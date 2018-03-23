г.Кировск

29 и 30 марта

Будет проходить фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна – 2018». Фестиваль состоит из интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», турнира по «Своей игре», турнира по «Брейн-рингу», «Мультиигр», городского квеста «Ё-гейм».

Принимают участие в турнире команды из шести человек в возрасте от 10 до 18 лет. Организаторами XIII молодежного фестиваля интеллектуальных игр «Хибинская весна – 2018» являются Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска и Кировский городской Дворец культуры.

Программа фестиваля: 29 марта - 12.00-13.00 – регистрация команд; 13.00-13.30 – мультиигры (отдельный зачет); 14.30-15.30 – турнир игры «Что? Где? Когда?», посвященный 80-летию Мурманской области; 15.45-16.45 – турнир «Брэйн-ринг» (игра по группам); 17.00-17.30 – турнир «Своя игра»; с 18.00 – интеллектуальный квёст «Ё-гейм» – спортивно-краеведческая эстафета.

30 марта - 10.00-11.00 – турнир «Своя игра»; 11.00-11.50 – 1 тур игры «Что? Где? Когда?»; 11.50-12.15 – полуфинал игры «Брэйн-ринг»; 12.20-13.10 – 2 тур игры «Что? Где? Когда?»; 13.15-14.25 – обед, финал турнира «Своя игра», финал игры «Брэйн-ринг»; 14.30-15.20 – 3 тур игры «Что? Где? Когда?»; 15.20-15.40 – подведение итогов, награждение.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

п.Шонгуй

23 марта -10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

23 марта - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

г.Мурманск

23 марта - 10.00

Состоится заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О результатах исполнения областного бюджета за 2017 год (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 2. Об организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 3. Отчет о результатах деятельности Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области (докладчик Иванов Андрей Степанович – министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области). 4. Об организации деятельности Министерства имущественных отношений Мурманской области по исполнению Федерального закона от 3.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (докладчик Мазунов Олег Анатольевич – министр имущественных отношений Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

23 марта - 12.00

Пресс-конференция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. В пресс-конференции примут участие Светлана Преснова – главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Мурманской области, главный врач Мурманского областного противотуберкулезного диспансера, Светлана Диденко – главный специалист министерства здравоохранения Мурманской области и специалисты Мурманского областного противотуберкулезного диспансера.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 39. Амбулаторно-поликлиническое отделение Мурманского областного противотуберкулезного диспансера, конференц-зал.

23 марта – 12.00-14.00

В ГДЦ «Меридиан» состоится дискуссионная площадка «Земля для бизнеса». На мероприятии будут рассмотрены «земельные» вопросы, интересующие предпринимателей: от выбора земельного участка до заключения договора на аренду.

К участию в дискуссионной площадке приглашаются: предприниматели, руководители предприятий, желающих взять земельный участок в аренду или выкупить; руководители и специалисты юридических служб; юрисконсульты строительных, инвестиционных и девелоперских компаний; специалисты предприятий и организаций, занимающиеся вопросами землепользования и застройки; застройщики земель различными объектами; землеустроители и кадастровые инженеры; специалисты по управлению недвижимостью.

Экспертами на мероприятии выступят представители бизнеса, муниципальных органов власти и ведомств правительства Мурманской области, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Для участников предусмотрена раздача методических материалов, кофе-брейк.

Организаторами мероприятия являются региональные Центр поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития, а также Корпорация развития Мурманской области.

Для участия в мероприятии необходима регистрация, зарегистрироваться: https://cppmo.timepad.ru/event/686007/

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23). ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж.

23 марта – 10.00-12.00

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 2018 года будет проводиться «горячая линия» по вопросам уголовно-исполнительного законодательства.

На звонки и вопросы по телефону 8 (81553) 3-57-65 ответит заместитель прокурора Иняков Владимир Владимирович.

Март

В Министерстве здравоохранения Мурманской области главные врачи мурманских поликлиник примут граждан по личным вопросам (без предварительной записи):

23 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОАУЗ «Мурманская областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

30 марта - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

30 марта – 12.00

Мурманское УФАС России под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проводит в городе Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о государственных закупках на территории региона, изменения в законодательстве и интересные дела за I квартал 2018 года. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Регламент выступлений: 1. Светлана Чеченина – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Доклад на тему: «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции и утвержденному Национальному плану по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы». 2. Марина Полищук – начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Полномочия антимонопольного органа по вопросам расторжения договоров». 3. Ксения Воронина – начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Принятые изменения в Закон о контрактной системе и Закон о закупках». 4. Ольга Хабарова – специалист-эксперт (пресс-секретарь) Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Реализация концепции открытости Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области».

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал № 1.