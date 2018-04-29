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Мурманская область. Арктика29.04.18 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

3 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

1 мая - 11.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин примет участие в шествии, посвященном Празднику весны и труда.

Шествие пройдёт по маршруту: просп. Ленина, 64 – ул. Профсоюзов – ул. Ленинградская. Митинг начнётся по прибытии колонны, ориентировочно в 11.20, в сквере на ул. Ленинградской.

г.Мурманск.

3 мая - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Отчёт о результатах деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Кольский район (докладчик Лихолат Александр Павлович – глава администрации муниципального образования Кольский район). 3. О ходе исполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.09.2014 № Пр-2159 о реализации мероприятий по поддержке граждан пожилого возраста (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 4. О результатах выполнения работ по государственному контракту, заключенному Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в целях определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (докладчик Руусалеп Дмитрий Аугустович – министр природных ресурсов и экологии Мурманской области). 5. Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области (докладчик Бородина Мария Робертовна – и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

4-7 июня

В Мурманске состоится большой международный симпозиум для обсуждения вопросов изменения экосистем в Арктическом регионе, процессов окисления, появляющихся и исчезающих видов рыб: каково значение масштабных климатических изменений для моря, его обитателей и потребителей его ресурсов в Баренцевом регионе.

г.Мурманск.

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