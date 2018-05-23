Делу - время
г.Кировск
23 мая - 8.30
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.
г.Кировск, ул.Кирова, 50.
г.Апатиты
28-29 июня
Пройдёт семинар для лидеров и персонала молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области, членов органов молодежного самоуправления. Организатором семинара выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Семинар посвящён методике «Рассказ Онлайн» (Digital storytelling - «У каждого есть история, которую можно рассказать»).
Цель семинара: научить новой методике представителей общественных организаций и волонтерских групп с целью применения данного инструмента на практике при работе с волонтерами и благополучателями. Ведущей семинара станет международный тренер Ольга Лобанова - педагог дополнительного образования молодежного клуба «Максимум» из города Санкт-Петербурга. В сентябре 2017 года тренер О. Лобанова проводила функциональный тренинг для команды волонтеров от Мурманской области на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме необходимо направить в срок до 17 часов 31.05.2018 по адресу электронной почты: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «Семинар»), а также в АИС «Молодёжь России».
Каждый участник семинара должен иметь с собой устройство, позволяющее делать видеозапись (планшет, смартфон и т.п.).
В связи с тем, что количество мест на семинаре ограничено, организаторами будет проведён отбор участников на основании заполненных заявок и с учетом представительства разных муниципальных образований.
Организаторы семинара осуществляют расходы по проведению программы семинара, питанию и проживанию участников. Расходы по проезду участников до г.Апатиты и обратно осуществляет направляющая сторона.
г.Апатиты.
с.Ловозеро
23 мая - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
23 мая – 12.00
Региональный Минэк информирует, что обсуждение корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года продолжится в Ловозерском районе.
Представители региональных ведомств с участием органов местного самоуправления муниципального образования и общественности продолжат обсуждение корректировки основного стратегического документа 23 мая в Ловозере.
На встречу приглашены представители градообразующего предприятия, малого бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере туризма, а также коренного малочисленного народа саами.
с.Ловозеро, ул. Советская, 8. Ловозерский районный национальный культурный центр.
сп.Териберка
23 мая - 12.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в администрации.
сп.Териберка, ул. Пионерская, 7.
23 мая - 14.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.
сп.Териберка, ул. 1-я Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.
г.Кола
23 мая - 8.30
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением и пригодность жилого помещения для проживания.
г.Кола, ул.Кривошеева, 8.
пос.Мурмаши
23 мая - 8.30
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением и пригодность жилого помещения для проживания.
пос.Мурмаши, ул. Полярная, 2.
Кольский район
23 марта – 10.00-12.00
В прокуратуре Кольского района будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения трудового законодательства работодателями на территории Кольского района.
На звонки и вопросы по телефонам: 8 (81553) 3-34-16 и 3-41-73 ответят заместитель прокурора Кольского района Киямутдинова Ольга Рашитовна и старший помощник прокурора района Киреева Юлия Сергеевна.
г.Мурманск
23 мая - 8.30
Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.
г.Мурманск, просп.Ленина, 53; ул. Челюскинцев, 21в; ул.П. Морозова, 5/2.
23 мая - 9.00
Встреча губернатора Марины Ковтун с делегацией Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности. г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, зал совещаний губернатора.
23-25 мая - 9.30-16.00
В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Управление Роспотребнадзора по Мурманской области принимает участие в работе организованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) тематической «горячей линии» по вопросам организации питания в общеобразовательных и дошкольных организациях. Основной вопрос тематической «горячей линии» - качество и безопасность детского питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
В проведении «горячей линии» участвуют специалисты центрального аппарата Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
В ходе работы «горячей линии» также принимаются предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания, которые будут учтены при подготовке к новому учебному году.
Всем заинтересованным лицам получить консультации, квалифицированный ответ можно по телефонам «горячей линии»: 8 (8152) 472 818 и 8 (8152) 472 579. Звонки принимаются по рабочим дням - с 9.30 до 16.00 мск, перерыв на обед - с 12.00 до 12.45 мск.
23 мая - 10.00
Губернатор Марина Ковтун примет участие в работе 4-й международной конференции «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике».
г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, конференц-зал.
23 мая – 10.00
Начинает работу 4-я международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике». Организатором конференции выступает деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху» при поддержке правительства Мурманской области. Соорганизаторы конференции: Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Министерство экономического развития Мурманской области.
В центре внимания конференции обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт и форматы поддержки малого и среднего бизнеса в Финляндии и в Мурманской области, истории успеха и опыт женщин-предпринимателей Мурманской области. Во время конференции будет организована интерактивная площадка «Арктика с любовью», на которой женщины-предприниматели представят свои творческие работы (мыло и косметика ручной работы, вязаные бусы, интерьерные корзинки, броши из шерсти, украшения из натуральной кожи и камней, открытки, броши-цветы из шёлка, куклы, сувениры), а также будут организованы мастер-классы (предварительная запись перед началом конференции).
Для участников организованы консультации ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» об услугах для бизнеса, предоставляемых в МФЦ в режиме «одного окна», возможностях Портала Бизнес-навигатора Корпорации МСП.
В программе также - специальное гашение почтовых карточек штемпелем «80 лет Мурманской области».
г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал, 2-й этаж.
23 мая - 11.00
В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазин торговой сети «Лента». Цель мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений Федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями. Общественные контролеры проверят оформление «Уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.
