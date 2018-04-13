г.Кандалакша

13 апреля - 17.00

Мастер-класс «Вестник весны» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка». Мероприятие посвящено Дню подснежника.

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Северянка».

нп.Белое Море

13 апреля - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое Море, 3.

с.Лувеньга

13 апреля - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Апатиты

14 апреля- 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Макарова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, заведующая научным архивом ФИЦ КНЦ РАН. Тема лекции: «Герой своего времени». К 100-летию со дня рождения Е.К. Козлова»

Евгений Константинович Козлов, 100-летие которого отмечает в 2018 году научная общественность Кольского Севера, директор Геологического института КФАН СССР в 1950-е годы и председатель Президиума Кольского филиала АН СССР в 1960-е годы, осуществлял руководство организацией и развитием кольской науки в один из самых важных «созидательных» периодов на Кольском полуострове. Он посвятил организации и развитию кольской науки в общей сложности 20 лет и, кажется, как никакой другой из нашей славной галереи руководителей Кольского научного центра советского периода, подходит под определение «герой своего времени» - времени созидания после завершения «восстановительной послевоенной пятилетки», времени стремительного роста науки и ее значения в экономике в стране и регионе, времени искренней веры населения страны в свое светлое Будущее на базе «мира, равенства и дружбы народов».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, каб. 101.

ЗАТО Видяево

13 апреля - 15.00

Урок памяти для местного штаба «Юнармии» в ЗАТО Видяево, посвященный Дню памяти погибших подводников.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

ЗАТО Островной

13 апреля - 16.00

Военно-патриотическая спортивная игра «Сыны Отечества».

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

ЗАТО г.Североморск

19 апреля – 17.00

В Североморске стартует тренинг-курс для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом». Программа «Шаг за шагом» представляет из себя образовательный курс, в ходе которого грамотные преподаватели и бизнес-тренеры донесут до участников ключевые моменты бизнес-планирования и практические аспекты ведения предпринимательской деятельности. Курс состоит из одного очного занятия и серии вебинаров.

Прошедшие подготовку в рамках программы «Шаг за шагом» получают номерной сертификат от организатора обучения. Участники, получившие сертификат и подготовившие в рамках тренинг-курса бизнес-план создания собственного дела, могут принять участие в областном конкурсе на получение субсидии в виде гранта на создание собственного бизнеса.

К участию в Программе приглашаются все заинтересованные физические лица, планирующие начать собственный бизнес, действующие предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области.

Обучение по Программе проводится на безвозмездной основе. Заявки на участие в тренинг-курсе принимаются в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области по тел. 8 (8152) 41-07-44 или электронной почте - event@cppmo.ru.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

13 апреля - 10.00

Губернатор Марина Ковтун проведет совместное заседание антитеррористической комиссии Мурманской области и оперативного штаба в Мурманской области. Повестка заседания: 1. О состоянии работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области по противодействию терроризму и экстремизму в период подготовки и проведения праздника Весны и труда, Дня победы в Великой Отечественной войне, обеспечению с позиции региона безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 2. О реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей и выработке дополнительных мер, направленных на совершенствование деятельности в данной сфере. 3. О готовности мест отдыха детей к летнему оздоровительному сезону и принимаемых мерах по повышению уровня их антитеррористической защищенности. 4. О дополнительных мерах по совершенствованию очистки территории строительства (местности) от взрывоопасных предметов на объектах, расположенных в общественных местах. 5. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы на территории муниципального образования город Мончегорск. 6. Об утверждении Плана дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства при установлении уровней террористической опасности и Порядка действий главы администрации муниципального образования Мурманской области по реализации мероприятий при объявлении уровней террористической опасности.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

13 и 14 апреля - 10.00

Областной семинар-практикум на тему «Профессия – ведущий». В семинаре примут участие руководители театральных коллективов, режиссёры, художественные руководители, педагоги, методисты и ведущие мероприятий культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Занятия проведет Михаил Черняк – актёр и режиссёр Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

13 апреля -10.30-17.00

На базе Центра «Лапландия» пройдёт ежегодный областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики-2018: год добровольчества».

Программа Форума включает в себя комплекс мероприятий, объединённых общей идеей популяризации добровольческой деятельности среди молодежи Мурманской области, формирования интереса к социальному проектированию, развития навыков проектной деятельности, стимулирования социальных инициатив молодёжи.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

13 апреля

На борту атомного ледокола «Ленин» учащиеся мурманских гимназий станут участниками «Космического кинозала». Они увидят фильмы с использованием интерактивных столов, будет организован сеанс связи по скайпу с молодым ученым, преподавателем кафедры управления космическими полетами Московского государственного университета Александром Прохоровым, который прочитает лекцию «Загадки из космоса».

13 апреля - 12.00

Пресс-конференция, посвященная проведению Мурманских научных чтений «Кольский Север: история освоения и развития». Участники пресс-конференции: Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Химчук Елена Павловна – директор Мурманского областного краеведческого музея. На пресс-конференции будет представлена программа, темы и состав участников Мурманских научных чтений.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

13 апреля – 12.00-16.00

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с ООО «Март» проводит обучающие мастер-классы для педагогических работников и специалистов образовательных организаций Мурманской области по использованию фрезерного и токарного оборудования.

В процессе мастер-классов будут рассмотрены вопросы по созданию 3Д моделей в программе Fusion 360, выполнению работы в CAM-модуле задач, по практической фрезеровке на станках Roland MDX-40 и SRM-20, изучению токарной обработки на станке Charly4T. Участники получат практические навыки по работе с Fusion 360 фрезерными станками Roland.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

13 апреля - 12.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк проведет заседание оргкомитета по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». На заседании будут определены победители регионального этапа конкурса.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб. 406.

13 апреля - 13.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня образования военных комиссариатов России.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Детский театральный центр.

13 апреля - 14.00

Семинар для предпринимателей «Финансовое планирование – особенности и польза для малого бизнеса». Семинар состоится в рамках Дней предпринимательства Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. II этаж, региональный инновационный бизнес-инкубатор.

13 апреля - 16.00

Закрытие областного форума обучающихся «Молодёжный вектор Арктики».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

14 апреля - 15.00

В научной библиотеке состоится кинопоказ фрагментов художественных фильмов о космосе под общим названием «Через тернии – к звездам: космическая фантастика на экране». Зрители увидят фрагменты фильмов «Аэлита», «Планета бурь», «Москва – Кассиопея», «Через тернии к звездам», «Звездные войны», «Чужие», «Гравитация», «Интерстеллар», «Космическая одиссея 2001» и другие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

16 апреля – 10.00-13.00 и 14.00-16.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на тренинги по методикам адаптации мигрантов и членов их семей специалистов исполнительных органов государственных власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, представителей общественных организаций, работающих в сфере социокультурной адаптации мигрантов.

Тренинги проводит Благотворительный Фонд «ПСП-фонд» (г.Санкт-Петербург) в рамках проекта «Диалог – Адаптация - Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо-западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

С 10.00 до 13.00 - тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций».

С 14.00 до 16.00 - тренинг «Социально-культурная адаптация детей-мигрантов в России: проблемы и пути решения».

Количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются в срок до 11 апреля по тел.: (8152) 486-929, 486-932 либо e-mail: mvpmk@gov-murman.ru

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

13 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна;

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.