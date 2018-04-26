г.Кандалакша

26 апреля - 17.30

Информационно познавательный час «Эхо Чернобыля» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

п.Белое Море

26 апреля - 18.00

Конкурсная программа «Танцевальный марафон» в подростково-молодёжном клубе «Тинейджер».

п.Белое Море, 8. Подростково-молодёжны клуб «Тинейджер».

г.Мурманск

26 апреля - 10.00

В рамках очередного заседания Мурманской областной Думы губернатор Марина Ковтун представит депутатам отчёт о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2017 году .

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума.

26 апреля - 10.00

Информационно-методический семинар «Формирование доступной среды для инвалидов в Мурманской области: нормативное обеспечение, паспортизация объектов, организация работы». Программой мероприятия предусмотрены к рассмотрению вопросы ведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры, разработки управленческих решений по повышению доступности объектов и услуг для инвалидов, проведения работ по формированию безбарьерной среды. В работе семинара примут участие около 100 специалистов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Azimut 3».

27 апреля - 10.00.

Продолжение работы информационно-методического семинара «Формирование доступной среды для инвалидов в Мурманской области: нормативное обеспечение, паспортизация объектов, организация работы». «Формирование доступной среды для инвалидов в Мурманской области:

нормативное обеспечение, паспортизация объектов, организация работы»

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Azimut 3».

27 апреля – 11.00

Региональная комиссия по качеству проводит общественный смотр услуги, зарегистрированной на участие в 21-м региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» - «Профессиональное обучение по профессии «Охранник 4,5,6 разряда»; подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием», оказываемой ЧОУ ДПО «Академия Охраны».

Общественные смотры проводятся в нашей области с 2001 года по рекомендации российской Академии проблем качества как форма общественного контроля и оценки уровня качества и конкурентоспособности товаров и услуг, заявленных на участие в конкурсе.

Задача смотра – ознакомление с процессом оказания услуги, контролем качества, организацией работы с потребителями, условиями работы преподавательского состава.

г.Мурманск, ул. Верхнеростинское шоссе, 9.

27 апреля - 15.00-17.00

В Министерстве здравоохранения Мурманской области утверждён график приёма граждан главными врачами областных учреждений на апрель 2018 года. В соответствии с ним в Министерстве здравоохранения Мурманской области граждан примет главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Толмачева Эмма Михайловна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

4-7 июня

В Мурманске состоится большой международный симпозиум для обсуждения вопросов изменения экосистем в Арктическом регионе, процессов окисления, появляющихся и исчезающих видов рыб: каково значение масштабных климатических изменений для моря, его обитателей и потребителей его ресурсов в Баренцевом регионе.

г.Мурманск.