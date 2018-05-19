г.Мурманск

19 мая – 14.00

В Мурманске пройдут командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». Глобальная уборка состоится на территории, прилегающей к Семёновскому озеру. Стать участником может любой желающий от 14 лет. Зарегистрировать команду (3-8 человек) можно до 16 мая на сайте проекта (https://cleangames.ru/events/). При наличии несовершеннолетних участников в команде обязательным условием является присутствие взрослого (родителя, педагога).

Сбор участников 19 мая в 14.00 на площадке перед центром дополнительного образования «Лапландия».

«Чистые игры» проводятся в России на загрязненных территориях с 2011 года. За это время 14 тысяч человек из 62 городов собрали и отправили на переработку более 300 тонн вторсырья. В Мурманске «Чистые игры» состоятся впервые, организаторы мероприятия – Мурманская областная общественная экологическая организация «Природа и молодёжь» и центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке управляющей компании «Центр по обращению с отходами» и завода по термической обработке твёрдых бытовых отходов.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

22 мая - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об утверждении Временного порядка разработки государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Ловозерский район (докладчик Курзенев Николай Иванович – глава администрации Ловозерского района). 3. О реализации в Мурманской области жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 4. Отчет о результатах деятельности Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (докладчик Губинский Владимир Александрович – председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области).

г.Мурманск, просп Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

24 мая в 15.00

Подведение итогов и награждение победителей викторины «На страже Родины», посвященной 100-летию пограничной службы.

г.Мурманск, Региональный центр Президентской библиотеки.