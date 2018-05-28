г.Кировск

2-3 июня – 10.30-17.30

Ежегодная универсальную торговую ярмарку «Все для сада, огорода». На ней будет организована реализация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведенной и выращенной садоводами – огородниками города Кировска, ближайших городов Мурманской области, представителями других регионов России, а также субъектами малого и среднего предпринимательства.

Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства.

г.Кировск,просп.Ленина, 7. Площадка у городского Дворца культуры.

г.Апатиты

28 и 29 июня

Пройдёт семинар для лидеров и персонала молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области, членов органов молодёжного самоуправления. Организатором семинара выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Семинар посвящён методике «Рассказ Онлайн» (Digital storytelling - «У каждого есть история, которую можно рассказать»).

Цель семинара: научить новой методике представителей общественных организаций и волонтерских групп с целью применения данного инструмента на практике при работе с волонтерами и благополучателями. Ведущей семинара станет международный тренер Ольга Лобанова - педагог дополнительного образования молодежного клуба «Максимум» из города Санкт-Петербурга. В сентябре 2017 года тренер О. Лобанова проводила функциональный тренинг для команды волонтеров от Мурманской области на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме необходимо направить в срок до 17 часов 31.05.2018 по адресу электронной почты: murmol@inbox.ru (тема сообщения: «Семинар»), а также в АИС «Молодёжь России».

Каждый участник семинара должен иметь с собой устройство, позволяющее делать видеозапись (планшет, смартфон и т.п.).

В связи с тем, что количество мест на семинаре ограничено, организаторами будет проведён отбор участников на основании заполненных заявок и с учетом представительства разных муниципальных образований.

Организаторы семинара осуществляют расходы по проведению программы семинара, питанию и проживанию участников. Расходы по проезду участников до г.Апатиты и обратно осуществляет направляющая сторона.

г.Апатиты.

г.Снежногорск

29 мая – 11.00-16.00

В следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна, старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145.1 УК РФ.

Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 2.

п.Междуречье

28 мая - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

п.Междуречье, 5; ул.Аскольдовцев, 26/1.

ЗАТО Видяево

28 мая - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и систему энергосбережения.

ЗАТО Видяево, ул.Заречная, 29 и 16.

г.Мурманск

28 мая - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, просп.Ленина, 70.

28 мая - 8.50

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул.Достоевского, 14.

28 мая - 10.00

ЕГЭ по географии и информатике у выпускников 11 классов на пункте проведения экзаменов 910.

г.Мурманска, ул. Крупской, 13. Школа № 33.

28 мая - 11.00

Начало краеведческого диктанта «Мой край – моя гордость» к 80-летию со дня образования Мурманской области. Краеведческий диктант для гражданских служащих исполнительных органов государственной власти «Мой край – моя гордость» приурочен к празднованию 80-летия со дня основания Мурманской области. Планируется, что в диктанте будут участвовать более 80 человек.

Диктант содержит 25 вопросов, посвященных истории, культуре Кольского Севера. Вопросы разной степени сложности, поэтому и оцениваются они по-разному: от 1 до 5 баллов. В подготовке вопросов для краеведческого диктанта принимали участие специалисты Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского арктического государственного университета, представители Мурманского отделения Российского исторического общества. Эта работа проводится в рамках реализации концепции непрерывного профессионального развития гражданских служащих Мурманской.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

28 мая - 15.00

Состоится круглый стол, приуроченный ко Дню защиты детей, на тему: «Предотвращение несчастных случаев с детьми дошкольного возраста, а также принимаемые меры по организации безопасного поведения детей в быту».

С инициативой проведения обсуждения профилактики детского травматизма вышла Мурманская региональная благотворительная организация «Радуга» в связи с участившимися за последний период в Мурманской области несчастными случаями с детьми дошкольного возраста (в частности, падение из окон многоэтажных домов).

В ходе мероприятия планируется проведение дискуссии среди родителей дошкольников о принимаемых мерах по организации безопасного поведения детей в быту и направлениях работы с родителями в образовательных учреждениях по предупреждению несчастных случаев с детьми.

