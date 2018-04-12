г.Кандалакша

12 апреля - 17.00

Межклубный конкурс «Звёздная волна» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор». Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Метеор».

снп.Зареченск

12 апреля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

12 апреля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Апатиты

14 апреля- 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Макарова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, заведующая научным архивом ФИЦ КНЦ РАН. Тема лекции: «Герой своего времени». К 100-летию со дня рождения Е.К. Козлова»

Евгений Константинович Козлов, 100-летие которого отмечает в 2018 году научная общественность Кольского Севера, директор Геологического института КФАН СССР в 1950-е годы и председатель Президиума Кольского филиала АН СССР в 1960-е годы, осуществлял руководство организацией и развитием кольской науки в один из самых важных «созидательных» периодов на Кольском полуострове. Он посвятил организации и развитию кольской науки в общей сложности 20 лет и, кажется, как никакой другой из нашей славной галереи руководителей Кольского научного центра советского периода, подходит под определение «герой своего времени» - времени созидания после завершения «восстановительной послевоенной пятилетки», времени стремительного роста науки и ее значения в экономике в стране и регионе, времени искренней веры населения страны в свое светлое Будущее на базе «мира, равенства и дружбы народов».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, каб. 101.

г.Оленегорск

12 апреля - 15.00

Очное занятие в рамках тренинг-курса для предпринимателей «Шаг за шагом».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 34. Центр общественного доступа «Эрудит».

ЗАТО Островной

12 апреля - 12.00

Митинг памяти экипажа атомной подводной лодки К-8.

ЗАТО Островной, памятник «Морякам-подводникам, погибшим на боевых постах, до конца выполнившим свой долг».

г.Мурманск

12 апреля – 9.30

Продолжится работа научно-практическая конференция «Мурманская область: история в документах». Конференция, посвященная 100-летию государственной архивной службы России и 80-летию Мурманской области, организована комитетом по развитию информационных технологий и связи совместно с Государственным архивом Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Государственный архив Мурманской области, читальный зал.

12-13 апреля -10.30-17.00

На базе Центра «Лапландия» пройдёт ежегодный областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2018: год добровольчества».

Программа Форума включает в себя комплекс мероприятий, объединённых общей идеей популяризации добровольческой деятельности среди молодежи Мурманской области, формирования интереса к социальному проектированию, развития навыков проектной деятельности, стимулирования социальных инициатив молодёжи.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

12 апреля - 11.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание Совета по проектной деятельности Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской облпасти, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

12 апреля - 11.30

Брифинг для журналистов, посвященный премьере спектакля Мурманского областного драматического театра «Спиннинг». На вопросы журналистов ответит режиссер-постановщик спектакля Евгений Зайд (г.Санкт-Петербург).

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

12 апреля – 14.30

Состоится заседание общего собрания членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. На собрании члены СПП МО подведут итоги деятельности организации за 2017 год, рассмотрят основные проблемы регионального бизнес-сообщества, обсудят вопросы взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти.

Одним из важных вопросов заседания станет формирование единой позиции работодателей региона в отношении повышения федерального МРОТ и увеличившегося размера минимальной заработной платы в Мурманской области в связи с вступившими в силу разъяснениями Конституционного суда РФ от 07.12.2017 г.

В работе Общего собрания СПП МО примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти Мурманской области (в том числе председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова), представители общественных организаций, профсоюзов, малого, среднего и крупного бизнеса.

Также в рамках заседания Общего собрания состоится итоговое торжественное награждение победителей регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане – 2018».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «Azimut Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Азимут».

13 апреля

На борту атомного ледокола «Ленин» учащиеся мурманских гимназий станут участниками «Космического кинозала». Они увидят фильмы с использованием интерактивных столов, будет организован сеанс связи по скайпу с молодым ученым, преподавателем кафедры управления космическими полетами Московского государственного университета Александром Прохоровым, который прочитает лекцию «Загадки из космоса».

13 апреля – 12.00-16.00

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с ООО «Март» проводит обучающие мастер-классы для педагогических работников и специалистов образовательных организаций Мурманской области по использованию фрезерного и токарного оборудования.

В процессе мастер-классов будут рассмотрены вопросы по созданию 3Д моделей в программе Fusion 360, выполнению работы в CAM-модуле задач, по практической фрезеровке на станках Roland MDX-40 и SRM-20, изучению токарной обработки на станке Charly4T. Участники получат практические навыки по работе с Fusion 360 фрезерными станками Roland.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

14 апреля - 15.00

В научной библиотеке состоится кинопоказ фрагментов художественных фильмов о космосе под общим названием «Через тернии – к звездам: космическая фантастика на экране». Зрители увидят фрагменты фильмов «Аэлита», «Планета бурь», «Москва – Кассиопея», «Через тернии к звездам», «Звездные войны», «Чужие», «Гравитация», «Интерстеллар», «Космическая одиссея 2001» и другие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

16 апреля – 10.00-13.00 и 14.00-16.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на тренинги по методикам адаптации мигрантов и членов их семей специалистов исполнительных органов государственных власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, представителей общественных организаций, работающих в сфере социокультурной адаптации мигрантов.

Тренинги проводит Благотворительный Фонд «ПСП-фонд» (г.Санкт-Петербург) в рамках проекта «Диалог – Адаптация - Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо-западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

С 10.00 до 13.00 - тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций».

С 14.00 до 16.00 - тренинг «Социально-культурная адаптация детей-мигрантов в России: проблемы и пути решения».

Количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются в срок до 11 апреля по тел.: (8152) 486-929, 486-932 либо e-mail: mvpmk@gov-murman.ru

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.