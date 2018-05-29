г.Кандалакша

29 мая - 11.30 -13.00

В следственном отделе по городу Кандалакше Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится личный приём граждан заместителем руководителя следственного управления полковником юстиции Степановым Кондратием Фёдоровичем.

Записаться на личный приём и уточнить вопросы можно в рабочие дни в отделе по приёму граждан и документационному обеспечению следственного управления по телефонам: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакше Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

г.Кировск

2-3 июня – 10.30-17.30

Ежегодная универсальную торговую ярмарку «Все для сада, огорода». На ней будет организована реализация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведенной и выращенной садоводами – огородниками города Кировска, ближайших городов Мурманской области, представителями других регионов России, а также субъектами малого и среднего предпринимательства.

Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства.

г.Кировск,просп.Ленина, 7. Площадка у городского Дворца культуры.

г.Апатиты

29 июня

Проходит семинар для лидеров и персонала молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области, членов органов молодёжного самоуправления. Организатором семинара выступает Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Семинар посвящён методике «Рассказ Онлайн» (Digital storytelling - «У каждого есть история, которую можно рассказать»).

Цель семинара: научить новой методике представителей общественных организаций и волонтерских групп с целью применения данного инструмента на практике при работе с волонтерами и благополучателями. Ведущей семинара станет международный тренер Ольга Лобанова - педагог дополнительного образования молодежного клуба «Максимум» из города Санкт-Петербурга. В сентябре 2017 года тренер О. Лобанова проводила функциональный тренинг для команды волонтеров от Мурманской области на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Организаторы семинара осуществляют расходы по проведению программы семинара, питанию и проживанию участников. Расходы по проезду участников до г.Апатиты и обратно осуществляет направляющая сторона.

г.Апатиты.

с.Ловозеро

29 мая - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Снежногорск

29 мая – 11.00-16.00

В следственном отделе по закрытым административно-территориальным образованиям Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна, старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Михайлов Валентин Александрович.

Невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под действие статьи 145.1 УК РФ.

Предлагаем гражданам сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Снежногорск, ул.Павла Стеблина, 2.

г.Мурманск

29 мая - 9.10

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 12; ул.Лобова, 11/7; ул. Папанина, 5; ул.Полярные Зори, 2; ул. Фрунзе, 21/4; ул. Беринга, 3; ул. Нахимова, 18.

29 мая - 10.00

Экзамен по русскому языку у выпускников 9 классов. На пункте проведения экзаменов в Мурманском академическом лицее будет присутствовать министр образования и науки Наталия Карпенко.

г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 9/22. Мурманский академический лицей.

29 мая - 14.20

Выезд детей в детский оздоровительный лагерь «Янтарь», г. Анапа. В лагерь отправляются 192 ребенка, посадка в Мурманске – 108 мурманчан (вагоны 32, 33, 31), 12 детей из ЗАТО г. Североморск – вагон 30. По пути следования посадка детей из в Ковдорского, Кандалакшского, Ловозерского районов, Оленегорска и Кировска.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 285.

29 мая - 14.30

Заместитель губернатора Григорий Стратий проведет заседание оргкомитета по подготовке и проведению IV Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

29 мая-11 июня

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области проводит «горячую линию» и консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. При обращении на «горячую линию» жители города Мурманска смогут получить профессиональную консультацию как по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического детского населения, так и по вопросам защиты прав потребителей в период подготовки летней оздоровительной кампании.

В проведении мероприятия принимают участие специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

Телефоны горячей линии: вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического детского населения 47-28-18, 47-25-79, 477-928; вопросы защиты прав потребителей: 47-24-77, 47-20-67, 474-009.

29 мая - 16.05

Выезд детей в детский оздоровительный лагерь «Янтарь», г. Анапа . В лагерь отправляются 95 детей, посадка в Мурманске – 24 ребенка Кольского района (вагон 30), 23 ребёнка Печенгского района (вагон 31). По пути следования посадка детей из Апатитов и Мончегорска.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293.

31 мая – 10.00

Региональная комиссия по качеству Мурманской области проводит заседание по рассмотрению заявок 21-го регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года», который проводится в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В конкурсе участвуют 34 товара/услуги 21 предприятия и организации из г.Мурманск, ЗАТО г.Североморск, г.Апатиты, Кольского района, г.Кировск, г.Полярные Зори, г.Кандалакша. 5 организаций участвуют впервые.

На заседании региональной комиссии по качеству представители каждого предприятия-участника выступят с презентациями и ответят на дополнительные вопросы комиссии. До 8 июня комиссия обобщит полученные каждым участником оценки и утвердит итоги конкурса. Лауреаты и дипломанты получат право использовать соответствующий Знак конкурса в рекламно-информационных целях, лауреаты - представлять Мурманскую область в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России», который стартует в июле.

г.Мурманск, ул. Фестивальная, 25, ФБУ «Мурманский ЦСМ», конференц-зал.

1 июня - 11.00-13.00

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области традиционно состоится День открытых дверей.

