной культурно-просветительской общественной организацией, работающей с 1991 г. при Государственной областной универсальной научной библиотеке. Главное направление деятельности Мурманского Рериховского общества – культурно-просветительское. Основой является культурное, научное и духовное наследии семьи Рерихов.

Устраиваются литературные вечера, посвящённые творчеству русских и зарубежных писателей, музыкантов, художников. Проходят творческие вечера, где члены общества представляют своё творчество. Проводятся общественные мероприятия, среди которых конференции, выставки репродукций картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха, литературно-музыкальные композиции, фотовыставки.

Общество сотрудничает с культурными и образовательными учреждениями г. Мурманска и Мурманской области, Краснодарского края, с Международным Центром Рерихов (г.Москва), а также с рериховскими организациями других регионов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

19 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. В Мурманске специалисты проверят законность перепланировки помещения.

г.Мурманск, ул. Скальная, 29; пррчп. Кольский, 33; ул. Свердлова, 4/2; ул. Баумана, 43/1; Театральный бульвар, 11.

19 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. В Мурманске специалисты проверят законность перепланировки помещения и соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Буркова, 29.

19 марта - 9.30

Встреча делегации правительства Мурманской области, возглавляемой министром экономического развития Еленой Тихоновой, с заместителем генерального консула ФРГ в г.Санкт-Петербурге госпожой Уте Катч-Эгли.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

19 марта - 17.30

Конференция «Духовные истоки православия Кольского Севера». Участники конференции обсудят исторические и духовные аспекты установления православия на Кольском Севере, поговорят о сакральных святынях: Свято-Троицком Трифонов Печенгском монастыре, Воскресенском соборе и Благовещенской церкви в Коле – и о духовных просветителях: протоиереях Георгии Терентиеве и Константине Щеколдине. С докладами выступят руководитель Свято-Феодоритовских епархиальных катехизаторских курсов иерей Игорь Зуев, преподаватель иерей Анатолий Коряковский, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Сергей Никонов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

20 марта - 12.00

Состоится пресс-конференция по организации и проведению 84 международного традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся. В пресс-конференции примут участие: председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна; директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Лебедев Владимир Николаевич; спонсоры и партнеры мероприятия.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта», здание АСК конференц-зал.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.