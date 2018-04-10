п.Никель

11 апреля – 12.00-15.00

Заместитель прокурора Мурманской области Сергей Владимирович Резниченко проведёт выездной личный прием граждан в помещении прокуратуры Печенгского района.

Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Предварительная запись будет осуществляться по тел. 8 (81554) 5-03-47.

п.Никель, пр. Гвардейский, 13.

снп.Лесозаводский

10 апреля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

гг.Кировск и Апатиты

10 апреля – 11.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Кировск и Апатиты. В программе: посещение объектов социальной инфраструктуры, в том числе амбулатории в микрорайоне Кукисвумчорр, кировского комбината школьного питания, кировского городского Дворца культуры, знакомство с работой новых лабораторий филиала МАГУ в Кировске.

гг.Кировск и Апатиты

г.Оленегорск

10 апреля - 10.00-12.00

Состоится выезд на личный приём граждан заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (815-2) 403-919, (815-2) 403-918.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 37, пом. 5.

с.Ловозеро

10 апреля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Мурмаши

10 апреля - 9.00

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

10 апреля - 10.00

Пресс-конференция, посвященная Международному культурному фестивалю «Птица Баренц». В пресс-конференции примут участие представители комитета по культуре и искусству Мурманской области, Генерального Консульства Норвегии в Мурманске, Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге. Организаторы представят программу фестиваля, расскажут о его концепции, площадках и участниках.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, II этаж, конференц-зал.

10 апреля - 14.00

Областная научная библиотека приглашает всех желающих на лекцию «Как чувствуют себя живые организмы в космосе». Лекцию читает Любовь Ливадина, преподаватель биологии образовательного центра «Юниум».

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

11 апреля - 14.30

В Мурманской научной библиотеке состоится встреча с заведующей филиалом Военно-морского музея ВВС Северного флота Татьяной Блаутой. Ее рассказ «Заполярье – кузница космических кадров» перенесет гостей мероприятия на 58 лет назад, в те годы, когда в ВВС Балтийского и Северного флотов служили Юрий Гагарин, Георгий Шонин, Иван Аникеев – члены первого отряда космонавтов.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, IV этаж, зал литературы по искусству.

11 и 13 апреля

На борту атомного ледокола «Ленин» учащиеся мурманских гимназий станут участниками «Космического кинозала». Они увидят фильмы с использованием интерактивных столов, будет организован сеанс связи по скайпу с молодым ученым, преподавателем кафедры управления космическими полетами Московского государственного университета Александром Прохоровым, который прочитает лекцию «Загадки из космоса».

14 апреля - 15.00

В научной библиотеке состоится кинопоказ фрагментов художественных фильмов о космосе под общим названием «Через тернии – к звездам: космическая фантастика на экране». Зрители увидят фрагменты фильмов «Аэлита», «Планета бурь», «Москва – Кассиопея», «Через тернии к звездам», «Звездные войны», «Чужие», «Гравитация», «Интерстеллар», «Космическая одиссея 2001» и другие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

12-13 апреля -10.30-17.00

На базе Центра «Лапландия» пройдёт ежегодный областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2018: год добровольчества».

Программа Форума включает в себя комплекс мероприятий, объединённых общей идеей популяризации добровольческой деятельности среди молодежи Мурманской области, формирования интереса к социальному проектированию, развития навыков проектной деятельности, стимулирования социальных инициатив молодежи.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

13 апреля – 12.00-16.00

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с ООО «Март» проводит обучающие мастер-классы для педагогических работников и специалистов образовательных организаций Мурманской области по использованию фрезерного и токарного оборудования.

В процессе мастер-классов будут рассмотрены вопросы по созданию 3Д моделей в программе Fusion 360, выполнению работы в CAM-модуле задач, по практической фрезеровке на станках Roland MDX-40 и SRM-20, изучению токарной обработки на станке Charly4T. Участники получат практические навыки по работе с Fusion 360 фрезерными станками Roland.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

16 апреля – 10.00-13.00 и 14.00-16.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на тренинги по методикам адаптации мигрантов и членов их семей специалистов исполнительных органов государственных власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, представителей общественных организаций, работающих в сфере социокультурной адаптации мигрантов.

Тренинги проводит Благотворительный Фонд «ПСП-фонд» (г.Санкт-Петербург) в рамках проекта «Диалог – Адаптация - Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо-западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

С 10.00 до 13.00 - тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций».

С 14.00 до 16.00 - тренинг «Социально-культурная адаптация детей-мигрантов в России: проблемы и пути решения».

Количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются в срок до 11 апреля по тел.: (8152) 486-929, 486-932 либо e-mail: mvpmk@gov-murman.ru

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.