Десятый год подряд для детей и подростков – учащихся школ, лицеев, воспитанников детских домов и коррекционных школ города Мурманска и Мурманской области откроются двери следственного управления. Нашим гостям предоставляется уникальная возможность лично познакомиться со следователями, криминалистами, экспертами, задать им интересующие вопросы; увидеть современную высокотехнологичную криминалистическую технику, узнать не только «тайны следствия», но и как стать настоящим следователем.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

30 мая - 10.00

Заседание правительства Мурманской области.Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Мурманск (докладчик Сысоев Андрей Иванович – глава администрации муниципального образования город Мурманск). 2. Отчёт о результатах деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области (докладчик Перетрухин Валерий Геннадьевич – министр здравоохранения Мурманской области). 3. Об исполнении поручения, данного в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4.12.2014 в части развития системы подготовки рабочих кадров (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 4. О внесении изменений в меры по реализации закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

2 июня – 14.00-19.00

В ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» пройдёт летний «Минт Маркет». На маркете вы вновь увидите, ставшую традиционной, хенд-мейд ярмарку, где соберутся лучшие мастера Мурманска. Керамика, шопперы с вышивкой, авторские стикеры и открытки, деревянные броши, неповторимые украшения и природная косметика – это лишь малая часть того, что вы найдете на маркете.

Фудкорт маркета станет раем для сладкоежек – капкейки с нежным кремом, мятное печенье, домашнее мороженое, безалкогольные коктейли в милых бутылочках-лампах и много другое, главное – успеть все попробовать.

Мяты на мятном маркете должно быть как можно больше. В нашей лавке вы сможете приобрести мяту в горшочке, мятный блокнот или планер, стикеры с напоминанием о нашей встрече и самый мятный чай.

Мы сохраняем элемент благотворительности на нашем мероприятии, поэтому на маркете вновь вы увидите волонтеров Красного Креста. За небольшое пожертвование вы сможете получить открытку или блокнот и тем самым помочь ребенку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации. Также вы сможете больше узнать о волонтерстве и программах Красного Креста.

О начинающихся лекциях гостей любезно проинформируют наши волонтеры. Что же ждет гостей на площадке лектория?

Как государства пытаются моделировать стимулы и что из этого получается, почему стимулирование топ-менеджмента неэффективно и как человек выбирает спутника жизни? Об этом расскажет Роман Сорвин на лекции «Поведенческая экономика». Директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» Скрыганов Денис Александрович и руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич расскажут начинающим предпринимателям о том, как начать свое дело и получить на него грант.

Дарья Матвеенкова в лекции «Тактический урбанизм» расскажет о лучших практиках организации городского пространства на примерах России и зарубежных стран и о том, как осуществить интеграцию природы в город. Лекция психолога и эксперта в межличностном и деловом общении Полины Медведевой поможет понять, как навести порядок в рутинных делах и успевать жить и работать. А вечером в рамках лектория можно будет узнать о настольных ролевых играх. Как в них играть и получать максимум удовольствия от процесса, расскажет Алексей Павлов.

На маркете так же будет работать буккроссинг. Мы подготовили для вас целый стол с нашими любимыми книгами и приглашаем каждого познакомиться с этими произведениями.

В 17.30 будут подведены итоги розыгрыша, победители получат набор вещей ручной работы от мастеров и вкусные презенты фудкорта. Принять участие в розыгрыше, можно сделав репост закрепленной записи группы «ВК».

Музыкальную программу обеспечат диджеи, резиденты вечеринок «FUNKY PEOPLE & GUST LIFE JAM». А в 16.30 состоится выступление духового секстета «5+1».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

5 июня – 12.00-13.30

На территории центра «Лапландия» состоится акция по созданию природного «Островка» в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны. В рамках акции дети будут посвящены в эколята, а также будет организована высадка деревьев и кустарников на берегу Семёновского озера.

Создание «Островков Памяти, Мужества и Славы Эколят – Молодых защитников Природы» в городах–героях является одним из мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» и проводится в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Создание «Островков» проводится в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о необходимости развития патриотического воспитания молодёжи и дополнительного образования в нашей стране, важной составной частью которого является экологическое образование и воспитание; пункта «Организация и проведение мероприятий в рамках социально-образовательных проектов, в том числе в области охраны природы, внедрения экологических и здоровьесберегающих технологий» распоряжения правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2570-р по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.

На акции планируется присутствие специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Мероприятие организовано при участии администрации Ленинского АО г. Мурманска и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

8 июня – 12.00-17.00

Состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семеновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». В мероприятии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель РФ на ежегодном Стокгольмском юниорском водном конкурсе, специалисты Министерств экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

С 2007 года АНО «Институт консалтинга экологических проектов» ежегодно реализует проект участника Водного конкурса при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия». 10-м юбилейным проектом стал проект «Эколого-образовательный маршрут Семеновского озера», представленный в финале 2017 года учащимися из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Александрова, 32/2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5.