г.Кандалакша

9 апреля - 17.00

Мастер-класс «Открытка ветерану» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка».

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Северянка».

г.Апатиты

7 апреля - 16.00

Научный лекторий в Апатитах. Мероприятие организовано ко Дню науки Мурманским отделением Русского ботанического общества и Кольским центром охраны природы. Специальный гость – Алексей Водовозов, научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог, подполковник медицинской службы запаса.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры имени Егорова В.К., каб. 101.

п.Никель

11 апреля – 12.00-15.00

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Печенгского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Предварительная запись будет осуществляться по тел. 8 (81554) 5-03-47.

п.Никель, пр. Гвардейский, 13.

г.Оленегорск

10 апреля-10.00-12.00

Состоится выезд на личный приём граждан заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 37, пом. 5.

г.Ковдор

8 апреля - 14.00

Обучающий семинар «Социальное проектирование в деятельности НКО». В семинаре примут участие представители молодежных и детских общественных объединений, молодежного актива Ковдорского района, специалисты, работающие с подростками и молодёжью. Будут рассмотрены вопросы участия в конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, а также в конкурсах на соискание грантов в форме субсидий из областного и федерального бюджетов на реализацию молодежных социально значимых проектов. Организатор семинара – управление культуры Ковдорского района.

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Дворец культуры.

г.Заозёрск

7 апреля - 16.30

Торжественно-траурное мероприятие, посвященное памяти экипажа АПЛ «Комсомолец».

г.Заозёрск, памятник АПЛ «Комсомолец».

г.Мурманск

7 апреля - 12.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

7 апреля – 14.00-16.00

Пройдут массовые мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. Все желающие также смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильной лаборатории «Автобус Доверие».

г.Мурманск, ул.Ленинградская, напротив здания ПАО «Ростелеком».

7 апреля - 16.00

Состоится демонстрация учебной программы «История Мурманска», рассказывающей об основных этапах развития Мурманска.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

8 апреля - 11.00

Акция «Молодёжь за моду на здоровье». Акция посвящена Всемирному дню здоровья. Она будет проходить в библиотеке в седьмой раз. Для старшеклассников и студентов состоятся интеллектуальная игра на тему профилактики вредных привычек «Внутри меня живёт моя Вселенная» и тематическая беседа «Мода и здоровье». Познавательная беседа на тему активного образа жизни состоится также для младших школьников.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

12-13 апреля -10.30-17.00

На базе Центра «Лапландия» пройдёт ежегодный областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2018: год добровольчества».

Программа Форума включает в себя комплекс мероприятий, объединённых общей идеей популяризации добровольческой деятельности среди молодежи Мурманской области, формирования интереса к социальному проектированию, развития навыков проектной деятельности, стимулирования социальных инициатив молодежи.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

13 апреля – 12.00-16.00

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с ООО «Март» проводит обучающие мастер-классы для педагогических работников и специалистов образовательных организаций Мурманской области по использованию фрезерного и токарного оборудования.

В процессе мастер-классов будут рассмотрены вопросы по созданию 3Д моделей в программе Fusion 360, выполнению работы в CAM-модуле задач, по практической фрезеровке на станках Roland MDX-40 и SRM-20, изучению токарной обработки на станке Charly4T. Участники получат практические навыки по работе с Fusion 360 фрезерными станками Roland.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

16 апреля – 10.00-13.00 и 14.00-16.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на тренинги по методикам адаптации мигрантов и членов их семей специалистов исполнительных органов государственных власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, представителей общественных организаций, работающих в сфере социокультурной адаптации мигрантов.

Тренинги проводит Благотворительный Фонд «ПСП-фонд» (г.Санкт-Петербург) в рамках проекта «Диалог – Адаптация - Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо-западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

С 10.00 до 13.00 - тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций».

С 14.00 до 16.00 - тренинг «Социально-культурная адаптация детей-мигрантов в России: проблемы и пути решения».

Количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются в срок до 11 апреля по тел.: (8152) 486-929, 486-932 либо e-mail: mvpmk@gov-murman.ru

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.