г.Мурманск, улица Шевченко, 34.
23 мая - 13.00
Пресс-конференция, посвященная установке временного знака в географическом центре Мурманской области. На пресс-конференции выступит ученик школы № 5 г.Кировска Роман Иванов, который под руководством учителя географии Людмилы Еникеевой провёл исследование и определил географический центр Мурманской области. Установка временного знака в географическом центре Мурманской области состоится в субботу, 26 мая, в 14 часов в с.Ловозеро. Постоянный знак будет установлен летом.
г.Мурманск, атомный ледокол-музей «Ленин». Информационный центр по атомной энергии.
23 мая - 14.00
Встреча губернатора Марины Ковтун с руководителями образовательных организаций – победителей конкурса на получение гранта на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области в 2018 году.
г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.
23 мая – 11.00
Состоится Третий открытый форум прокуратуры Мурманской области. Он будет посвящен вопросам охраны окружающей среды. В частности, проблемные вопросы в сфере лесопользования, типичные нарушения, выявляемые контролирующими органами в данной сфере, вопросы охраны и использования водных объектов региона, проблемы правоприменения в рассматриваемой сфере правоотношений.
Форум прокуратуры – это площадка для открытой дискуссии по актуальной социально-экономической повестке между представителями органов прокуратуры и экспертным сообществом. Мероприятие пройдет в Конгресс-отеле «Меридиан».
В форуме примут участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области, а также представители научного сообщества, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, крупных предприятий-природопользователей и общественных организаций.
г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой конференц-зал, 4-й этаж большой зал № 1.
23 мая - 16.00
В рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта» будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота. Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии.
Главным лицом этой встречи проекта, которая состоится в Нахимовском военно-морском училище, станет Герой Советского Союза, лётчик Петр Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 г. и ставший после гибели Бориса Сафонова самым молодым командиром истребительного полка. За 22 месяца войны Сгибнев совершил 318 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил 19 самолётов противника. Петр Сгибнев погиб 3 мая 1943 года, похоронен в городе Североморске, где его имя носит одна из улиц. Бюст героя установлен на Аллее героев-авиаторов Военно-морского музея Северного флота в поселке Сафоново.
Участники мероприятия познакомятся с героической биографией Петра Сгибнева, увидят кинохронику военных лет. В исполнении студентов Мурманского арктического государственного университета, Мурманского колледжа искусств и сотрудников библиотеки прозвучат фронтовые письма, песни военных лет.
г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище.
24 мая в 15.00
Подведение итогов и награждение победителей викторины «На страже Родины», посвященной 100-летию пограничной службы.
г.Мурманск, Региональный центр Президентской библиотеки.
2 июня – 14.00-19.00
В ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» пройдёт летний «Минт Маркет». На маркете вы вновь увидите, ставшую традиционной, хенд-мейд ярмарку, где соберутся лучшие мастера Мурманска. Керамика, шопперы с вышивкой, авторские стикеры и открытки, деревянные броши, неповторимые украшения и природная косметика – это лишь малая часть того, что вы найдете на маркете.
Фудкорт маркета станет раем для сладкоежек – капкейки с нежным кремом, мятное печенье, домашнее мороженое, безалкогольные коктейли в милых бутылочках-лампах и много другое, главное – успеть все попробовать.
Мяты на мятном маркете должно быть как можно больше. В нашей лавке вы сможете приобрести мяту в горшочке, мятный блокнот или планер, стикеры с напоминанием о нашей встрече и самый мятный чай.
Мы сохраняем элемент благотворительности на нашем мероприятии, поэтому на маркете вновь вы увидите волонтеров Красного Креста. За небольшое пожертвование вы сможете получить открытку или блокнот и тем самым помочь ребенку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации. Также вы сможете больше узнать о волонтерстве и программах Красного Креста.
О начинающихся лекциях гостей любезно проинформируют наши волонтеры. Что же ждет гостей на площадке лектория?
Как государства пытаются моделировать стимулы и что из этого получается, почему стимулирование топ-менеджмента неэффективно и как человек выбирает спутника жизни? Об этом расскажет Роман Сорвин на лекции «Поведенческая экономика». Директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» Скрыганов Денис Александрович и руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич расскажут начинающим предпринимателям о том, как начать свое дело и получить на него грант.
Дарья Матвеенкова в лекции «Тактический урбанизм» расскажет о лучших практиках организации городского пространства на примерах России и зарубежных стран и о том, как осуществить интеграцию природы в город. Лекция психолога и эксперта в межличностном и деловом общении Полины Медведевой поможет понять, как навести порядок в рутинных делах и успевать жить и работать. А вечером в рамках лектория можно будет узнать о настольных ролевых играх. Как в них играть и получать максимум удовольствия от процесса, расскажет Алексей Павлов.
На маркете так же будет работать буккроссинг. Мы подготовили для вас целый стол с нашими любимыми книгами и приглашаем каждого познакомиться с этими произведениями.
17.30 будут подведены итоги розыгрыша, победители получат набор вещей ручной работы от мастеров и вкусные презенты фудкорта. Принять участие в розыгрыше, можно сделав репост закрепленной записи группы «ВК».
Музыкальную программу обеспечат диджеи, резиденты вечеринок «FUNKY PEOPLE & GUST LIFE JAM». А в 16.30 состоится выступление духового секстета «5+1».
г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».