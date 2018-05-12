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Мурманская область. Арктика12.05.18 07:50

Делу - время

с.Лувеньга

14 мая - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лувеньге.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Мурманск

12 мая - 16.30

Торжественное мероприятие, посвящённое 10-летию Российско-норвежской школы. Проект «Российско-норвежская школа в г. Мурманске» реализуется с 2008 года министерством образования и науки Мурманской области, комитетом по образованию администрации г. Мурманска, управлением образования губернии Тромс. В рамках проекта в течение учебного года на базе мурманской гимназии № 1 организовано совместное обучение российских и норвежских обучающихся по программам повышенного уровня русского и норвежского языков, курсов истории и культуры России и Норвегии, предпринимательства, экономики. Срок обучения в российско-норвежском классе – один учебный год. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющих российским обучающимся получить знания и умения, необходимые для сдачи выпускных экзаменов за курс школы старшей ступени Норвегии: норвежский язык, история, история мировых религий, обществознание, физическая культура. Преподавание ведется на английском и норвежском языках норвежскими и российскими преподавателями. Выпускники российско-норвежского класса при условии успешной сдачи экзаменов по окончании обучения получают документ о среднем образовании, дающий право поступления в высшие учебные заведения Норвегии.

г.Мурманск, пр. Связи, 30. Гимназия № 1.

14 марта - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Пушкинская, 12; пер. Терский, 3; Театральный бульвар, 8; ул. Октябрьская, 9; просп. Кольский, 161; ул. Папанина, 22.

14 мая - 10.00

Мультимедийная викторина «На страже Родины», посвященная 100-летию пограничной службы. Вопросы подготовлены некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит». Принять участие в викторине может любой читатель библиотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

14 мая - 11.00

На базе Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов состоится выездное заседание «Исторической гостиной», посвященного 73-й годовщине Дня Победы. На мероприятии состоится показ документального фильма «На мурманском направлении», снятый Мурманским телевидением. В фильме использованы кинокадры хроники Государственного архива кино-фотодокументов СССР и съёмки Норвежского телевидения.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

14 мая - 12.00

Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню памяти умерших от ВИЧ и СПИДа. В пресс-конференции примут участие: Елена Савченко – консультант управления организации медицинской помощи и развития программ здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области; Вячеслав Ванюков – заведующий лечебно-консультативным отделом центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями; Людмила Герасименко – врач-гинеколог центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями; Наталья Матвеева – медицинский психолог; Олег Шмидт – заместитель главного врача Мурманского областного наркологического диспансера.

В ходе пресс-конференции планируется обсудить эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции на территории Мурманской области; пути заражения ВИЧ-инфекцией; вопросы оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, а также консультативной помощи и психологической поддержки больным ВИЧ-инфекцией и их семьям, оказываемой медицинским психологом. Речь пойдет о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции и мотивировании жителей Мурманской области пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус.

г.Мурманск, ул. Лобова, 10. Мурманский  областной Центр специализированных видов медицинской помощи, конференц-зал.

15 мая – 10.30-16.00

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив под патронажем С.В. Медведевой в период с 14 по 20 мая 2018 года проводится Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (20 мая 2017 г.) в целях профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде и информирования детей и молодежи о действенных подходах и эффективных практиках противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Отличительной особенностью Всероссийской акции станет фокус общественного внимания на вопросах развития системы профилактики ВИЧ-инфекции среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (училищ, колледжей и т.п.) и обучающихся старших классов школ.

На базе центре «Лапландия» состоится открытие акции. В рамках открытия Всероссийской акции пройдет областной добровольческий форум «Моя малая Родина». Программа проведения форума предполагает проведение мастер-классов, практикумов, мастерских по темам: «Развитие актуальных направлений добровольчества», «Командообразование», «Раскрытие потенциала детей и молодежи через добровольчество (волонтерство)», «Реализация эффективных практик в сфере добровольчества», «Основы социального проектирования» и др.

К участию в форуме приглашаются: участники областной школы волонтеров (весенняя сессия), члены детских и молодежных общественных объединений, волонтерских объединений (организаций), обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 13-17 лет. Количество участников от одной организации не более 3 обучающихся и руководитель.

Участникам акции выдается сертификат участника.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

24 мая в 15.00

Подведение итогов и награждение победителей викторины «На страже Родины», посвященной 100-летию пограничной службы.

г.Мурманск, Региональный центр Президентской библиотеки.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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