с.Ловозеро

20 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Кола

20 марта - 14.30

Общественное обсуждение проектной документации объекта государственной экологической экспертизы – комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск, включая материалы воздействия на окружающую среду.

г.Кола, пер. Островский, 6. Межпоселенческая библиотека Кольского района.

г.Мурманск

20 марта - 9.00

В гимназии № 10 пройдёт «Урок здоровья» для младших школьников по теме: «Стоп, грипп!» в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее».

В мероприятии примут участие: председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат Совета депутатов г. Мурманска, член фракции «Единая Россия» Александр Капиносов; специалисты центра медицинской профилактики ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи; учащиеся и педагогический состав гимназии № 10 г. Мурманска.

Партийный проект «Единой России» «Здоровье – детям», реализация задач которого рассчитана на шесть лет (с 2017 по 2022 гг.), не только ведет борьбу с социально значимыми заболеваниями, но и способствует снижению младенческой и материнской смертности. Не менее важны для партпроекта развитие школьной медицины (активисты выступают за то, чтобы в каждой школе появился медицинский работник), создание доступной среды для детей-инвалидов, состояние детских поликлиник и больниц.

Одним из направлений реализации партпроекта в Мурманской области - проведение «Уроков здоровья», главной задачей которых является пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. Также в рамках проекта реализуются мероприятия, в которых принимают участие родители школьников.

г.Мурманск, ул. Баумана, 11. Прогимназия № 10 Мурманска.

20 марта - 9.30

Всероссийская проверочная работа по английскому языку для учеников 11 классов. На мероприятии будет присутствовать министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

г.Мурманск, ул. Папанина, 10. Мурманский политехнический лицей.

20 и 21 марта - 11.00-16.00

Начнёт работу областной двухдневный тематический семинар «Электронные ресурсы и информационные сервисы в библиотеках». Участники семинара обсудят актуальные вопросы создания и использования электронных информационных ресурсов в библиотечной деятельности. Первый день мероприятия будет посвящен проблемам использования и доступа к ресурсам Национальной электронной и Президентской библиотек, возможностям электронных библиотек «ЛитРес» и «Global F5» издательства «Лань». Участники «круглого стола» смогут поделиться опытом работы в этом направлении. Обсуждаемые вопросы будут наиболее интересны для специалистов библиотек, работающих с электронными ресурсами, библиографов.

Второй день семинара будет посвящен вопросам формирования и технической поддержки Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области и его использования в качестве ресурса для каталогизации.

В рамках мероприятия также состоится круглый стол, участники которого смогут обменяться профессиональным опытом. Мероприятие будет полезно для специалистов библиотек, формирующих электронные каталоги – каталогизаторов и программистов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

20 марта - 12.00

Состоится пресс-конференция по организации и проведению 84 международного традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся. В пресс-конференции примут участие: председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна; директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Лебедев Владимир Николаевич; спонсоры и партнеры мероприятия.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта», здание АСК конференц-зал.

23 марта – 10.00-12.00

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 2018 года будет проводиться «горячая линия» по вопросам уголовно-исполнительного законодательства.

На звонки и вопросы по телефону 8 (81553) 3-57-65 ответит заместитель прокурора Иняков Владимир Владимирович.

23 марта – 12.00-14.00

В ГДЦ «Меридиан» состоится дискуссионная площадка «Земля для бизнеса». На мероприятии будут рассмотрены «земельные» вопросы, интересующие предпринимателей: от выбора земельного участка до заключения договора на аренду.

К участию в дискуссионной площадке приглашаются: предприниматели, руководители предприятий, желающих взять земельный участок в аренду или выкупить; руководители и специалисты юридических служб; юрисконсульты строительных, инвестиционных и девелоперских компаний; специалисты предприятий и организаций, занимающиеся вопросами землепользования и застройки; застройщики земель различными объектами; землеустроители и кадастровые инженеры; специалисты по управлению недвижимостью.

Экспертами на мероприятии выступят представители бизнеса, муниципальных органов власти и ведомств Правительства Мурманской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Для участников предусмотрена раздача методических материалов, кофе-брейк.

Организаторами мероприятия являются региональные Центр поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития, а также Корпорация развития Мурманской области.

Для участия в мероприятии необходима регистрация, зарегистрироваться: https://cppmo.timepad.ru/event/686007/

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23). ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.