г.Мурманск

7 июня

В Мурманске проходит большой международный симпозиум для обсуждения вопросов изменения экосистем в Арктическом регионе, процессов окисления, появляющихся и исчезающих видов рыб: каково значение масштабных климатических изменений для моря, его обитателей и потребителей его ресурсов в Баренцевом регионе.

г.Мурманск.

7 и 8 мая - 12.00-17.00

Вахта Почётного караула у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В Почётном карауле примут участие 64 обучающихся из Мурманска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Североморск.

г.Мурманск. Памятник Алёше.

15 мая – 10.30-16.00

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой в период с 14 по 20 мая 2018 года проводится Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (20 мая 2017 г .) в целях профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде и информирования детей и молодежи о действенных подходах и эффективных практиках противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Отличительной особенностью Всероссийской акции станет фокус общественного внимания на вопросах развития системы профилактики ВИЧ-инфекции среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (училищ, колледжей и т.п.) и обучающихся старших классов школ.

На базе центре «Лапландия» состоится открытие акции. В рамках открытия Всероссийской акции пройдет областной добровольческий форум «Моя малая Родина». Программа проведения форума предполагает проведение мастер-классов, практикумов, мастерских по темам: «Развитие актуальных направлений добровольчества», «Командообразование», «Раскрытие потенциала детей и молодежи через добровольчество (волонтерство)», «Реализация эффективных практик в сфере добровольчества», «Основы социального проектирования» и др.

К участию в форуме приглашаются: участники областной школы волонтеров (весенняя сессия), члены детских и молодежных общественных объединений, волонтерских объединений (организаций), обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13-17 лет. Количество участников от одной организации не более 3 обучающихся и руководитель.

Участникам акции выдается сертификат участника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».