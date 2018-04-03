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Мурманская область. Арктика03.04.18 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

3 апреля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

3 апреля - 15.00

Очное занятие в рамках тренинг-курса для предпринимателей «Шаг за шагом».

с.Ловозеро, ул. Советская, 10. Администрация муниципалитета.

пгт.Кильдинстрой

3 апреля – 15.00

Губернатор Марина Ковтун посетит социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района».

пгт.Кильдинстрой, ул. Набережная, 12. Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района».

г.Мурманск

3 апреля - 9.00-18.00

В целях реализации распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 3.03.2017 № 139/7р «Об организации проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей» прокурором Мурманской области издано распоряжение от 14.03.2017 № 30/7р «Об организации проведения в органах прокуратуры Мурманской области Всероссийского дня приёма предпринимателей».

Данным распоряжением установлено, что Всероссийский день приёма предпринимателей в аппарате прокуратуры области и в горрайспецпрокуратурах проводится в первый вторник каждого месяца.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Мурманская областная прокуратура.

3 апреля – 11.00

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Р. Дурягина планируется проведение  заседания рабочей группы, созданной с целью мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере региона, мониторинга занятости населения Мурманской области и финансово-экономического состояния системообразующих предприятий региона.

В ходе мероприятия будет заслушана информация о ходе реализации плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах по состоянию на 1 января 2018 года.

Кроме того, планируется обсудить итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих  предприятий  рыбного  и агропромышленного комплексов, транспорта и дорожного  хозяйства Мурманской области за  2017 год, а также ситуацию в регионе с высвобождением рабочих мест.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, малый зал заседаний.

3 апреля - 11.00

Круглый стол для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Участие в мероприятии примут представители социально ориентированных некоммерческих организаций, рассматривающие возможность предоставления услуг в области профориентации, психологической поддержки и социальной адаптации на рынке труда.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48. Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, IV этаж, кабинет 422.

3 апреля - 12.00

Пресс-конференция, посвященная организации и проведению соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий – SKIMIR». Участники пресс-конференции: Тюкавин Алексей Михайлович – первый заместитель губернатора Мурманской области; Наумова Светлана Ивановна – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Богалий Анна Ивановна – двукратная олимпийская чемпионка; Ливунин Андрей Павлович – генеральный директор группы компании «SKIMIR»; Нурмеев Тимур Рафаилович – главный судья соревнований; Просвирнин Сергей Геннадьевич – технический делегат соревнований; Ельников Сергей Викторович – представитель компании «VEKA» – генерального партнера Кубка» Афанасьев Герман Михайлович – вице-президент федерации биатлона Мурманской области; Лебедев Владимир Николаевич – директор Центра спортивной подготовки.

г.Мурманск, Долина Уюта. Конференц-зал административно-судейского корпуса.

3 апреля - 12.00

Состоится мониторинг создания доступной среды в рамках реализации партийных проектов «Новая школа» и «Единая страна – доступная среда».

Напомним, в 2016 году на базе мурманской коррекционной школы № 1 был создан Центр дифференцированного обучения для детей с тяжелыми и множественными нарушениями и расстройствами аутистического спектра. Это - один из первых в России образовательных центров для детей такой категории.

В учреждении полностью обеспечена доступность образовательной среды. Работают 23 педагога, а также тьюторы, дефектологи, психологи и логопеды. Медицинским сопровождением воспитанников центра занимаются медицинская сестра, медсестра по массажу, врач-педиатр и врач-психиатр. На сегодняшний день здесь обучаются 58 ребят.

Педагоги школы успешно работают над проблемой обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Накопленный опыт позволил открыть в сентябре 2017 года на базе школы Ресурсный учебно-методический центр по сопровождению семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.

г.Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, 3. Мурманская коррекционная школа  № 1.

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

6 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна;

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна; 

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович; 

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.  

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

 

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