г.Кандалакша

26 марта - 11.00

Программа «Нескучные каникулы». Участников программы, которая пройдет под девизом «Стань волонтером!», ждут тренинги, развлекательные и интеллектуальные игры.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие» центра «Гармония».

г.Полярные Зори

26 марта - 10.00

Региональный мастер-класс для преподавателей художественных дисциплин «Интуитивная живопись в гуашевой технике» в детской школе искусств города Полярные Зори. Мастер-класс проведет преподаватель школы Татьяна Кулецкая.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18.

г.Кировск

29 и 30 марта

Будет проходить фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна – 2018». Фестиваль состоит из интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», турнира по «Своей игре», турнира по «Брейн-рингу», «Мультиигр», городского квеста «Ё-гейм».

Принимают участие в турнире команды из шести человек в возрасте от 10 до 18 лет. Организаторами XIII молодежного фестиваля интеллектуальных игр «Хибинская весна – 2018» являются Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска и Кировский городской Дворец культуры.

Программа фестиваля: 29 марта - 12.00-13.00 – регистрация команд; 13.00-13.30 – мультиигры (отдельный зачет); 14.30-15.30 – турнир игры «Что? Где? Когда?», посвященный 80-летию Мурманской области; 15.45-16.45 – турнир «Брэйн-ринг» (игра по группам); 17.00-17.30 – турнир «Своя игра»; с 18.00 – интеллектуальный квёст «Ё-гейм» – спортивно-краеведческая эстафета.

30 марта - 10.00-11.00 – турнир «Своя игра»; 11.00-11.50 – 1 тур игры «Что? Где? Когда?»; 11.50-12.15 – полуфинал игры «Брэйн-ринг»; 12.20-13.10 – 2 тур игры «Что? Где? Когда?»; 13.15-14.25 – обед, финал турнира «Своя игра», финал игры «Брэйн-ринг»; 14.30-15.20 – 3 тур игры «Что? Где? Когда?»; 15.20-15.40 – подведение итогов, награждение.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.Мончегорск

26 марта - 11.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мончегорске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 5.

ЗАТО Видяево

26 марта - 12.00

Семинар-практикум по социальному проектированию для педагогов, руководителей общественных объединений и творческих коллективов.

ЗАТО Видяево, ул. Заречная, 60, корпус 1. Актовый зал школы ЗАТО Видяево.

с.Териберка

28 марта - 12.00

Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7.

28 марта - 13.30

Специалисты проведут приём в Доме культуры.

с.Териберка, ул. Первая пятилетка, 14. ДК.

г.Мурманск

26 марта - 8.40

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением, горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Полярной дивизии, 3; ул. Воровского, 4/22; ул. Октябрьская 26, 1; ул. Самойловой, 6; ул. Радищева, 15; ул. Аскольдовцев, 12.

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

30 марта – 12.00

Мурманское УФАС России под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проводит в городе Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о государственных закупках на территории региона, изменения в законодательстве и интересные дела за I квартал 2018 года. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Регламент выступлений: 1. Светлана Чеченина – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Доклад на тему: «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции и утвержденному Национальному плану по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы». 2. Марина Полищук – начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Полномочия антимонопольного органа по вопросам расторжения договоров». 3. Ксения Воронина – начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Принятые изменения в Закон о контрактной системе и Закон о закупках». 4. Ольга Хабарова – специалист-эксперт (пресс-секретарь) Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Реализация концепции открытости Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области».

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений. Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал № 1.

30 марта - 15.00-17.00

Приём граждан по личным вопросам (без предварительной записи) проведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.