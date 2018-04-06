г.Кандалакша

6 апреля - 17.00

Мастер-класс в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка». г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Северянка».

г.Апатиты

6 апреля - 11.00

Закрытие тренинга «Азбука предпринимателя» в рамках образовательной программы АО «Корпорация МСП». Состоится защита бизнес-проектов участников.

г.Апатиты, ул. Лесная, 29. Филиал Мурманского арктического государственного университета.

6 апреля - 18.00

Интеллектуальный турнир среди студенческих команд в Апатитах. Мероприятие состоится в рамках Года волонтера (добровольца) в России и посвящено памяти Дмитрия Ефимова, который много лет был вдохновителем и организатором интеллектуальных турниров. Участники турнира на Кубок главы г. Апатиты – команды из числа студентов профессиональных образовательных учреждений Апатитов и Кировска, а также из числа учащихся 9-11 классов. В турнире также сразятся взрослые сборные команды – набравшие наибольшее количество баллов получат специальный кубок.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени Егорова В.К., танцевальный зал.

п.Никель

11 апреля – 12.00-15.00

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры Печенгского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Предварительная запись будет осуществляться по тел. 8 (81554) 5-03-47.

п.Никель, пр. Гвардейский, 13.

г.Оленегорск

10 апреля-10.00-12.00

Состоится выезд на личный приём граждан заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 37, пом. 5.

г.Мурманск

6 апреля - 11.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт региональный семинар-совещание на тему «Тарифное регулирование 2018 года и задачи комитета по тарифному регулированию Мурманской области на следующий период регулирования».

г.Мурманск, просп. Кольский, 1, II этаж, актовый зал.

6 апреля – 16.00-18.00

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной к Всемирному дню здоровья, пройдут массовые мероприятия. Темой Всемирного дня здоровья в 2018 году, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения, является «Здоровье для всех». В ходе акции специалисты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи совместно с активистами общественного движения «Волонтеры-медики» и представителями отделения Российского Красного Креста проведут для жителей города несколько тематических площадок по вопросам ведения здорового образа жизни.

г.Мурманск, просп. Ленина, 32. ТРЦ «Мурманск Молл.

6 апреля -16.00

В Мурманском арктическом государственном университете состоится подведение итогов весенней сессии социального проекта «Сосед мудрого возраста» в рамках партийного проекта «Старшее поколение» по обучению компьютерной грамотности пенсионеров.

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой; член Регионального политического совета, ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев; студенты и преподаватели Мурманского арктического государственного университета; участники проекта «Сосед мудрого возраста», прошедшие обучение в рамках акции.

«Сосед мудрого возраста» - социально значимый проект, направленный на обучение людей пенсионного возраста основам компьютерной грамотности, который реализуется в регионе уже в течение 5 лет.

В качестве преподавателей выступают студенты Мурманского арктического государственного университета.

Волонтеры по специально разработанным индивидуальным программам обучают своих подопечных современным информационным технологиям: умению работать с текстовыми редакторами на компьютере, а также в сети интернет - общаться по скайпу и в социальных сетях со своими друзьями и родственниками, пользоваться электронной почтой и единым порталом доступа к государственным услугам. «Сосед мудрого возраста» пользуется большой популярностью у пенсионеров, количество желающих освоить компьютер ежегодно растет. Общее количество пенсионеров, прошедших обучение за пять лет в рамках социального проекта - около 400 человек.

Обучение компьютерной грамотности в компьютерных классах МАГУ организовано в два этапа: осенью и весной.

г.Мурманск, просп. Ленина, 57. Мурманский арктический государственный университет, 1-й этаж, актовый зал.

7 апреля – 14.00-16.00

Пройдут массовые мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. Все желающие также смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории «Автобус Доверие».

г.Мурманск, ул.Ленинградская, напротив здания ПАО «Ростелеком».

12-13 апреля -10.30-17.00

На базе Центра «Лапландия» пройдёт ежегодный областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2018: год добровольчества».

Программа Форума включает в себя комплекс мероприятий, объединённых общей идеей популяризации добровольческой деятельности среди молодежи Мурманской области, формирования интереса к социальному проектированию, развития навыков проектной деятельности, стимулирования социальных инициатив молодежи.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

13 апреля – 12.00-16.00

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с ООО «Март» проводит обучающие мастер-классы для педагогических работников и специалистов образовательных организаций Мурманской области по использованию фрезерного и токарного оборудования.

В процессе мастер-классов будут рассмотрены вопросы по созданию 3Д моделей в программе Fusion 360, выполнению работы в CAM-модуле задач, по практической фрезеровке на станках Roland MDX-40 и SRM-20, изучению токарной обработки на станке Charly4T. Участники получат практические навыки по работе с Fusion 360 фрезерными станками Roland.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

16 апреля – 10.00-13.00 и 14.00-16.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на тренинги по методикам адаптации мигрантов и членов их семей специалистов исполнительных органов государственных власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, представителей общественных организаций, работающих в сфере социокультурной адаптации мигрантов.

Тренинги проводит Благотворительный Фонд «ПСП-фонд» (г.Санкт-Петербург) в рамках проекта «Диалог – Адаптация - Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо-западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

С 10.00 до 13.00 - тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций».

С 14.00 до 16.00 - тренинг «Социально-культурная адаптация детей-мигрантов в России: проблемы и пути решения».

Количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются в срок до 11 апреля по тел.: (8152) 486-929, 486-932 либо e-mail: mvpmk@gov-murman.ru

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

6 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна;

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.