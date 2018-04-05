г.Оленегорск

10 апреля-10.00-12.00

Состоится выезд на личный приём граждан заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 37, пом. 5.

г.Мурманск

5 апреля - 10.00

Пройдёт конференция-вебинар «День кадета в Президентской библиотеке». Конференция приурочена к 75-летию создания первых суворовских и нахимовских училищ. В ходе конференции будут рассмотрены вопросы совершенствования системы кадетского образования в России на современном этапе, нормативно-правовое обеспечение кадетского образования в настоящее время и в перспективе, история создания суворовских и нахимовских училищ.

В режиме видеоконференцсвязи представят 75-летний опыт работы Орловское суворовское военное училище и выпускники Тбилисского Нахимовского училища. Курсанты Мурманского нахимовского училища расскажут о планах и проектах работы самого молодого военно-морского училища страны.

В программе конференции – выступления лауреатов конкурса-фестиваля сценического кадетского творчества «Гордость и призвание».

Ведущие конференции: помощник Главнокомандующего Военно-морским флотом, начальник направления военного образования ВМФ капитан 1 ранга Олег Сурганов и координатор проектов Президентской библиотеки, капитан 1 ранга Анатолий Раздолгин.

На конференцию приглашаются воспитанники нахимовского училища, кадеты, учащиеся образовательных учреждений, родители будущих курсантов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки.

5 апреля - 17.00

В Региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится встреча с участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», оф.424.

6 апреля – 16.00-18.00

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной к Всемирному дню здоровья, пройдут массовые мероприятия. Темой Всемирного дня здоровья в 2018 году, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения, является «Здоровье для всех». В ходе акции специалисты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи совместно с активистами общественного движения «Волонтеры-медики» и представителями отделения Российского Красного Креста проведут для жителей города несколько тематических площадок по вопросам ведения здорового образа жизни.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. ТРЦ «Мурманск Молл.

7 апреля – 14.00-16.00

Пройдут массовые мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. Все желающие также смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории «Автобус Доверие».

г.Мурманск, ул.Ленинградская, напротив здания ПАО «Ростелеком».

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

6 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна;

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.