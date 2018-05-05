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Мурманская область. Арктика05.05.18 07:50

Делу - время

Мурманская область

6 мая - 12.00

Начало торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия на территории мемориального комплекса начнутся с торжественного митинга. Затем состоится парад воинских частей Северного флота, после которого запланировано возложение венков к памятнику «Скорбящая мать». Продолжатся торжественные мероприятия на многофункциональной площадке напротив мемориального комплекса, где будут организованы палаточный лагерь и выставка современной и исторической военной техники и оружия.

Мурманская область, Долина Славы.

г.Кола

5 мая - 10.00

В Коле в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» состоится легкоатлетическая эстафета среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Кольского района Мурманской области, посвящённая 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов.

г.Кола, просп. Советский, 26.

г.Мурманск

5-7 июня

В Мурманске проходит большой международный симпозиум для обсуждения вопросов изменения экосистем в Арктическом регионе, процессов окисления, появляющихся и исчезающих видов рыб: каково значение масштабных климатических изменений для моря, его обитателей и потребителей его ресурсов в Баренцевом регионе.

г.Мурманск.

5 мая - 15.00

Конференция «Карл Маркс: к 200-летию со дня рождения».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

7 и 8 мая - 12.00-17.00

Вахта Почётного караула у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В Почётном карауле примут участие 64 обучающихся из Мурманска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Североморск.

г.Мурманск. Памятник Алёше.

15 мая – 10.30-16.00

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой в период с 14 по 20 мая 2018 года проводится Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (20 мая 2017 г.) в целях профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде и информирования детей и молодежи о действенных подходах и эффективных практиках противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Отличительной особенностью Всероссийской акции станет фокус общественного внимания на вопросах развития системы профилактики ВИЧ-инфекции среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (училищ, колледжей и т.п.) и обучающихся старших классов школ.

На базе центре «Лапландия» состоится открытие акции. В рамках открытия Всероссийской акции пройдет областной добровольческий форум «Моя малая Родина». Программа проведения форума предполагает проведение мастер-классов, практикумов, мастерских по темам: «Развитие актуальных направлений добровольчества», «Командообразование», «Раскрытие потенциала детей и молодежи через добровольчество (волонтерство)», «Реализация эффективных практик в сфере добровольчества», «Основы социального проектирования» и др.

К участию в форуме приглашаются: участники областной школы волонтеров (весенняя сессия), члены детских и молодежных общественных объединений, волонтерских объединений (организаций), обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13-17 лет. Количество участников от одной организации не более 3 обучающихся и руководитель.

Участникам акции выдается сертификат участника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

 

Комментарии

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