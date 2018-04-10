Делу - время
п.Никель
11 апреля – 12.00-15.00
Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры Печенгского района.
Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Предварительная запись будет осуществляться по тел. 8 (81554) 5-03-47.
п.Никель, пр. Гвардейский, 13.
снп.Лесозаводский
10 апреля - 11.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.
гг.Кировск и Апатиты
10 апреля – 11.00
Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Кировск и Апатиты. В программе: посещение объектов социальной инфраструктуры, в том числе амбулатории в микрорайоне Кукисвумчорр, кировского комбината школьного питания, кировского городского Дворца культуры, знакомство с работой новых лабораторий филиала МАГУ в Кировске.
гг.Кировск и Апатиты
г.Оленегорск
10 апреля - 10.00-12.00
Состоится выезд на личный приём граждан заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича.
Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 37, пом. 5.
с.Ловозеро
10 апреля - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
пгт.Мурмаши
10 апреля - 9.00
Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.
г.Мурманск
10 апреля - 10.00
Пресс-конференция, посвященная Международному культурному фестивалю «Птица Баренц». В пресс-конференции примут участие представители комитета по культуре и искусству Мурманской области, Генерального Консульства Норвегии в Мурманске, Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге. Организаторы представят программу фестиваля, расскажут о его концепции, площадках и участниках.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, II этаж, конференц-зал.
10 апреля - 14.00
Областная научная библиотека приглашает всех желающих на лекцию «Как чувствуют себя живые организмы в космосе». Лекцию читает Любовь Ливадина, преподаватель биологии образовательного центра «Юниум».
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.
11 апреля - 14.30
В Мурманской научной библиотеке состоится встреча с заведующей филиалом Военно-морского музея ВВС Северного флота Татьяной Блаутой. Ее рассказ «Заполярье – кузница космических кадров» перенесет гостей мероприятия на 58 лет назад, в те годы, когда в ВВС Балтийского и Северного флотов служили Юрий Гагарин, Георгий Шонин, Иван Аникеев – члены первого отряда космонавтов.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, IV этаж, зал литературы по искусству.
11 и 13 апреля
На борту атомного ледокола «Ленин» учащиеся мурманских гимназий станут участниками «Космического кинозала». Они увидят фильмы с использованием интерактивных столов, будет организован сеанс связи по скайпу с молодым ученым, преподавателем кафедры управления космическими полетами Московского государственного университета Александром Прохоровым, который прочитает лекцию «Загадки из космоса».
14 апреля - 15.00
В научной библиотеке состоится кинопоказ фрагментов художественных фильмов о космосе под общим названием «Через тернии – к звездам: космическая фантастика на экране». Зрители увидят фрагменты фильмов «Аэлита», «Планета бурь», «Москва – Кассиопея», «Через тернии к звездам», «Звездные войны», «Чужие», «Гравитация», «Интерстеллар», «Космическая одиссея 2001» и другие.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.
12-13 апреля -10.30-17.00
На базе Центра «Лапландия» пройдёт ежегодный областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2018: год добровольчества».
Программа Форума включает в себя комплекс мероприятий, объединённых общей идеей популяризации добровольческой деятельности среди молодежи Мурманской области, формирования интереса к социальному проектированию, развития навыков проектной деятельности, стимулирования социальных инициатив молодежи.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».
13 апреля – 12.00-16.00
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с ООО «Март» проводит обучающие мастер-классы для педагогических работников и специалистов образовательных организаций Мурманской области по использованию фрезерного и токарного оборудования.
В процессе мастер-классов будут рассмотрены вопросы по созданию 3Д моделей в программе Fusion 360, выполнению работы в CAM-модуле задач, по практической фрезеровке на станках Roland MDX-40 и SRM-20, изучению токарной обработки на станке Charly4T. Участники получат практические навыки по работе с Fusion 360 фрезерными станками Roland.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».
16 апреля – 10.00-13.00 и 14.00-16.00
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на тренинги по методикам адаптации мигрантов и членов их семей специалистов исполнительных органов государственных власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, представителей общественных организаций, работающих в сфере социокультурной адаптации мигрантов.
Тренинги проводит Благотворительный Фонд «ПСП-фонд» (г.Санкт-Петербург) в рамках проекта «Диалог – Адаптация - Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо-западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
С 10.00 до 13.00 - тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций».
С 14.00 до 16.00 - тренинг «Социально-культурная адаптация детей-мигрантов в России: проблемы и пути решения».
Количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются в срок до 11 апреля по тел.: (8152) 486-929, 486-932 либо e-mail: mvpmk@gov-murman.ru
г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.
Апрель
В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:
13 апреля - 15.00-17.00
главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;
20 апреля - 15.00-17.00
главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;
27 апреля - 15.00-17.00
главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.