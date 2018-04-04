г.Кандалакша

4 апреля - 16.00

Мастер-класс в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Мечта».

4 апреля - 17.00

Открытый городской фотокросс «Пусть всегда будет папа!» в рамках акции «Папин апрель».

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Центр «Гармония», сектор по работе с молодёжью «Содействие».

4 апреля - 18.00

Мастер-класс в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка».

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Северянка».

г.Ковдор

4 апреля - 16.00

Игра для детей «Город детства» в ковдорском Дворце культуры. Мероприятие проводится в рамках конкурса городов России «Город – территория детства», организаторами которого являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциация малых и средних городов России. Мероприятие откроет театрализованный концерт, после которого юных ковдорчан ждет увлекательный квест: ребятам предстоит выполнять творческие задания и отвечать на вопросы о сказках и сказочных героях. Участниками игры «Город детства» станут воспитанники дошкольных учреждений Ковдорского района.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. МАУК «Городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

4 апреля - 11.00

Министерство экономического развития Мурманской области совместно с исполнительными органами государственной власти Мурманской области в рамках работы по корректировке Стратегии социально-экономического развития региона организует обсуждение основных направлений развития Мурманской области в долгосрочной перспективе в городских округах и муниципальных районах области.

Первыми в обсуждении примут участие жители городов Мончегорск и Оленегорск. Во время встреч планируется осветить основные направления деятельности правительства региона в рамках работы по корректировке Стратегии, а также обсудить приоритеты и перспективы развития каждого муниципалитета.

К участию в обсуждении приглашены не только представители органов местного самоуправления, но и ведущих предприятий муниципалитета, представители малого и среднего предпринимательства, общественных организаций.

Все предложения и замечания, поступившие во время рабочих встреч, будут рассмотрены профильными ведомствами и, при необходимости, учтены при формировании документа перспективного развития региона.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. Городской центр культуры, актовый зал.

г.Оленегорск

4 апреля - 15.00

Министерство экономического развития Мурманской области совместно с исполнительными органами государственной власти Мурманской области в рамках работы по корректировке Стратегии социально-экономического развития региона организует обсуждение основных направлений развития Мурманской области в долгосрочной перспективе в городских округах и муниципальных районах области.

Первыми в обсуждении примут участие жители городов Мончегорск и Оленегорск. Во время встреч планируется осветить основные направления деятельности правительства региона в рамках работы по корректировке Стратегии, а также обсудить приоритеты и перспективы развития каждого муниципалитета.

К участию в обсуждении приглашены не только представители органов местного самоуправления, но и ведущих предприятий муниципалитета, представители малого и среднего предпринимательства, общественных организаций.

Все предложения и замечания, поступившие во время рабочих встреч, будут рассмотрены профильными ведомствами и, при необходимости, учтены при формировании документа перспективного развития региона.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 52. Здание администрации муниципалитета.

с.Ловозеро

4 апреля - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

Кольский район

4 апреля - 10.00

Посещение амбулаторий Кольского района – вопросы организации и доступности медицинской помощи населению региона. В выездном мероприятии примут участие: заместитель губернатора Инна Погребняк, министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин, член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко и главный врач Кольской центральной районной больницы Александр Корсаков.

п.Пушной, ул. Центральная, 13а, амбулатория; ж-д ст.Лопарская, п.Лопарская, 16б, ФАП; п.Кильдинстрой , ул. Набережная, 9, амбулатория; п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 5, амбулатория; п. Молочный, ул. Совхозная, 7, амбулатория.

г.Мурманск

4 апреля - 15.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание Совета по улучшению инвестиционного климата Мурманской области. В рамках заседания состоится церемония вручения Благодарственных писем Губернатора Мурманской области лидерам рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Повестка заседания: 1. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направления государственной политики по развитию конкуренции». Докладчик: Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 2. Отчёт о результатах и основных направлениях деятельности АО «Корпорация развития Мурманской области» за 2017 год. Докладчик: Уланов Вадим Александрович – генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области». 3. О результатах внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования. Докладчик: Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

4 апреля - 12.00

Губернатор Марина Ковтун откроет пленарное заседание региональной научно-практической конференции «Детское и юношеское чтение: пространство взросления и самоопределения».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

4 апреля - 14.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии соревнований по биатлону для детей «Кубок Анны Богалий – SKIMIR».

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта».

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

6 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна;

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.