г.Кировск

23 мая - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Кировск, ул.Кирова, 50.

г.Апатиты

28-29 июня

Пройдёт семинар для лидеров и персонала молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области, членов органов молодежного самоуправления. Организатором семинара выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Семинар посвящён методике «Рассказ Онлайн» (Digital storytelling - «У каждого есть история, которую можно рассказать»).

Цель семинара: научить новой методике представителей общественных организаций и волонтерских групп с целью применения данного инструмента на практике при работе с волонтерами и благополучателями. Ведущей семинара станет международный тренер Ольга Лобанова - педагог дополнительного образования молодежного клуба «Максимум» из города Санкт-Петербурга. В сентябре 2017 года тренер О. Лобанова проводила функциональный тренинг для команды волонтеров от Мурманской области на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме необходимо направить в срок до 17 часов 31.05.2018 по адресу электронной почты: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «Семинар»), а также в АИС «Молодёжь России».

Каждый участник семинара должен иметь с собой устройство, позволяющее делать видеозапись (планшет, смартфон и т.п.).

В связи с тем, что количество мест на семинаре ограничено, организаторами будет проведён отбор участников на основании заполненных заявок и с учетом представительства разных муниципальных образований.

Организаторы семинара осуществляют расходы по проведению программы семинара, питанию и проживанию участников. Расходы по проезду участников до г.Апатиты и обратно осуществляет направляющая сторона.

г.Апатиты.

с.Ловозеро

23 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

23 мая – 12.00

Региональный Минэк информирует, что обсуждение корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года продолжится в Ловозерском районе.

Представители региональных ведомств с участием органов местного самоуправления муниципального образования и общественности продолжат обсуждение корректировки основного стратегического документа 23 мая в Ловозере.

На встречу приглашены представители градообразующего предприятия, малого бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере туризма, а также коренного малочисленного народа саами.

с.Ловозеро, ул. Советская, 8. Ловозерский районный национальный культурный центр.

сп.Териберка

23 мая - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в администрации.

сп.Териберка, ул. Пионерская, 7.

23 мая - 14.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Териберка, ул. 1-я Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

г.Кола

23 мая - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением и пригодность жилого помещения для проживания.

г.Кола, ул.Кривошеева, 8.

пос.Мурмаши

23 мая - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением и пригодность жилого помещения для проживания.

пос.Мурмаши, ул. Полярная, 2.

Кольский район

23 марта – 10.00-12.00

В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения трудового законодательства работодателями на территории Кольского района.

На звонки и вопросы по телефонам: 8 (81553) 3-34-16 и 3-41-73 ответят заместитель прокурора Кольского района Киямутдинова Ольга Рашитовна и старший помощник прокурора района Киреева Юлия Сергеевна.

г.Мурманск

23 мая - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, просп.Ленина, 53; ул. Челюскинцев, 21в; ул.П. Морозова, 5/2.

23 мая - 9.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с делегацией Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности. г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, зал совещаний губернатора.

23-25 мая - 9.30-16.00

В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Управление Роспотребнадзора по Мурманской области принимает участие в работе организованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) тематической «горячей линии» по вопросам организации питания в общеобразовательных и дошкольных организациях. Основной вопрос тематической «горячей линии» - качество и безопасность детского питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

В проведении «горячей линии» участвуют специалисты центрального аппарата Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

В ходе работы «горячей линии» также принимаются предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания, которые будут учтены при подготовке к новому учебному году.

Всем заинтересованным лицам получить консультации, квалифицированный ответ можно по телефонам «горячей линии»: 8 (8152) 472 818 и 8 (8152) 472 579. Звонки принимаются по рабочим дням - с 9.30 до 16.00 мск, перерыв на обед - с 12.00 до 12.45 мск.

23 мая - 10.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в работе 4-й международной конференции «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, конференц-зал.

23 мая – 10.00

Начинает работу 4-я международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике». Организатором конференции выступает деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху» при поддержке правительства Мурманской области. Соорганизаторы конференции: Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Министерство экономического развития Мурманской области.

В центре внимания конференции обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт и форматы поддержки малого и среднего бизнеса в Финляндии и в Мурманской области, истории успеха и опыт женщин-предпринимателей Мурманской области. Во время конференции будет организована интерактивная площадка «Арктика с любовью», на которой женщины-предприниматели представят свои творческие работы (мыло и косметика ручной работы, вязаные бусы, интерьерные корзинки, броши из шерсти, украшения из натуральной кожи и камней, открытки, броши-цветы из шёлка, куклы, сувениры), а также будут организованы мастер-классы (предварительная запись перед началом конференции).

Для участников организованы консультации ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» об услугах для бизнеса, предоставляемых в МФЦ в режиме «одного окна», возможностях Портала Бизнес-навигатора Корпорации МСП.

В программе также - специальное гашение почтовых карточек штемпелем «80 лет Мурманской области».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, 2-й этаж.

23 мая - 11.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазин торговой сети «Лента». Цель мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений Федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями. Общественные контролеры проверят оформление «Уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

г.Мурманск, улица Шевченко, 34.

