с.Ловозеро

21 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

21 марта - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

21 марта - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Заозёрск

21 марта - 17.00

Старт Недели профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Знать, чтобы не оступиться».

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания, лекционный зал.

г.Кола

21 марта – 12.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в областном слете волонтёров и проведёт заседание совета по реализации государственной молодёжной политики при губернаторе Мурманской области.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

с.Ура-Губа

21 марта – 9.45

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в посёлки Ура-Губа и Минькино Кольского района. В программе: посещение объектов образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры.

с.Ура-Губа

г.Мурманск

21 марта - 9.30

Первый экзаменационный день ЕГЭ-2018 в досрочный период – экзамены по географии и информатике. На экзаменах будет присутствовать министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 76/3. Школа №41.

21 марта - 11.00-16.00

Продолжается работа областной двухдневный тематический семинар «Электронные ресурсы и информационные сервисы в библиотеках». Участники семинара обсудят актуальные вопросы создания и использования электронных информационных ресурсов в библиотечной деятельности. Первый день мероприятия будет посвящен проблемам использования и доступа к ресурсам Национальной электронной и Президентской библиотек, возможностям электронных библиотек «ЛитРес» и «Global F5» издательства «Лань». Участники «круглого стола» смогут поделиться опытом работы в этом направлении. Обсуждаемые вопросы будут наиболее интересны для специалистов библиотек, работающих с электронными ресурсами, библиографов.

Второй день семинара будет посвящен вопросам формирования и технической поддержки Сводного электронного каталога библиотек Мурманской области и его использования в качестве ресурса для каталогизации.

В рамках мероприятия также состоится круглый стол, участники которого смогут обменяться профессиональным опытом. Мероприятие будет полезно для специалистов библиотек, формирующих электронные каталоги – каталогизаторов и программистов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

21 марта - 12.00-15.00

День открытых дверей Росреестра по Мурманской области по предоставлению услуг государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

г.Мурманск, ул. Щербакова, 26. Первомайское отделение МФЦ Мурманской области.

21 марта - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Баумана, 38; ул. Карла Маркса, 25; ул. Копытова, 21; просп. Героев-североморцев, 78/4.

21 марта - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Полухина, 22.

21 марта - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, Театральный бульвар, 8.

21 марта - 15.00

В рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» пройдет очередной «День юного специалиста». Перед школьниками по теме: «Почему я стал хирургом?» выступят врачи учреждения здравоохранения. Затем будет проведена небольшая экскурсия по больнице с посещением соответствующих отделений.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», член регионального политического совета, депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия», главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев; учащиеся СОШ г. Мурманска; медперсонал ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

23 марта – 12.00-14.00

В ГДЦ «Меридиан» состоится дискуссионная площадка «Земля для бизнеса». На мероприятии будут рассмотрены «земельные» вопросы, интересующие предпринимателей: от выбора земельного участка до заключения договора на аренду.

К участию в дискуссионной площадке приглашаются: предприниматели, руководители предприятий, желающих взять земельный участок в аренду или выкупить; руководители и специалисты юридических служб; юрисконсульты строительных, инвестиционных и девелоперских компаний; специалисты предприятий и организаций, занимающиеся вопросами землепользования и застройки; застройщики земель различными объектами; землеустроители и кадастровые инженеры; специалисты по управлению недвижимостью.

Экспертами на мероприятии выступят представители бизнеса, муниципальных органов власти и ведомств Правительства Мурманской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Для участников предусмотрена раздача методических материалов, кофе-брейк.

Организаторами мероприятия являются региональные Центр поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития, а также Корпорация развития Мурманской области.

Для участия в мероприятии необходима регистрация, зарегистрироваться: https://cppmo.timepad.ru/event/686007/

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23). ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж.

23 марта – 10.00-12.00

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 2018 года будет проводиться «горячая линия» по вопросам уголовно-исполнительного законодательства.

На звонки и вопросы по телефону 8 (81553) 3-57-65 ответит заместитель прокурора Иняков Владимир Владимирович.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.