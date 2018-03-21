Делу - время
с.Ловозеро
21 марта - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
пгт.Верхнетуломский
21 марта - 11.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.
сп.Тулома
21 марта - 14.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
сп.Тулома, ул. Мира, 18.
г.Заозёрск
21 марта - 17.00
Старт Недели профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Знать, чтобы не оступиться».
г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания, лекционный зал.
г.Кола
21 марта – 12.00
Губернатор Марина Ковтун примет участие в областном слете волонтёров и проведёт заседание совета по реализации государственной молодёжной политики при губернаторе Мурманской области.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.
с.Ура-Губа
21 марта – 9.45
Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в посёлки Ура-Губа и Минькино Кольского района. В программе: посещение объектов образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры.
с.Ура-Губа
г.Мурманск
21 марта - 9.30
Первый экзаменационный день ЕГЭ-2018 в досрочный период – экзамены по географии и информатике. На экзаменах будет присутствовать министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 76/3. Школа №41.
21 марта - 11.00-16.00
Продолжается работа областной двухдневный тематический семинар «Электронные ресурсы и информационные сервисы в библиотеках». Участники семинара обсудят актуальные вопросы создания и использования электронных информационных ресурсов в библиотечной деятельности. Первый день мероприятия будет посвящен проблемам использования и доступа к ресурсам Национальной электронной и Президентской библиотек, возможностям электронных библиотек «ЛитРес» и «Global F5» издательства «Лань». Участники «круглого стола» смогут поделиться опытом работы в этом направлении. Обсуждаемые вопросы будут наиболее интересны для специалистов библиотек, работающих с электронными ресурсами, библиографов.
Второй день семинара будет посвящен вопросам формирования и технической поддержки Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области и его использования в качестве ресурса для каталогизации.
В рамках мероприятия также состоится круглый стол, участники которого смогут обменяться профессиональным опытом. Мероприятие будет полезно для специалистов библиотек, формирующих электронные каталоги – каталогизаторов и программистов.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.
21 марта - 12.00-15.00
День открытых дверей Росреестра по Мурманской области по предоставлению услуг государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
г.Мурманск, ул. Щербакова, 26. Первомайское отделение МФЦ Мурманской области.
21 марта - 14.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул. Баумана, 38; ул. Карла Маркса, 25; ул. Копытова, 21; просп. Героев-североморцев, 78/4.
21 марта - 14.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил нормативного уровня обеспечения отоплением.
г.Мурманск, ул. Полухина, 22.
21 марта - 14.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил обеспечения холодным водоснабжением.
г.Мурманск, Театральный бульвар, 8.
21 марта - 15.00
В рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» пройдет очередной «День юного специалиста». Перед школьниками по теме: «Почему я стал хирургом?» выступят врачи учреждения здравоохранения. Затем будет проведена небольшая экскурсия по больнице с посещением соответствующих отделений.
В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», член регионального политического совета, депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия», главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев; учащиеся СОШ г. Мурманска; медперсонал ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».
г.Мурманск, ул. Володарского, 18. ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».
23 марта – 12.00-14.00
В ГДЦ «Меридиан» состоится дискуссионная площадка «Земля для бизнеса». На мероприятии будут рассмотрены «земельные» вопросы, интересующие предпринимателей: от выбора земельного участка до заключения договора на аренду.
К участию в дискуссионной площадке приглашаются: предприниматели, руководители предприятий, желающих взять земельный участок в аренду или выкупить; руководители и специалисты юридических служб; юрисконсульты строительных, инвестиционных и девелоперских компаний; специалисты предприятий и организаций, занимающиеся вопросами землепользования и застройки; застройщики земель различными объектами; землеустроители и кадастровые инженеры; специалисты по управлению недвижимостью.
Экспертами на мероприятии выступят представители бизнеса, муниципальных органов власти и ведомств Правительства Мурманской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Для участников предусмотрена раздача методических материалов, кофе-брейк.
Организаторами мероприятия являются региональные Центр поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития, а также Корпорация развития Мурманской области.
Для участия в мероприятии необходима регистрация, зарегистрироваться: https://cppmo.timepad.ru/event/686007/
г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23). ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж.
23 марта – 10.00-12.00
Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 2018 года будет проводиться «горячая линия» по вопросам уголовно-исполнительного законодательства.
На звонки и вопросы по телефону 8 (81553) 3-57-65 ответит заместитель прокурора Иняков Владимир Владимирович.
Март
В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):
23 марта - 15.00-17.00
Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.
30 марта - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.
30 апреля - 10.30-15.20
Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.
Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.
Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.
г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.