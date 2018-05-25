г.Апатиты

28-29 июня

Пройдёт семинар для лидеров и персонала молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области, членов органов молодёжного самоуправления. Организатором семинара выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Семинар посвящён методике «Рассказ Онлайн» (Digital storytelling - «У каждого есть история, которую можно рассказать»).

Цель семинара: научить новой методике представителей общественных организаций и волонтерских групп с целью применения данного инструмента на практике при работе с волонтерами и благополучателями. Ведущей семинара станет международный тренер Ольга Лобанова - педагог дополнительного образования молодежного клуба «Максимум» из города Санкт-Петербурга. В сентябре 2017 года тренер О. Лобанова проводила функциональный тренинг для команды волонтеров от Мурманской области на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме необходимо направить в срок до 17 часов 31.05.2018 по адресу электронной почты: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «Семинар»), а также в АИС «Молодёжь России».

Каждый участник семинара должен иметь с собой устройство, позволяющее делать видеозапись (планшет, смартфон и т.п.).

В связи с тем, что количество мест на семинаре ограничено, организаторами будет проведён отбор участников на основании заполненных заявок и с учетом представительства разных муниципальных образований.

Организаторы семинара осуществляют расходы по проведению программы семинара, питанию и проживанию участников. Расходы по проезду участников до г.Апатиты и обратно осуществляет направляющая сторона.

г.Апатиты.

г.Мончегорск

25 мая – 10.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, отказ от оформления трудового договора («неформальная занятость»), допуск к работе без прохождения медицинского осмотра и т.д.).

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и старшим помощником прокурора города Бушмановым Максимом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-17-42.

п.Высокий

25 мая - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

п.Шонгуй

25 мая - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй , ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

25 мая - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул. Центральная, 14.

г.Снежногорск

29 мая – 11.00-16.00

В следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна, старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145.1 УК РФ.

Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 2.

ЗАТО г.Североморск

25 мая – 16.00

В Североморске пройдут обсуждения корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. Встреча пройдёт с участием представителей военных ведомств, осуществляющих деятельность по обеспечению обороноспособности страны.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципального образования.

г.Мурманск

25 мая - 8.45

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, просп.Кольский, 86.

25 мая - 8.45

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Книповича, 21, 22; ул.Папанина, 24; просп.Героев-североморцев, 17/2; просп.Ленина, 60; ул.Самойловой, 22.

25 мая - 9.30-16.00

В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Управление Роспотребнадзора по Мурманской области принимает участие в работе организованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) тематической «горячей линии» по вопросам организации питания в общеобразовательных и дошкольных организациях. Основной вопрос тематической «горячей линии» - качество и безопасность детского питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

В проведении «горячей линии» участвуют специалисты центрального аппарата Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

В ходе работы «горячей линии» также принимаются предложения и пожелания по качеству и безопасности детского организованного питания, которые будут учтены при подготовке к новому учебному году.

Всем заинтересованным лицам получить консультации, квалифицированный ответ можно по телефонам «горячей линии»: 8 (8152) 472 818 и 8 (8152) 472 579. Звонки принимаются по рабочим дням - с 9.30 до 16.00 мск, перерыв на обед - с 12.00 до 12.45 мск.

25 мая - 10.00

Начало основного этапа государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов – письменная часть экзамена по английскому языку. Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко посетит пункт проведения экзаменов № 908, организованный на базе школы № 18.

г.Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, 3б. Школа № 18.

25 мая - 10.00

Открытие конкурса профессионального мастерства «Строитель – 2018». Конкурс проводится среди рабочих и специалистов строительных профессий по следующим номинациям: «Лучший облицовщик-плиточник», «Лучший плотник», «Лучший сметчик», «Лучший маляр», «Лучший сварщик» и «Лучший электрик». Конкурс организован в соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве между Министерством строительства и территориального развития Мурманской области, Северной торговой промышленной палатой, Союзом строителей «Мурмана» по согласованию с Министерством образования и науки Мурманской области на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота и Регионального центра ценообразования в строительстве.

г.Мурманск, ул.Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота, актовый зал.

25 мая – 11.30

В Мурманске пройдут обсуждения корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. В Мурманске выездное совещание планируется провести в рамках заседания Координационного совета по стратегическому планированию в городе Мурманске и обсудить перспективы развития не только региона, но и административного центра.

г.Мурманск, ул. Комсомольская, 10.

25 мая - 14.30

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Алексеевна Кусайко. В ходе приёма будут рассмотрены вопросы об оказании специализированной помощи по уходу за больными, обеспечения лекарственными препаратами мурманчан, а также о предоставлении преференций для НКО по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

25 мая - 15.00

Заседание Объединенного общественного совета при Госжилинспекции, комитете по тарифному регулированию. На заседании будут рассмотрены вопросы об увеличении тарифов для пассажиров на межмуниципальных маршрутах, а также об изменении тарифов на коммунальные ресурсы и платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 18. Министерство строительства и территориального развития, III этаж, актовый зал.

