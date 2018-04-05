В Мурманской области оптовики продолжают поднимать цены на бензин. За ними потянулись АЗСРоссийские рыбаки завершили мойвенную путину с 30% приростом вылова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.04.18 07:50

Делу - время

г.Оленегорск

10 апреля-10.00-12.00

Состоится выезд на личный приём граждан заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 37, пом. 5.

г.Мурманск

5 апреля - 10.00

Пройдёт конференция-вебинар «День кадета в Президентской библиотеке». Конференция приурочена к 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ. В ходе конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования системы кадетского образования в России на современном этапе, нормативно-правовое обеспечение кадетского образования в настоящее время и в перспективе, история создания суворовских и нахимовских училищ.

В режиме видеоконференцсвязи представят 75-летний опыт работы Орловское суворовское военное училище и выпускники Тбилисского Нахимовского училища. Курсанты Мурманского нахимовского училища расскажут о планах и проектах работы самого молодого военно-морского училища страны.

В программе конференции – выступления лауреатов конкурса-фестиваля сценического кадетского творчества «Гордость и призвание».

Ведущие конференции: помощник Главнокомандующего Военно-морским флотом, начальник направления военного образования ВМФ капитан 1 ранга Олег Сурганов и координатор проектов Президентской библиотеки, капитан 1 ранга Анатолий Раздолгин.

На конференцию приглашаются воспитанники нахимовского училища, кадеты, учащиеся образовательных учреждений, родители будущих курсантов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека,  Региональный центр Президентской библиотеки.

5 апреля - 17.00

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится встреча с участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», оф.424.

6 апреля – 16.00-18.00

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной к Всемирному дню здоровья, пройдут массовые мероприятия. Темой Всемирного дня здоровья в 2018 году, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения, является «Здоровье для всех». В ходе акции специалисты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи совместно с активистами общественного движения «Волонтеры-медики» и представителями отделения Российского Красного Креста проведут для жителей города несколько тематических площадок по вопросам ведения здорового образа жизни.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. ТРЦ «Мурманск Молл.

7 апреля – 14.00-16.00

Пройдут массовые мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. Все желающие также смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории «Автобус Доверие».

г.Мурманск, ул.Ленинградская, напротив здания ПАО «Ростелеком».

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

6 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна;

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна; 

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович; 

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.  

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочём мусор, узнаем скоро
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 335 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
03.04.18 16:44
Хорошо бы писать дату новости. А то трудно угадать в каком году это случилось. И вопрос - карьер Центрального рудника ещё работает? *** У каждого сообщения на сайте есть дата размещения (день, мес
Комментарий к новости:Рудники Центральный и Расвумчоррский АО «Апатит» перевели под «одну крышу»
Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
Комментарий к новости:«Объединённые Полярным» - необычная выставка скоро откроется в музее
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
Комментарий к новости:В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире09:30«Таксистка». Художественный сериал, 11 серия (16+)10:15«Таксистка». Художественный сериал, 12 серия (16+)11:05«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают поднимать цены на бензин. За ними потянулись АЗС-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 23 копейки, евро – почти на 4 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика