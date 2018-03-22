г.Ковдор

22 марта - 11.00

Семинар «Профилактика девиантного поведения и социальной адаптации несовершеннолетних». Организатор семинара – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковдорского района. Участниками станут специалисты, работающие с детьми разного возраста, сотрудники образовательных и социальных учреждений, расположенных на территории Ковдорского района.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Администрация муниципалитета, IV этаж, зал заседаний.

г.Кировск

29 и 30 марта

Будет проходить фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна – 2018». Фестиваль состоит из интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», турнира по «Своей игре», турнира по «Брейн-рингу», «Мультиигр», городского квеста «Ё-гейм».

Принимают участие в турнире команды из шести человек в возрасте от 10 до 18 лет. Организаторами XIII молодежного фестиваля интеллектуальных игр «Хибинская весна – 2018» являются Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска и Кировский городской Дворец культуры.

Программа фестиваля: 29 марта - 12.00-13.00 – регистрация команд; 13.00-13.30 – мультиигры (отдельный зачет); 14.30-15.30 – турнир игры «Что? Где? Когда?», посвященный 80-летию Мурманской области; 15.45-16.45 – турнир «Брэйн-ринг» (игра по группам); 17.00-17.30 – турнир «Своя игра»; с 18.00 – интеллектуальный квёст «Ё-гейм» – спортивно-краеведческая эстафета.

30 марта - 10.00-11.00 – турнир «Своя игра»; 11.00-11.50 – 1 тур игры «Что? Где? Когда?»; 11.50-12.15 – полуфинал игры «Брэйн-ринг»; 12.20-13.10 – 2 тур игры «Что? Где? Когда?»; 13.15-14.25 – обед, финал турнира «Своя игра», финал игры «Брэйн-ринг»; 14.30-15.20 – 3 тур игры «Что? Где? Когда?»; 15.20-15.40 – подведение итогов, награждение.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.Апатиты

22 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Апатитах. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Апатиты, ул. Северная, 13.

22 марта - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Апатитах. Специалисты проверят соблюдение правил нормативного уровня обеспечения электроэнергией.

г.Апатиты, ул. Московская, 11.

г.Гаджиево

22 марта - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100. Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения.

г.Мурманск

22 марта – 9.00-11.00

Пройдёт конкурс профессионального мастерства по профессиям «Продавец, контроллёр-кассир». Это уже восьмой конкурс профессионального мастерства в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане – 2018», который ежегодно проводится Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Соревноваться в практических навыках между собой будут студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области. Им предстоит продемонстрировать навыки работы с кассовым аппаратом и презентовать продукцию местных производителей заранее заготовленный подарок к 80-летию области.

г.Мурманск, просп. Кирова, 51а. Супермаркет «Евророс».

22 марта - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. Повестка заседания: 1. О выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в Мурманской области, а также Межведомственного плана организационных и практических мер на 2017 год, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия наркомании и наркопреступности. Докладчик: Шилов Михаил Валерьевич, руководитель аппарата антинаркотической комиссии Мурманской области. 2. Об итогах реализации в 2017 году мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» в части принятия мер по профилактике наркопотребления, лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ. Докладчик: Ушакова Людмила Григорьевна, заместитель министра здравоохранения Мурманской области. 3. О деятельности антинаркотической комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Печенгского района. Докладчик: Затона Эдуард Викторович, глава администрации Печенгского района, председатель антинаркотической комиссии Печенгского района. 4. О рассмотрении проекта доклада о наркоситуации в Мурманской области по итогам 2017 года. Докладчик: Шилов Михаил Валерьевич, руководитель аппарата антинаркотической комиссии Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

22 марта - 14.30

Пройдёт познавательная программа «Голосуй за природу». Мероприятие состоится в рамках международной экологической акции «Час Земли». Пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Рябов расскажет об истории акции «Час Земли», о том, как она отмечается в мире, в России и в Мурманской области. Поэтическим дополнением встречи станет композиция «Природы русской красота» в исполнении учащихся Детской театральной школы.

Во встрече примут участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

22 марта - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведет заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

22 марта - 15.00

Губернатор Марина Ковтун посетит площадку Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, пообщается с начинающими и действующими предпринимателями.

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор.

22 марта - 16.00

Расширенное заседание комиссии Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов и тематической группы по обеспечению межнационального согласия. На заседании планируется рассмотреть проект порядка формирования Общественной палатой Мурманской области общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а также обсудить целесообразность создания этнического совета Мурманской области. К участию приглашены эксперты и представители исполнительных органов государственной власти.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, I этаж, каб.111.

23 марта - 10.00

Состоится заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О результатах исполнения областного бюджета за 2017 год (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 2. Об организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 3. Отчет о результатах деятельности Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области (докладчик Иванов Андрей Степанович – министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области). 4. Об организации деятельности Министерства имущественных отношений Мурманской области по исполнению Федерального закона от 3.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (докладчик Мазунов Олег Анатольевич – министр имущественных отношений Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

23 марта – 12.00-14.00

В ГДЦ «Меридиан» состоится дискуссионная площадка «Земля для бизнеса». На мероприятии будут рассмотрены «земельные» вопросы, интересующие предпринимателей: от выбора земельного участка до заключения договора на аренду.

К участию в дискуссионной площадке приглашаются: предприниматели, руководители предприятий, желающих взять земельный участок в аренду или выкупить; руководители и специалисты юридических служб; юрисконсульты строительных, инвестиционных и девелоперских компаний; специалисты предприятий и организаций, занимающиеся вопросами землепользования и застройки; застройщики земель различными объектами; землеустроители и кадастровые инженеры; специалисты по управлению недвижимостью.

Экспертами на мероприятии выступят представители бизнеса, муниципальных органов власти и ведомств Правительства Мурманской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Для участников предусмотрена раздача методических материалов, кофе-брейк.

Организаторами мероприятия являются региональные Центр поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития, а также Корпорация развития Мурманской области.

Для участия в мероприятии необходима регистрация, зарегистрироваться: https://cppmo.timepad.ru/event/686007/

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23). ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж.

23 марта – 10.00-12.00

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 2018 года будет проводиться «горячая линия» по вопросам уголовно-исполнительного законодательства.

На звонки и вопросы по телефону 8 (81553) 3-57-65 ответит заместитель прокурора Иняков Владимир Владимирович.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

30 марта – 12.00

Мурманское УФАС России под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проводит в городе Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о государственных закупках на территории региона, изменения в законодательстве и интересные дела за I квартал 2018 года. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Регламент выступлений: 1. Светлана Чеченина – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Доклад на тему: «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции и утвержденному Национальному плану по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы». 2. Марина Полищук – начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Полномочия антимонопольного органа по вопросам расторжения договоров». 3. Ксения Воронина – начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Принятые изменения в Закон о контрактной системе и Закон о закупках». 4. Ольга Хабарова – специалист-эксперт (пресс-секретарь) Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Реализация концепции открытости Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области».

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал № 1.