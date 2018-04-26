В Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗСВандализм, или Борьба за территорию в центре Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.04.18 07:50

Делу - время

г.Кандалакша

26 апреля - 17.30

Информационно познавательный час «Эхо Чернобыля» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

п.Белое Море

26 апреля - 18.00

Конкурсная программа «Танцевальный марафон» в подростково-молодёжном клубе «Тинейджер».

п.Белое Море, 8. Подростково-молодёжны клуб «Тинейджер».

г.Мурманск

26 апреля - 10.00

В рамках очередного заседания Мурманской областной Думы губернатор Марина Ковтун представит депутатам отчёт о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2017 году .

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума.

26 апреля - 10.00

Информационно-методический семинар «Формирование доступной среды для инвалидов в Мурманской области: нормативное обеспечение, паспортизация объектов, организация работы».  Программой мероприятия предусмотрены к рассмотрению вопросы ведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры, разработки управленческих решений по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов, проведения работ по формированию безбарьерной среды. В работе семинара примут участие около 100 специалистов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Azimut 3».

27 апреля - 10.00.

Продолжение работы информационно-методического семинара «Формирование доступной среды для инвалидов в Мурманской области: нормативное обеспечение, паспортизация объектов, организация работы».  «Формирование доступной среды для инвалидов в Мурманской области:

нормативное обеспечение, паспортизация объектов, организация работы»

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Azimut 3».

27 апреля – 11.00

Региональная комиссия по качеству проводит общественный смотр услуги, зарегистрированной на участие в 21-м региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» - «Профессиональное обучение по профессии «Охранник 4,5,6 разряда»; подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием», оказываемой ЧОУ ДПО «Академия Охраны».

Общественные смотры проводятся в нашей области с 2001 года по рекомендации российской Академии проблем качества как форма общественного контроля и оценки уровня качества и конкурентоспособности товаров и услуг, заявленных на участие в конкурсе.

Задача смотра – ознакомление с процессом оказания услуги, контролем качества, организацией работы с потребителями, условиями работы преподавательского состава.

г.Мурманск, ул. Верхнеростинское шоссе, 9.

27 апреля - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приёма граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примет главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эмма Михайловна.  

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

4-7 июня

В Мурманске состоится большой международный симпозиум для обсуждения вопросов изменения экосистем в Арктическом регионе, процессов окисления, появляющихся и исчезающих видов рыб: каково значение масштабных климатических изменений для моря, его обитателей и потребителей его ресурсов в Баренцевом регионе.

г.Мурманск.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире13:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХВ долгах как в шелках: дебиторская задолженность потребителей Мурманской области за оказанные ЖКУ на конец 2017 года составила 26,5 млрд рублей-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика