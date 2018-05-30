Печенгский район

1 июня – 9.00-12.00

Прокуратура Печенгского района Мурманской области сообщает, что с 28 мая 2018 года начался основной этап единого государственного экзамена, в связи с чем будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства при проведении ЕГЭ.

По всем интересующим вопросам, а также о фактах нарушений в дни сдачи экзаменов может быть сообщено по телефону (81554) 5-18-01. На вопросы ответит и.о. заместителя прокурора района Поливода Елена Юрьевна.

г.Кировск

2-3 июня – 10.30-17.30

Ежегодная универсальную торговую ярмарку «Все для сада, огорода». На ней будет организована реализация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведенной и выращенной садоводами – огородниками города Кировска, ближайших городов Мурманской области, представителями других регионов России, а также субъектами малого и среднего предпринимательства.

Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства.

г.Кировск,просп.Ленина, 7. Площадка у городского Дворца культуры.

с.Ловозеро

30 мая - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

30 мая - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения энергосбережением. г.Мурманск, ул.Радищева, 14.

30 мая - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят пригодность жилого помещения для проживания.

г.Мурманск, ул.Лобова, 24.

30 мая - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят пригодность жилого помещения для проживания и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Морская, 5; ул.Чумбарова-Лучинского, 29; ул.Миронова, 10; ул.Привокзальная, 6.

30 мая - 10.00

Заседание правительства Мурманской области.Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Мурманск (докладчик Сысоев Андрей Иванович – глава администрации муниципального образования город Мурманск). 2. Отчёт о результатах деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области (докладчик Перетрухин Валерий Геннадьевич – министр здравоохранения Мурманской области). 3. Об исполнении поручения, данного в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4.12.2014 в части развития системы подготовки рабочих кадров (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 4. О внесении изменений в меры по реализации закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

30 мая - 12.30

На площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится телемост с Архангельской областью по обсуждению защиты интересов малого и среднего бизнеса, а также обмен опытом развития предпринимательства в регионах.

В ходе мероприятия планируется проведение дискуссии об опыте регионов в сфере защиты интересов и деятельности малого и среднего бизнеса, а также выявлению основных проблем, волнующих предпринимателей.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

30 мая - 14.30

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об эффективности государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области в 2017 году (докладчик Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 2. О тенденциях кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области (докладчик Старичков Михаил Александрович – начальник сводно-экономического отдела Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации). 2.1. Инструменты развития и система кредитования малого бизнеса ПАО Сбербанк (докладчик Башков Евгений Александрович – начальник сектора кредитных аналитиков «Бизнес» Мурманского отделения № 8627 ПАО Сбербанк). 2.2. Инструменты развития и система кредитования малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО) (докладчик Мазунов Сергей Олегович – заместитель управляющего Филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г. Мурманске). 3. О программах микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области, реализуемых НМК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (докладчик Дочкин Андрей Викторович – директор НМК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области»).

Состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года», а также вручение благодарностей и Благодарственных писем губернатора Мурманской области предпринимателям региона.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

30 мая - 16.05

Выезд детей в детский оздоровительный лагерь «Отдых дружных», г. Геленджик, п. Кабардинка. В Мурманске дети садятся в вагоны с 5 по 12.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 293.

31 мая – 10.00

Региональная комиссия по качеству Мурманской области проводит заседание по рассмотрению заявок 21-го регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года», который проводится в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». В конкурсе участвуют 34 товара/услуги 21 предприятия и организации из г.Мурманск, ЗАТО г.Североморск, г.Апатиты, Кольского района, г.Кировск, г.Полярные Зори, г.Кандалакша. 5 организаций участвуют впервые.

На заседании региональной комиссии по качеству представители каждого предприятия-участника выступят с презентациями и ответят на дополнительные вопросы комиссии. До 8 июня комиссия обобщит полученные каждым участником оценки и утвердит итоги конкурса. Лауреаты и дипломанты получат право использовать соответствующий Знак конкурса в рекламно-информационных целях, лауреаты - представлять Мурманскую область в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России», который стартует в июле.

г.Мурманск, ул. Фестивальная, 25, ФБУ «Мурманский ЦСМ», конференц-зал.

1 июня – 9.00

В Нахимовском военно-морском училище города Мурманска состоится Торжественное построение, посвященное Дню образования Северного флота и началу летней морской практики. Планируется участие начальника училища вице-адмирала Максимчука А.Р. и командования и офицеров Северного флота.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города Мурманска.

1 июня – 11.00

Во всех классах Нахимовского военно-морского училища города Мурманска пройдёт «Урок мужества» с участием офицеров Северного флота.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище города Мурманска.

1 июня - 11.00-13.00

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области традиционно состоится День открытых дверей.

Десятый год подряд для детей и подростков – учащихся школ, лицеев, воспитанников детских домов и коррекционных школ города Мурманска и Мурманской области откроются двери следственного управления. Нашим гостям предоставляется уникальная возможность лично познакомиться со следователями, криминалистами, экспертами, задать им интересующие вопросы; увидеть современную высокотехнологичную криминалистическую технику, узнать не только «тайны следствия», но и как стать настоящим следователем.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

1 июня -15.00

Состоится награждение супер-кубком «За милосердие» и торжественный концерт в исполнении студентов Мурманского колледжа искусств. С 1 мая по 1 июня Мурманская региональная общественная организация «Озарение» проводит благотворительный Супер АРТ-марафон ко Дню защиты детей и благотворительный конкурс «Счастливое детство каждому ребенку» под общим девизом «Давайте все вместе поможем нашим детям!».

В ходе проведения марафона состоялись ряд мероприятия: «Кукольная деревня SOS», «Золотой ключик», «Кукольный приют комедиантов», «Смехотерапия», «АРТ-терапия», «АРТ-клуб «Шоколадный доктор», АРТ-школы «Шоколадный доктор», «Как сохранить мозг здоровым», «Биокомпьютер – эмоции и память», «Школа волонтера».

г.Мурманск, ул. Воровского 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», IV этаж.

1 июня - 18.00-22.00

Школа «Эффективная коммуникация» Центра психологического развития «Арктический вектор», созданного на базе Мурманского государственного арктического университета, приглашает всех желающих посетить «Ночь в универе».

Уникальное и новое по своему формату для университета мероприятие на один летний вечер превратит привычное учебное пространство учебного корпуса вуза в ярмарку студенческих общественных объединений МАГУ. Каждое студенческое общественное объединение ярко и интересно представит свое направление в формате мастер-класса, презентации, творческого номера, тренинга, выставки, кинопоказа с дальнейшей дискуссией и т.д.

Каждый участник «Ночи в универе» сможет познакомиться с деятельностью студенческих объединений; поучаствовать в тренинге или семинаре; установить полезные контакты; найти единомышленников и друзей.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский государственный арктический университет.

2 июня – 14.00-19.00

В ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» пройдёт летний «Минт Маркет». На маркете вы вновь увидите, ставшую традиционной, хенд-мейд ярмарку, где соберутся лучшие мастера Мурманска. Керамика, шопперы с вышивкой, авторские стикеры и открытки, деревянные броши, неповторимые украшения и природная косметика – это лишь малая часть того, что вы найдете на маркете.

Фудкорт маркета станет раем для сладкоежек – капкейки с нежным кремом, мятное печенье, домашнее мороженое, безалкогольные коктейли в милых бутылочках-лампах и много другое, главное – успеть все попробовать.

Мяты на мятном маркете должно быть как можно больше. В нашей лавке вы сможете приобрести мяту в горшочке, мятный блокнот или планер, стикеры с напоминанием о нашей встрече и самый мятный чай.

Мы сохраняем элемент благотворительности на нашем мероприятии, поэтому на маркете вновь вы увидите волонтеров Красного Креста. За небольшое пожертвование вы сможете получить открытку или блокнот и тем самым помочь ребенку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации. Также вы сможете больше узнать о волонтерстве и программах Красного Креста.

О начинающихся лекциях гостей любезно проинформируют наши волонтеры. Что же ждет гостей на площадке лектория?

Как государства пытаются моделировать стимулы и что из этого получается, почему стимулирование топ-менеджмента неэффективно и как человек выбирает спутника жизни? Об этом расскажет Роман Сорвин на лекции «Поведенческая экономика». Директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» Скрыганов Денис Александрович и руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич расскажут начинающим предпринимателям о том, как начать свое дело и получить на него грант.

Дарья Матвеенкова в лекции «Тактический урбанизм» расскажет о лучших практиках организации городского пространства на примерах России и зарубежных стран и о том, как осуществить интеграцию природы в город. Лекция психолога и эксперта в межличностном и деловом общении Полины Медведевой поможет понять, как навести порядок в рутинных делах и успевать жить и работать. А вечером в рамках лектория можно будет узнать о настольных ролевых играх. Как в них играть и получать максимум удовольствия от процесса, расскажет Алексей Павлов.

На маркете так же будет работать буккроссинг. Мы подготовили для вас целый стол с нашими любимыми книгами и приглашаем каждого познакомиться с этими произведениями.

В 17.30 будут подведены итоги розыгрыша, победители получат набор вещей ручной работы от мастеров и вкусные презенты фудкорта. Принять участие в розыгрыше, можно сделав репост закрепленной записи группы «ВК».

Музыкальную программу обеспечат диджеи, резиденты вечеринок «FUNKY PEOPLE & GUST LIFE JAM». А в 16.30 состоится выступление духового секстета «5+1».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

5 июня – 12.00-13.30

На территории центра «Лапландия» состоится акция по созданию природного «Островка» в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны. В рамках акции дети будут посвящены в эколята, а также будет организована высадка деревьев и кустарников на берегу Семёновского озера.

Создание «Островков Памяти, Мужества и Славы Эколят – Молодых защитников Природы» в городах–героях является одним из мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» и проводится в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Создание «Островков» проводится в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о необходимости развития патриотического воспитания молодёжи и дополнительного образования в нашей стране, важной составной частью которого является экологическое образование и воспитание; пункта «Организация и проведение мероприятий в рамках социально-образовательных проектов, в том числе в области охраны природы, внедрения экологических и здоровьесберегающих технологий» распоряжения правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2570-р по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.

На акции планируется присутствие специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Мероприятие организовано при участии администрации Ленинского АО г. Мурманска и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

8 июня – 12.00-17.00

Состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семеновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». В мероприятии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель РФ на ежегодном Стокгольмском юниорском водном конкурсе, специалисты Министерств экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

С 2007 года АНО «Институт консалтинга экологических проектов» ежегодно реализует проект участника Водного конкурса при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия». 10-м юбилейным проектом стал проект «Эколого-образовательный маршрут Семеновского озера», представленный в финале 2017 года учащимися из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Александрова, 32/2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5.