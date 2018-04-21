г.Гаджиево

23 апреля - 10.00

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Гаджиево.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мурманск

21 апреля – 10.00-13.10

Администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 11.00

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.40

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.30

– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.10

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

21 апреля - 11.00

Участники регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проведут работы по благоустройству памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи. Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра».

г.Мурманск, просп. Ленина. Памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи.

21 апреля – 12.00-17.00

На базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» проходит фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Закрытие сезона 2017/2018 учебного года». Более 200 школьников со всей Мурманской области примут участие в насыщенной программе фестиваля «Юные инженеры Арктики» в столице Заполярья: региональный турнир по робототехнике (свободная категория: «Большое путешествие», «Робот-ликвидатор», «Сбор урожая»; «Слалом по линии. Arduino»; свободная тема «Lego-живопись»; конкурс творческих проектов «WeDo: В гостях у сказки»); региональный конкурс детского технического творчества «3D фантазии»; региональный конкурс по радиотехническому конструированию; региональный конкурс по программированию мультимедиа и робототехники в среде «Scratch»;

Конкурс научных и инженерных проектов «КвантоАрктика», включающий в себя инженерные состязания (для обучающихся детского технопарка «Кванториум-51») и хакатон «Profi-Квант» (для обучающихся образовательных организаций Мурманской области); интерактивная выставка «За нами будущее!» (3D технологии, робототехника, радиоэлектроника, авиа-ракетомоделирование. авто-моделирование, судо-моделирование, работы, выполненные на станках с ЧПУ, начально-техническое и архитектурное моделирование).

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

21 апреля – 13.00-17.00

В центре «Лалпандия» состоится заключительный этап Фестиваля интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест». Основная программа заключительного этапа фестиваля начнётся в 14.00 и включает в себя различные мастер-классы и мастерские по интеллектуальным играм, интерактивные выставки настольных интеллектуальных игр, викторины и другие научно-познавательные мероприятия.

Участников фестиваля ожидают индивидуальные интеллектуальные состязания: среди юных интеллектуалов – учащихся 2 – 4 классов – определятся победители турнира «Самый умный»; учащиеся 8 – 11 классов и студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций в возрасте 18 лет смогут проявить эрудицию и выявить победителя «Своей игры».

Для всех желающих будет организована игровая зона. Клуб&магазин «FreshGame» организует игротеку лучших настольных игр: актуальная классика и новинки игр, собранные со всего мира. Участники смогут получить билеты на бесплатное посещение клуба «Freshgame».

Магазин «Веселый кот» представит самые интересные головоломки и развивающие настольные игры для всей семьи. Увлекательный мир интересной физики представит музей занимательных наук «Фокус». Волонтёры движения спидкубинга проведут мастер-класс и мини-турнир по скоростной сборке кубика Рубика.

Впервые за Кубок фестиваля ведут борьбу образовательные организации и организации дополнительного образования. На церемонии закрытия состоится подведение итогов и награждение победителей и призеров фестиваля.

Образовательная организация, чьи представители стали наиболее активными и успешными участниками фестиваля «ЛаппиФест», будет признана Абсолютным победителем и получит высшую награду – Кубок Центра «Лапландия».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

21 апреля - 14.00

Заключительный этап фестиваля интеллектуальных игр на Кубок «Лаппифест».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», II этаж.

21 апреля - 15.00

Лекция из цикла «Край, в котором я живу». Тема лекции «Название на карте Шпицбергена – путешествие сквозь мифы и легенды». Вместе с кандидатом биологических наук Денисом Давыдовым участники проследят за историей арктических исследований по шпицбергенским топонимам.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

23 апреля - 9.00-19.00

24 апреля – 10.00-20.00

День открытых дверей ИФНС России по г. Мурманску. В мурманских отделениях МФЦ граждане смогут получить консультации в рамках декларационной кампании, в том числе по вопросам использования личного кабинета налогоплательщика.

г.Мурманск, ул. Щербакова, 26; ул. Хлобыстова, 26; просп. Ленина, 45.

23 апреля - 10.00

Семинар для директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Участники встречи обсудят приоритетные направления культурной политики в Мурманской области в 2018 году.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

23 апреля - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт встречу с и.о. генерального консула Швеции в г. Санкт-Петербурге Хансом Магнуссоном. Участники встречи обсудят вопросы социально-экономического развития и международного сотрудничества Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

23 апреля – 14.00-17.00

Состоится региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Конкурс организован Министерством образования и науки Мурманской области и центром «Лапландия» при содействии филиала некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество».

Фестиваль проводится в условиях реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Мурманской области на 2016-2020 годы способствует приобщению обучающихся к российскому мировому культурному наследию и нацелен на возрождение и развитие детской и юношеской певческой культуры России, активацию музыкальной деятельности и творческого потенциала школьных хоров России.

В конкурсе примут участие школьные хоровые коллективы Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 15. МБОУ г.Мурманска СОШ № 42 им. Е. В. Шовского.

25 апреля - 12.00

На базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» будет дан старт региональному профориентационному проекту «Моя профессиональная траектория».

Проект реализуется в преддверии выпускных экзаменов и предполагает проведение комплекса профориентационных мероприятий (тематических выставок, мастер-классов, консультаций, тренингов, стендовых презентаций, агитационных бригад), рассчитанных на обучающихся основной общеобразовательной школы (13–16 лет) и представителей родительской общественности, проявляющих интерес к профессиональному самоопределению и поступлению в профессиональные образовательные организации Мурманской области.

Проект направлен на концентрацию ресурсов основных субъектов профориентационной деятельности: ведущих профессиональных образовательных организаций региона, крупнейших работодателей, учреждений сферы занятости населения, молодежной политики, культуры и искусства.

В рамках Проекта для обучающихся Мурманской области будут организованы: интерактивные профориентационные площадки, проект «Молодые&Успешные», творческий конкурс агитбригад профессиональных образовательных организаций Мурманской области в рамках регионального очного этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

25 апреля – 16.00

Состоится бесплатный тренинг для предпринимателей «Генерация бизнес-идеи» в рамках Дней предпринимательства Мурманской области. Тренинг проведёт Центр поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках в рамках программ обучения АО «Корпорация МСП».

Основной задачей тренинга является выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи. Тренинг поможет участникам: понять, каким критериям должна соответствовать успешная бизнес-идея; как можно найти идею для бизнеса; как оценить идею для бизнеса на возможность реализации.

К участию в тренинге приглашаются начинающие предприниматели Мурманской области и все те, кто думает о создании собственного бизнеса.

Тренинг проведет аккредитованный тренер АО «Корпорация МСП», специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Александра Воложинова.

Участие в семинаре – бесплатно, регистрация обязательна. Зарегистрироваться на тренинг «Генерация бизнес-идеи» можно здесь: https://cppmo.timepad.ru/event/703622/

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.

27 апреля - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приёма граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примет главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.