г.Апатиты

28-29 июня

Пройдёт семинар для лидеров и персонала молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области, членов органов молодёжного самоуправления. Организатором семинара выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Семинар посвящён методике «Рассказ Онлайн» (Digital storytelling - «У каждого есть история, которую можно рассказать»).

Цель семинара: научить новой методике представителей общественных организаций и волонтерских групп с целью применения данного инструмента на практике при работе с волонтерами и благополучателями. Ведущей семинара станет международный тренер Ольга Лобанова - педагог дополнительного образования молодежного клуба «Максимум» из города Санкт-Петербурга. В сентябре 2017 года тренер О. Лобанова проводила функциональный тренинг для команды волонтеров от Мурманской области на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме необходимо направить в срок до 17 часов 31.05.2018 по адресу электронной почты: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «Семинар»), а также в АИС «Молодёжь России».

Каждый участник семинара должен иметь с собой устройство, позволяющее делать видеозапись (планшет, смартфон и т.п.).

В связи с тем, что количество мест на семинаре ограничено, организаторами будет проведён отбор участников на основании заполненных заявок и с учетом представительства разных муниципальных образований.

Организаторы семинара осуществляют расходы по проведению программы семинара, питанию и проживанию участников. Расходы по проезду участников до г.Апатиты и обратно осуществляет направляющая сторона.

г.Апатиты.

г.Мурманск

24 мая - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп.Кольский, 150/5; просп.Кольский, 164; просп.Кольский, 97; ул.Привокзальная, 6.

24 и 25 мая - 9.30-16.00

В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Управление Роспотребнадзора по Мурманской области принимает участие в работе организованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) тематической «горячей линии» по вопросам организации питания в общеобразовательных и дошкольных организациях. Основной вопрос тематической «горячей линии» - качество и безопасность детского питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

В проведении «горячей линии» участвуют специалисты центрального аппарата Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

В ходе работы «горячей линии» также принимаются предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания, которые будут учтены при подготовке к новому учебному году.

Всем заинтересованным лицам получить консультации, квалифицированный ответ можно по телефонам «горячей линии»: 8 (8152) 472 818 и 8 (8152) 472 579. Звонки принимаются по рабочим дням - с 9.30 до 16.00 мск, перерыв на обед - с 12.00 до 12.45 мск.

24 мая - 12.00

Семинар для представителей коллективных средств размещения по введению обязательной классификации, а также вопросам антитеррористической защищенности и регистрации иностранных граждан.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. Деловой центр «Меридиан», IV этаж.

24 мая в 15.00

Подведение итогов и награждение победителей викторины «На страже Родины», посвященной 100-летию пограничной службы.

г.Мурманск, Региональный центр Президентской библиотеки.

2 июня – 14.00-19.00

В ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» пройдёт летний «Минт Маркет». На маркете вы вновь увидите, ставшую традиционной, хенд-мейд ярмарку, где соберутся лучшие мастера Мурманска. Керамика, шопперы с вышивкой, авторские стикеры и открытки, деревянные броши, неповторимые украшения и природная косметика – это лишь малая часть того, что вы найдете на маркете.

Фудкорт маркета станет раем для сладкоежек – капкейки с нежным кремом, мятное печенье, домашнее мороженое, безалкогольные коктейли в милых бутылочках-лампах и много другое, главное – успеть все попробовать.

Мяты на мятном маркете должно быть как можно больше. В нашей лавке вы сможете приобрести мяту в горшочке, мятный блокнот или планер, стикеры с напоминанием о нашей встрече и самый мятный чай.

Мы сохраняем элемент благотворительности на нашем мероприятии, поэтому на маркете вновь вы увидите волонтеров Красного Креста. За небольшое пожертвование вы сможете получить открытку или блокнот и тем самым помочь ребенку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации. Также вы сможете больше узнать о волонтерстве и программах Красного Креста.

О начинающихся лекциях гостей любезно проинформируют наши волонтеры. Что же ждет гостей на площадке лектория?

Как государства пытаются моделировать стимулы и что из этого получается, почему стимулирование топ-менеджмента неэффективно и как человек выбирает спутника жизни? Об этом расскажет Роман Сорвин на лекции «Поведенческая экономика». Директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» Скрыганов Денис Александрович и руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич расскажут начинающим предпринимателям о том, как начать свое дело и получить на него грант.

Дарья Матвеенкова в лекции «Тактический урбанизм» расскажет о лучших практиках организации городского пространства на примерах России и зарубежных стран и о том, как осуществить интеграцию природы в город. Лекция психолога и эксперта в межличностном и деловом общении Полины Медведевой поможет понять, как навести порядок в рутинных делах и успевать жить и работать. А вечером в рамках лектория можно будет узнать о настольных ролевых играх. Как в них играть и получать максимум удовольствия от процесса, расскажет Алексей Павлов.

На маркете так же будет работать буккроссинг. Мы подготовили для вас целый стол с нашими любимыми книгами и приглашаем каждого познакомиться с этими произведениями.

17.30 будут подведены итоги розыгрыша, победители получат набор вещей ручной работы от мастеров и вкусные презенты фудкорта. Принять участие в розыгрыше, можно сделав репост закрепленной записи группы «ВК».

Музыкальную программу обеспечат диджеи, резиденты вечеринок «FUNKY PEOPLE & GUST LIFE JAM». А в 16.30 состоится выступление духового секстета «5+1».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».