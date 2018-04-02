г.Мурманск

2 апреля - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание Программно-целевого совета Мурманской области. Участники обсудят организацию работы по корректировке Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, а также реализацию комплексной научно-технической программы исследований, разработок, создания продуктов и услуг на 2018-2025 годы «Научный потенциал освоения и использования Арктики». В режиме видеоконференцсвязи в заседании примут участие представители администраций муниципальных образований.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

3 апреля – 11.00

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Р. Дурягина планируется проведение заседания рабочей группы, созданной с целью мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере региона, мониторинга занятости населения Мурманской области и финансово-экономического состояния системообразующих предприятий региона.

В ходе мероприятия будет заслушана информация о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах по состоянию на 1 января 2018 года.

Кроме того, планируется обсудить итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих предприятий рыбного и агропромышленного комплексов, транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области за 2017 год, а также ситуацию в регионе с высвобождением рабочих мест.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, малый зал заседаний.