25 мая - 16.00

В рамках реализации партийных проектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя» состоится акция «День соседей».

Акция «Международный день соседей» в рамках партпроектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда» проводится в Мурманской области уже второй год. На этот раз одна из площадок акции – дворовая территория в Мурманске, благоустроенная в рамках партийного проекта «Городская среда» и президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Во дворе были отремонтированы проезды и тротуары, установлен бортовой камень и пешеходные ограждения, выполнен ремонт 2 лестниц и ливневой канализации, отремонтирована подпорная стенка.

В рамках акции пройдет культурно-массовое мероприятие, в ходе которого жители дома смогут пообщаться друг с другом, а также представителями управляющих компаний и органов местного самоуправления.

Изюминкой «Дня соседей» станет спортивные состязания в рамках городского проекта «Родной двор – родной город». Соревнования включают в себя различные эстафеты и упражнения на силу и ловкость. Напомним, принять участие в этом спортивном празднике могут мурманчане любого возраста.

Помимо спортивных состязаний любой желающий мог испытать свои силы и выполнить тест ГТО под руководством главного спортивного судьи соревнований.

г.Мурманск, ул. Достоевского, 20, 21 и 22.

1 июня - 11.00-13.00

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области традиционно состоится День открытых дверей.

Десятый год подряд для детей и подростков – учащихся школ, лицеев, воспитанников детских домов и коррекционных школ города Мурманска и Мурманской области откроются двери следственного управления. Нашим гостям предоставляется уникальная возможность лично познакомиться со следователями, криминалистами, экспертами, задать им интересующие вопросы; увидеть современную высокотехнологичную криминалистическую технику, узнать не только «тайны следствия», но и как стать настоящим следователем.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

2 июня – 14.00-19.00

В ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» пройдёт летний «Минт Маркет». На маркете вы вновь увидите, ставшую традиционной, хенд-мейд ярмарку, где соберутся лучшие мастера Мурманска. Керамика, шопперы с вышивкой, авторские стикеры и открытки, деревянные броши, неповторимые украшения и природная косметика – это лишь малая часть того, что вы найдете на маркете.

Фудкорт маркета станет раем для сладкоежек – капкейки с нежным кремом, мятное печенье, домашнее мороженое, безалкогольные коктейли в милых бутылочках-лампах и много другое, главное – успеть все попробовать.

Мяты на мятном маркете должно быть как можно больше. В нашей лавке вы сможете приобрести мяту в горшочке, мятный блокнот или планер, стикеры с напоминанием о нашей встрече и самый мятный чай.

Мы сохраняем элемент благотворительности на нашем мероприятии, поэтому на маркете вновь вы увидите волонтеров Красного Креста. За небольшое пожертвование вы сможете получить открытку или блокнот и тем самым помочь ребенку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации. Также вы сможете больше узнать о волонтерстве и программах Красного Креста.

О начинающихся лекциях гостей любезно проинформируют наши волонтеры. Что же ждет гостей на площадке лектория?

Как государства пытаются моделировать стимулы и что из этого получается, почему стимулирование топ-менеджмента неэффективно и как человек выбирает спутника жизни? Об этом расскажет Роман Сорвин на лекции «Поведенческая экономика». Директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» Скрыганов Денис Александрович и руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич расскажут начинающим предпринимателям о том, как начать свое дело и получить на него грант.

Дарья Матвеенкова в лекции «Тактический урбанизм» расскажет о лучших практиках организации городского пространства на примерах России и зарубежных стран и о том, как осуществить интеграцию природы в город. Лекция психолога и эксперта в межличностном и деловом общении Полины Медведевой поможет понять, как навести порядок в рутинных делах и успевать жить и работать. А вечером в рамках лектория можно будет узнать о настольных ролевых играх. Как в них играть и получать максимум удовольствия от процесса, расскажет Алексей Павлов.

На маркете так же будет работать буккроссинг. Мы подготовили для вас целый стол с нашими любимыми книгами и приглашаем каждого познакомиться с этими произведениями.

17.30 будут подведены итоги розыгрыша, победители получат набор вещей ручной работы от мастеров и вкусные презенты фудкорта. Принять участие в розыгрыше, можно сделав репост закрепленной записи группы «ВК».

Музыкальную программу обеспечат диджеи, резиденты вечеринок «FUNKY PEOPLE & GUST LIFE JAM». А в 16.30 состоится выступление духового секстета «5+1».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».