В обсуждении также примут участие: представители Главного управления МВД России по Мурманской области; Прокуратуры Мурманской области; министерства здравоохранения, образования и науки, социального развития Мурманской области; депутаты областной Думы и городского совета; специалисты-психологи; а также представители общественных организаций области.

По итогам дискуссии будет сформирована итоговая резолюция о необходимости проведения дополнительных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях по профилактике и организации безопасного поведения детей.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

28 мая-11 июня

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области проводит «горячую линию» и консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. При обращении на «горячую линию» жители города Мурманска смогут получить профессиональную консультацию как по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического детского населения, так и по вопросам защиты прав потребителей в период подготовки летней оздоровительной кампании.

В проведении мероприятия принимают участие специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

Телефоны горячей линии: вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического детского населения 47-28-18, 47-25-79, 477-928; вопросы защиты прав потребителей: 47-24-77, 47-20-67, 474-009.

1 июня - 11.00-13.00

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области традиционно состоится День открытых дверей.

Десятый год подряд для детей и подростков – учащихся школ, лицеев, воспитанников детских домов и коррекционных школ города Мурманска и Мурманской области откроются двери следственного управления. Нашим гостям предоставляется уникальная возможность лично познакомиться со следователями, криминалистами, экспертами, задать им интересующие вопросы; увидеть современную высокотехнологичную криминалистическую технику, узнать не только «тайны следствия», но и как стать настоящим следователем.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

2 июня – 14.00-19.00

В ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» пройдёт летний «Минт Маркет». На маркете вы вновь увидите, ставшую традиционной, хенд-мейд ярмарку, где соберутся лучшие мастера Мурманска. Керамика, шопперы с вышивкой, авторские стикеры и открытки, деревянные броши, неповторимые украшения и природная косметика – это лишь малая часть того, что вы найдете на маркете.

Фудкорт маркета станет раем для сладкоежек – капкейки с нежным кремом, мятное печенье, домашнее мороженое, безалкогольные коктейли в милых бутылочках-лампах и много другое, главное – успеть все попробовать.

Мяты на мятном маркете должно быть как можно больше. В нашей лавке вы сможете приобрести мяту в горшочке, мятный блокнот или планер, стикеры с напоминанием о нашей встрече и самый мятный чай.

Мы сохраняем элемент благотворительности на нашем мероприятии, поэтому на маркете вновь вы увидите волонтеров Красного Креста. За небольшое пожертвование вы сможете получить открытку или блокнот и тем самым помочь ребенку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации. Также вы сможете больше узнать о волонтерстве и программах Красного Креста.

О начинающихся лекциях гостей любезно проинформируют наши волонтеры. Что же ждет гостей на площадке лектория?

Как государства пытаются моделировать стимулы и что из этого получается, почему стимулирование топ-менеджмента неэффективно и как человек выбирает спутника жизни? Об этом расскажет Роман Сорвин на лекции «Поведенческая экономика». Директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» Скрыганов Денис Александрович и руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич расскажут начинающим предпринимателям о том, как начать свое дело и получить на него грант.

Дарья Матвеенкова в лекции «Тактический урбанизм» расскажет о лучших практиках организации городского пространства на примерах России и зарубежных стран и о том, как осуществить интеграцию природы в город. Лекция психолога и эксперта в межличностном и деловом общении Полины Медведевой поможет понять, как навести порядок в рутинных делах и успевать жить и работать. А вечером в рамках лектория можно будет узнать о настольных ролевых играх. Как в них играть и получать максимум удовольствия от процесса, расскажет Алексей Павлов.

На маркете так же будет работать буккроссинг. Мы подготовили для вас целый стол с нашими любимыми книгами и приглашаем каждого познакомиться с этими произведениями.

В 17.30 будут подведены итоги розыгрыша, победители получат набор вещей ручной работы от мастеров и вкусные презенты фудкорта. Принять участие в розыгрыше, можно сделав репост закрепленной записи группы «ВК».

Музыкальную программу обеспечат диджеи, резиденты вечеринок «FUNKY PEOPLE & GUST LIFE JAM». А в 16.30 состоится выступление духового секстета «5+1».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».