г.Мурманск

22 мая - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об утверждении Временного порядка разработки государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Ловозерский район (докладчик Курзенев Николай Иванович – глава администрации Ловозерского района). 3. О реализации в Мурманской области жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 4. Отчет о результатах деятельности Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (докладчик Губинский Владимир Александрович – председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области).

г.Мурманск, просп Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

24 мая в 15.00

Подведение итогов и награждение победителей викторины «На страже Родины», посвященной 100-летию пограничной службы.

г.Мурманск, Региональный центр Президентской библиотеки.