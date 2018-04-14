снп.Нивский

16 апреля - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2.

г.Апатиты

14 апреля- 16.00

Очередная лекция научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты. Лектор: Макарова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, заведующая научным архивом ФИЦ КНЦ РАН. Тема лекции: «Герой своего времени». К 100-летию со дня рождения Е.К. Козлова»

Евгений Константинович Козлов, 100-летие которого отмечает в 2018 году научная общественность Кольского Севера, директор Геологического института КФАН СССР в 1950-е годы и председатель Президиума Кольского филиала АН СССР в 1960-е годы, осуществлял руководство организацией и развитием кольской науки в один из самых важных «созидательных» периодов на Кольском полуострове. Он посвятил организации и развитию кольской науки в общей сложности 20 лет и, кажется, как никакой другой из нашей славной галереи руководителей Кольского научного центра советского периода, подходит под определение «герой своего времени» - времени созидания после завершения «восстановительной послевоенной пятилетки», времени стремительного роста науки и ее значения в экономике в стране и регионе, времени искренней веры населения страны в свое светлое Будущее на базе «мира, равенства и дружбы народов».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, каб. 101.

г.Гаджиево

16 апреля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

с.Ура-Губа

16 апреля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

с.Белокаменка

16 апреля - 13.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Белокаменка, Дом Культуры.

с.Минькино

17 апреля - 10.00-17.00

На базе ГОБОУ Минькинская КШИ состоится региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения. Целью мероприятия является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

В мероприятии примут участие обучающихся образовательных организаций 2006, 2007, 2008 годов рождения члены команд ЮИД Мурманской области.

Программа регионального этапа конкурса включает в себя 5 состязаний (станций) в командном зачете и творческий командный конкурс «Вместе – за безопасность дорожного движения», посвященный 45-летию ЮИД. Участники посостязаются в знании ПДД, а также в решении теоретических и практических задач на знание основ оказания первой медицинской помощи, основ безопасности жизнедеятельности. Юные инспектора движения смогут поучаствовать в состязаниях по фигурному вождению велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке, показать свои знания правил дорожного движения в автогородке.

Команда, прибывшая на конкурс, должна иметь единую парадную и спортивную формы, комплект индивидуальной защиты для перемещения на велосипеде (защитный шлем, налокотники, наколенники).

Отряд ЮИД-победитель регионального этапа конкурса, получает право участия во Всероссийском этапе конкурса юных инспекторов движения.

с.Минькино, 135. ГОБОУ Минькинская КШИ.

ЗАТО г.Североморск

19 апреля – 17.00

В Североморске стартует тренинг-курс для начинающих предпринимателей «Шаг за шагом». Программа «Шаг за шагом» представляет из себя образовательный курс, в ходе которого грамотные преподаватели и бизнес-тренеры донесут до участников ключевые моменты бизнес-планирования и практические аспекты ведения предпринимательской деятельности. Курс состоит из одного очного занятия и серии вебинаров.

Прошедшие подготовку в рамках программы «Шаг за шагом» получают номерной сертификат от организатора обучения. Участники, получившие сертификат и подготовившие в рамках тренинг-курса бизнес-план создания собственного дела, могут принять участие в областном конкурсе на получение субсидии в виде гранта на создание собственного бизнеса.

К участию в Программе приглашаются все заинтересованные физические лица, планирующие начать собственный бизнес, действующие предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области.

Обучение по Программе проводится на безвозмездной основе. Заявки на участие в тренинг-курсе принимаются в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области по тел. 8 (8152) 41-07-44 или электронной почте - event@cppmo.ru.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация ЗАТО г.Североморск.

г.Мурманск

14 апреля - 10.00

Областной семинар-практикум на тему «Профессия – ведущий». В семинаре примут участие руководители театральных коллективов, режиссёры, художественные руководители, педагоги, методисты и ведущие мероприятий культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Занятия проведет Михаил Черняк – актёр и режиссёр Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

14 апреля - 11.00

XVIII открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Мурманской области. В программе – интеллектуальные состязания «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг». Также впервые будет проведён молодёжный турнир для команд школьного и студенческого зачётов.

Турнир проводится в рамках празднования 80-летия Мурманской области. Игры состоятся 14 и 15 апреля.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, III этаж, голубая гостиная.

14 апреля - 15.00

В научной библиотеке состоится кинопоказ фрагментов художественных фильмов о космосе под общим названием «Через тернии – к звездам: космическая фантастика на экране». Зрители увидят фрагменты фильмов «Аэлита», «Планета бурь», «Москва – Кассиопея», «Через тернии к звездам», «Звездные войны», «Чужие», «Гравитация», «Интерстеллар», «Космическая одиссея 2001» и другие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

16 апреля – 10.00-13.00 и 14.00-16.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области приглашает на тренинги по методикам адаптации мигрантов и членов их семей специалистов исполнительных органов государственных власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, представителей общественных организаций, работающих в сфере социокультурной адаптации мигрантов.

Тренинги проводит Благотворительный Фонд «ПСП-фонд» (г.Санкт-Петербург) в рамках проекта «Диалог – Адаптация - Согласие. Ресурсный центр по развитию межнационального диалога и социокультурной адаптации мигрантов на Северо-западе РФ», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

С 10.00 до 13.00 - тренинг «Содействие адаптации мигрантов посредством межнационального диалога. Потенциал национально-культурных организаций».

С 14.00 до 16.00 - тренинг «Социально-культурная адаптация детей-мигрантов в России: проблемы и пути решения».

Количество мест ограничено. Заявки на участие принимаются в срок до 11 апреля по тел.: (8152) 486-929, 486-932 либо e-mail: mvpmk@gov-murman.ru

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

Апрель

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приема граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в апреле в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примут главные врачи взрослых и детских поликлиник города Мурманск:

20 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович;

27 апреля - 15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эммв Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.