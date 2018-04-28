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Мурманская область. Арктика28.04.18 07:50

Делу - время

п.Пушной

28 апреля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

ЗАТО г.Североморск

28 апреля - 9.00-15.00

Североморская радиостанция «Север-FM» проведёт благотворительный радиомарафон в пользу Софии Малышевой.  Диагноз Софии: двусторонняя атрезия (полное отсутствие) слуховых проходов, микротия справа, кондуктивная тугоухость 3 степени. Но у Софии есть шанс восстановить слух! Наша маленькая землячка нуждается в дорогостоящем лечении и помочь Соне обрести право на счастливую жизнь полную ярких звуков можете именно вы.

На прямой телефонной связи со студией будут руководители благотворительного фонда «Алёша» (г. Краснодар), помогающие Соне, и специально для нее открывшие короткий телефонный номер для благотворительных SMS; мама мальчика, победившего такую же болезнь, как у Сони; организатор специальных конференций по данному заболеванию, проводимых в Москве для родителей и всех интересующихся этим диагнозом. В эфире прозвучат заранее записанные интервью с лечащим врачом Сони и известным в Североморске благотворителем, директором ООО «Кристалл», членом Союза предпринимателей ЗАТО г. Североморск Аленой Завгородней. С творческими подарками выступят известные североморские вокалисты Ольга Полигова, дуэт «Сестры Галкины», Валерия Шатецкая. В разговоре о добре и благотворительности примут участие североморские журналисты, представители власти, общественных организаций. Присоединиться к разговору смогут все желающие.

Передать любую сумму на лечение Сони можно будет 28 апреля - с 9.00 до 15.00 в редакции «Север-FM» на ул. Сафонова, 6, либо перечислить средства с помощью электронных ресурсов. Реквизиты вы найдёте в группе радиостанции Север-FM в социальной сети ВКонтакте. Также чтобы помочь Соне, можно отправить СМС на номер 3443 со словом СБОР и суммой пожертвования.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 6. Редакция «Север-FM».

г.Мурманск

28 апреля - 12.00

Церемония прощания с останками красноармейца Дмитрия Федоровича Красавина. Останки, личные вещи, документы погибшего красноармейца были обнаружены в октябре 2017 года поисковым отрядом «Память» (г.Полярный). При обследовании личных вещей была обнаружена гильза с запиской на имя Красавина Дмитрия Федоровича, 1909 года рождения, уроженца Ярославской области, Мышкинского сельсовета, деревни Горелово. Представители поискового движения Мурманской области доставят останки погибшего красноармейца в Ярославскую область, где они будут с почестями захоронены.

В церемонии примут участие представители ветеранских и поисковых объединений Мурманской области, члены Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне, «ДОЛГ», представители Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, общественности, а также представители министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, командования Краснознаменным Северным Флотом, Мурманской областной Думы, военного комиссариата Мурманской области.

г.Мурманск, мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

3 мая - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Отчёт о результатах деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Кольский район (докладчик Лихолат Александр Павлович – глава администрации муниципального образования Кольский район). 3. О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.09.2014 № Пр-2159 о реализации мероприятий по поддержке граждан пожилого возраста (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 4. О результатах выполнения работ по государственному контракту, заключенному Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в целях определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (докладчик Руусалеп Дмитрий Аугустович – министр природных ресурсов и экологии Мурманской области). 5. Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области (докладчик Бородина Мария Робертовна – и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

4-7 июня

В Мурманске состоится большой международный симпозиум для обсуждения вопросов изменения экосистем в Арктическом регионе, процессов окисления, появляющихся и исчезающих видов рыб: каково значение масштабных климатических изменений для моря, его обитателей и потребителей его ресурсов в Баренцевом регионе.

г.Мурманск.

Комментарии

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Katrin
27.04.18 08:04
А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
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