23 мая - 13.00

Пресс-конференция, посвященная установке временного знака в географическом центре Мурманской области. На пресс-конференции выступит ученик школы № 5 г.Кировска Роман Иванов, который под руководством учителя географии Людмилы Еникеевой провёл исследование и определил географический центр Мурманской области. Установка временного знака в географическом центре Мурманской области состоится в субботу, 26 мая, в 14 часов в с.Ловозеро. Постоянный знак будет установлен летом.

г.Мурманск, атомный ледокол-музей «Ленин». Информационный центр по атомной энергии.

23 мая - 14.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с руководителями образовательных организаций – победителей конкурса на получение гранта на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области в 2018 году.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

23 мая – 11.00

Состоится Третий открытый форум прокуратуры Мурманской области. Он будет посвящен вопросам охраны окружающей среды. В частности, проблемные вопросы в сфере лесопользования, типичные нарушения, выявляемые контролирующими органами в данной сфере, вопросы охраны и использования водных объектов региона, проблемы правоприменения в рассматриваемой сфере правоотношений.

Форум прокуратуры – это площадка для открытой дискуссии по актуальной социально-экономической повестке между представителями органов прокуратуры и экспертным сообществом. Мероприятие пройдет в Конгресс-отеле «Меридиан».

В форуме примут участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области, а также представители научного сообщества, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, крупных предприятий-природопользователей и общественных организаций.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой конференц-зал, 4-й этаж большой зал № 1.

23 мая - 16.00

В рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта» будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота. Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии.

Главным лицом этой встречи проекта, которая состоится в Нахимовском военно-морском училище, станет Герой Советского Союза, лётчик Петр Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 г. и ставший после гибели Бориса Сафонова самым молодым командиром истребительного полка. За 22 месяца войны Сгибнев совершил 318 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил 19 самолётов противника. Петр Сгибнев погиб 3 мая 1943 года, похоронен в городе Североморске, где его имя носит одна из улиц. Бюст героя установлен на Аллее героев-авиаторов Военно-морского музея Северного флота в поселке Сафоново.

Участники мероприятия познакомятся с героической биографией Петра Сгибнева, увидят кинохронику военных лет. В исполнении студентов Мурманского арктического государственного университета, Мурманского колледжа искусств и сотрудников библиотеки прозвучат фронтовые письма, песни военных лет.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище.

24 мая в 15.00

Подведение итогов и награждение победителей викторины «На страже Родины», посвященной 100-летию пограничной службы.

г.Мурманск, Региональный центр Президентской библиотеки.

2 июня – 14.00-19.00

В ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» пройдёт летний «Минт Маркет». На маркете вы вновь увидите, ставшую традиционной, хенд-мейд ярмарку, где соберутся лучшие мастера Мурманска. Керамика, шопперы с вышивкой, авторские стикеры и открытки, деревянные броши, неповторимые украшения и природная косметика – это лишь малая часть того, что вы найдете на маркете.

Фудкорт маркета станет раем для сладкоежек – капкейки с нежным кремом, мятное печенье, домашнее мороженое, безалкогольные коктейли в милых бутылочках-лампах и много другое, главное – успеть все попробовать.

Мяты на мятном маркете должно быть как можно больше. В нашей лавке вы сможете приобрести мяту в горшочке, мятный блокнот или планер, стикеры с напоминанием о нашей встрече и самый мятный чай.

Мы сохраняем элемент благотворительности на нашем мероприятии, поэтому на маркете вновь вы увидите волонтеров Красного Креста. За небольшое пожертвование вы сможете получить открытку или блокнот и тем самым помочь ребенку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации. Также вы сможете больше узнать о волонтерстве и программах Красного Креста.

О начинающихся лекциях гостей любезно проинформируют наши волонтеры. Что же ждет гостей на площадке лектория?

Как государства пытаются моделировать стимулы и что из этого получается, почему стимулирование топ-менеджмента неэффективно и как человек выбирает спутника жизни? Об этом расскажет Роман Сорвин на лекции «Поведенческая экономика». Директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» Скрыганов Денис Александрович и руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич расскажут начинающим предпринимателям о том, как начать свое дело и получить на него грант.

Дарья Матвеенкова в лекции «Тактический урбанизм» расскажет о лучших практиках организации городского пространства на примерах России и зарубежных стран и о том, как осуществить интеграцию природы в город. Лекция психолога и эксперта в межличностном и деловом общении Полины Медведевой поможет понять, как навести порядок в рутинных делах и успевать жить и работать. А вечером в рамках лектория можно будет узнать о настольных ролевых играх. Как в них играть и получать максимум удовольствия от процесса, расскажет Алексей Павлов.

На маркете так же будет работать буккроссинг. Мы подготовили для вас целый стол с нашими любимыми книгами и приглашаем каждого познакомиться с этими произведениями.

17.30 будут подведены итоги розыгрыша, победители получат набор вещей ручной работы от мастеров и вкусные презенты фудкорта. Принять участие в розыгрыше, можно сделав репост закрепленной записи группы «ВК».

Музыкальную программу обеспечат диджеи, резиденты вечеринок «FUNKY PEOPLE & GUST LIFE JAM». А в 16.30 состоится выступление духового секстета «5+1».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».