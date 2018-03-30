г.Кандалакша

30 марта – 12.00-15.00

Прокуратурой Мурманской области будет осуществлён выезд «Мобильной приёмной» в город Кандалакша, в ходе которого личный приём граждан проведёт прокурор области Щербаков В.А. При обращении рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения. Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Дополнительная информация и предварительная запись на приём осуществляется в прокуратуре г. Кандалакша в рабочие дни -с 9.00 до 18.00 часов (перерыв - с 13.00 до 14.00) по телефону 8(81533) 3-15-20.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 81а.

г.Кировск

30 марта

Проходит фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна – 2018». Фестиваль состоит из интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», турнира по «Своей игре», турнира по «Брейн-рингу», «Мультиигр», городского квеста «Ё-гейм».

Принимают участие в турнире команды из шести человек в возрасте от 10 до 18 лет. Организаторами XIII молодежного фестиваля интеллектуальных игр «Хибинская весна – 2018» являются Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска и Кировский городской Дворец культуры.

Программа фестиваля: 30 марта - 10.00-11.00 – турнир «Своя игра»; 11.00-11.50 – 1 тур игры «Что? Где? Когда?»; 11.50-12.15 – полуфинал игры «Брэйн-ринг»; 12.20-13.10 – 2 тур игры «Что? Где? Когда?»; 13.15-14.25 – обед, финал турнира «Своя игра», финал игры «Брэйн-ринг»; 14.30-15.20 – 3 тур игры «Что? Где? Когда?»; 15.20-15.40 – подведение итогов, награждение.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

нп.Высокий

30 марта - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Высокий.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

г.Мурманск

30 марта - 10.00

Единое публичное обсуждение результатов правоприменительной практики исполнительных органов государственной власти Мурманской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный инновационный бизнес-инкубатор, II этаж.

30 апреля - 10.30-15.20

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища сообщает, что в рамках приёмной кампании организованы Дни открытых дверей. Кандидаты для поступления, а также их родители и законные представители смогут встретиться с командованием, преподавателями и воспитателями филиала. В программу Дней открытых дверей также включены экскурсия и мастер-классы по учебным предметам.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав удобную дату посещения. В день проведения мероприятия зарегистрированным членам семьи нужно иметь при себе паспорт, кандидату – свидетельство о рождении.

Набор на обучение в Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – 80 нахимовцев в 5-е классы – в 2018/2019 учебном году начинается 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

30 марта - 11.00

Пресс-конференция, посвященная 45-му Мурманскому лыжному марафону по программе Euroloppet и Кубку лыжных марафонов России «Russialoppet».

Участники пресс-конференции:Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Шилов Николай Иванович – главный судья 45-го Мурманского лыжного марафона; Зипфел Георг – технический делегат международной федерации лыжного спорта (FIS); Кадыков-Орбелиани Георгий Георгиевич – генеральный директор «Russialoppet»; Петухов Алексей Евгеньевич – бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России; Гаранин Иван Иванович – призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, заслуженный мастер спорта СССР, победитель 1-го Мурманского лыжного марафона; Арих Андрей – спортивный комментатор 45-го Мурманского лыжного марафона, официальный «лыжный» голос сочинской Олимпиады-2014.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, каб. 339 – конференц-зал.

30 марта – 12.00

Запланирована рабочая поездка в Мурманскую область министра транспорта РФ Максима Соколова. В 12.00 – торжественная церемония закладки капсулы в основание строительства порта «Лавна». В 14.30 – совещание по вопросам реализации проектов «Комплекс по перегрузке угля «Лавна» и «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в правительстве Мурманской области. В 16.00 – осмотр объектов Мурманского транспортного узла (Восточная эстакада мостового перехода через р.Тулома).

г.Мурманск.

30 марта – 12.00

Мурманское УФАС России под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проводит в городе Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики управления. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о государственных закупках на территории региона, изменения в законодательстве и интересные дела за I квартал 2018 года. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Регламент выступлений: 1. Светлана Чеченина – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Доклад на тему: «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции и утвержденному Национальному плану по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы». 2. Марина Полищук – начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Полномочия антимонопольного органа по вопросам расторжения договоров». 3. Ксения Воронина – начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Принятые изменения в Закон о контрактной системе и Закон о закупках». 4. Ольга Хабарова – специалист-эксперт (пресс-секретарь) Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Реализация концепции открытости Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области».

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to51@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал № 1.

30 марта - 15.00-17.00

Приём граждан по личным вопросам (без предварительной записи) проведёт главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, каб. 107.

30 марта – 16.30

Планируется проведение заседания Программно-целевого совета Мурманской области. В ходе данного мероприятия будут рассмотрены вопросы об организации работы по корректировке Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, в том числе предполагается утверждение графика корректировки, предусматривающего закрепление ответственных за уточнение отдельных разделов Стратегии, основных этапов и сроков, а также о взаимодействии и координации участников реализации Комплексной научно-технической программы исследований, разработок, создания продуктов и услуг на 2018-2025 годы «Научный потенциал освоения и использования Арктики».

Кроме того, в режиме видеоконференции в заседании примут участие представители администраций муниципальных образований

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, большой зал заседаний.