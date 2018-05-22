г.Снежногорск

22 мая - 16.00

Торжественная церемония вручения премий ЗАТО Александровск учащимся образовательных организаций «Путь к успеху». На церемонию приглашены восемьдесят обучающихся из всех общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск, выпускники 9-х и 11-х классов 2018 года, отличники, победители и призеры научно-практических конференций, творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных соревнований.

г.Снежногорск, ул.Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

с.Ловозеро

22 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пос.Зверосовхоз

22 мая - 9.10

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки и соблюдение нормативного уровня обеспечения энергосбережением.

пос.Зверосовхоз, Набережная, 8; ул.Зелёная, 3.

Кольский район

23 марта – 10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения трудового законодательства работодателями на территории Кольского района.

На звонки и вопросы по телефонам: 8 (81553) 3-34-16 и 3-41-73 ответят заместитель прокурора Кольского района Киямутдинова Ольга Рашитовна и старший помощник прокурора района Киреева Юлия Сергеевна.

г.Кола

22 мая - 9.10

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Кола, просп.Советский, 35.

г.Мурманск

22 мая - 9.10

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Профсоюзов, 22; просп.Ленина, 98; ул.Шмидта, 47.

22 мая - 9.10

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул.Достоевского, 26.

22-25 мая - 9.30-16.00

В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Управление Роспотребнадзора по Мурманской области принимает участие в работе организованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) тематической «горячей линии» по вопросам организации питания в общеобразовательных и дошкольных организациях. Основной вопрос тематической «горячей линии» - качество и безопасность детского питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

В проведении «горячей линии» участвуют специалисты центрального аппарата Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

В ходе работы «горячей линии» также принимаются предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания, которые будут учтены при подготовке к новому учебному году.

Всем заинтересованным лицам получить консультации, квалифицированный ответ можно по телефонам «горячей линии»: 8 (8152) 472 818 и 8 (8152) 472 579. Звонки принимаются по рабочим дням - с 9.30 до 16.00 мск, перерыв на обед - с 12.00 до 12.45 мск.

22 мая - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об утверждении Временного порядка разработки государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Ловозерский район (докладчик Курзенев Николай Иванович – глава администрации Ловозерского района). 3. О реализации в Мурманской области жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 4. Отчет о результатах деятельности Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (докладчик Губинский Владимир Александрович – председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области).

г.Мурманск, просп Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

22 мая – 14.30

Пресс-конференция, посвященная праздничным мероприятиям к 80-летию со Дня образования Мурманской области. В дни празднования юбилея горожан и гостей столицы Заполярья ждет много интересных событий и сюрпризов. Кульминацией юбилейных мероприятий станет праздник «Процветай, наш Кольский Край», который состоится 27 мая на Центральном стадионе профсоюзов города Мурманска.

О том, как готовится область к самому значимому событию 2018 года, представителям средств массовой информации расскажут: Ершов Сергей Борисович, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Вагайцева Светлана Васильевна, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Крюкова Екатерина Валерьевна, заместитель директора по народному творчеству Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Червинская Татьяна Олеговна, режиссер Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова; Дубовик Руслан Анатольевич, режиссер праздника.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, малая гостиная.

22 мая - 15.00

Семинар «Успешный старт в бизнесе. Умение вести переговоры».

г.Мурманск, просп. Ленина, 52. Лаунж-кафе «Grey goose», II этаж.

22 мая - 15.00

В региональном центре Президентской библиотеки пройдёт день Межпоселенческой библиотеки Кольского района, посвященный 80-летию Мурманской области.

Состоится презентация культурного своеобразия Кольского района и его библиотек: будет показан фильм «Здравствуй, библиотека»; желающие смогут принять участие в краеведческой викторине «Кольский район знаменит»; состоится творческое выступление Кольской районной школы искусств и дегустация изделий пекарни «Кольский хлеб»; будет представлена фотовыставка Александра Говорова «Наш праздник».

В мероприятии примут участие творческий дуэт Светланы Танцеревой и Александра Базанова; представит свою творческую программу библиотечный клуб Межпоселенческой библиотеки «Поэтическая нота».

В холле III этажа областной научной библиотеки будут работать фотозона «Новое поколение выбирает чтение!»; выставка-сюрприз «Где казак, там и слава»; саамский уголок и выставки мастеров декоративно-прикладного творчества поселков Туломы и Ура-Губы.

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Региональный центр Президентской библиотеки Б. Ельцина, III этаж.

22 мая – 15.00

Стратегическое совещание с предприятиями-переработчиками отходов Мурманской области. Предполагаемые темы для обсуждения: 1. Информация о действующих переработчиках отходов: их проектные, фактические и производственные мощности, виды отхода или вторсырья, с которыми они осуществляют обращение. 2. Актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия-переработчики отходов в Мурманской области. 3. Получение объективной информации о положении дел на рынке вторсырья на территории Мурманской области федеральными и региональными органами власти, потенциальными инвесторами, региональными операторами и гражданами. 4. Перспективы включения предприятий-переработчиков в территориальную схему обращения с отходами в Мурманской области. На мероприятие приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, представитель регионального оператора АО «Управление отходами», другие участники отрасли обращения с отходами.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. Региональное отделение ОНФ, каб. 313 (вход со двора, последний подъезд.

22 мая - 15.30

Музейное занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. В рамках мероприятия школьники узнают историю появления и развития славянской письменности и познакомятся с основами палеографии. Интерактивная часть занятия включает в себя работу в группах: ребята поупражняются в чтении старинных текстов и попробуют сами оформить их в старославянском стиле.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

23 мая – 10.00

Начинает работу 4-я международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике». Организатором конференции выступает деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху» при поддержке правительства Мурманской области. Соорганизаторы конференции: Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Министерство экономического развития Мурманской области.

В центре внимания конференции обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт и форматы поддержки малого и среднего бизнеса в Финляндии и в Мурманской области, истории успеха и опыт женщин-предпринимателей Мурманской области. Во время конференции будет организована интерактивная площадка «Арктика с любовью», на которой женщины-предприниматели представят свои творческие работы (мыло и косметика ручной работы, вязаные бусы, интерьерные корзинки, броши из шерсти, украшения из натуральной кожи и камней, открытки, броши-цветы из шёлка, куклы, сувениры), а также будут организованы мастер-классы (предварительная запись перед началом конференции).

Для участников организованы консультации ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» об услугах для бизнеса, предоставляемых в МФЦ в режиме «одного окна», возможностях Портала Бизнес-навигатора Корпорации МСП.

В программе также - специальное гашение почтовых карточек штемпелем «80 лет Мурманской области».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, 2-й этаж.

23 мая – 11.00

Состоится Третий открытый форум прокуратуры Мурманской области. Он будет посвящен вопросам охраны окружающей среды. В частности, проблемные вопросы в сфере лесопользования, типичные нарушения, выявляемые контролирующими органами в данной сфере, вопросы охраны и использования водных объектов региона, проблемы правоприменения в рассматриваемой сфере правоотношений.

Форум прокуратуры – это площадка для открытой дискуссии по актуальной социально-экономической повестке между представителями органов прокуратуры и экспертным сообществом. Мероприятие пройдет в Конгресс-отеле «Меридиан».

В форуме примут участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области, а также представители научного сообщества, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, крупных предприятий-природопользователей и общественных организаций.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой конференц-зал, 4-й этаж большой зал № 1.

24 мая в 15.00

Подведение итогов и награждение победителей викторины «На страже Родины», посвященной 100-летию пограничной службы.

г.Мурманск, Региональный центр Президентской библиотеки.