Терский район

4 июня – 14.00-17.30

В прокуратуре Терского района будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда.

Звонки будут приниматься старшим помощником прокурора Терского района Изотовой Дарьей Олеговной по телефону 8 (815 59) 5-03-45.

г.Ковдор

2 июня - 11.30

Старт традиционного легкоатлетического пробега «Ковдорская миля».

г.Ковдор, центральная площадь - ул. Кошица.

г.Кировск

2-3 июня – 10.30-17.30

Ежегодная универсальную торговую ярмарку «Все для сада, огорода». На ней будет организована реализация широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров, продукции животноводства и растениеводства, саженцев, рассады, произведенной и выращенной садоводами – огородниками города Кировска, ближайших городов Мурманской области, представителями других регионов России, а также субъектами малого и среднего предпринимательства.

Во время проведения ярмарки планируется работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства.

г.Кировск,просп.Ленина, 7. Площадка у городского Дворца культуры.

г.Мончегорск

4 июня - 11.00

В рамках реализации федерального партийного проекта «Городская среда» в г.Мончегорске состоится мониторинг состояния объектов, благоустроенных в 2017 году. В Мончегорске в 2017 году в рамках партпроекта «Городская среда» и взаимоувязанного с ним приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было проведено обустройство общественной территории - пешеходной зоны по проспекту Ленина в районе кинотеатра «Синема», где отремонтированы тротуары, лестницы, устроены пандусы для маломобильных групп населения. Кроме того, благоустроен двор между домами 10, 12 по улице Строительная и 14 по улице Царевского, где был сделан ремонт проездов, установлены скамейки, урны, ограждения, оборудованы детская и спортивная площадки, автопарковка.

В связи с поздним стартом работ, а также по ряду других причин подрядчиком были проведено обустройство общественной территории с нарушениями технологии. В связи с чем, уже после окончания работ был выявлен ряд недочетов, которые были обнаружены партийным активом. В том числе: проседание тротуарной плитки, появление больших зазоров между плиткой и бордюрным камнем, перекосы элементов на детской площадкой и малых архитектурных формах. Все претензии перечислены в акте, который местная администрация направила подрядчику. В рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту подрядчик обязан все эти недочеты устранить. Начало работ запланировано на 1 июня. В ходе мониторинга планируется выявить проведение работ по устранению нарушений.

г.Мончегорск, просп. Ленина (район к/т «Синема), ул. Царевского, 14, ул. Строительная,10, 12.

г.Гаджиево

4 июня - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

п.Видяево

4 июня - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Видяево, ул. Центральная, 8.

г.Мурманск

2 июня – 11.00, 12.00 и 13.00

В родильных домах № 1 и № 3 и Мурманском областном перинатальном центре пройдёт акция «Родился читателем. Инициатива библиотеки, осуществлённая впервые в 2007 году, стала теперь традицией и является частью региональной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Мурманской области».

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки поздравят мам, чьи дети родились 1 июня, в День защиты детей, подарочными наборами. Это книга для родителей с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книга для чтения малышам, экземпляр Конвенции ООН о правах ребенка и комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах.

Библиотекари надеются, что эти книги станут надежными спутниками и верными помощниками мамам и их малышам.

г.Мурманск, ул. Лобова, 8. Мурманский областной перинатальный центр – 11.00.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а. Роддом № 1 -12.00.

г.Мурманск, ул. Бочкова, 6. Роддом № 3 – 13.00.

2 июня – 14.00-19.00

В ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» пройдёт летний «Минт Маркет». На маркете вы вновь увидите, ставшую традиционной, хенд-мейд ярмарку, где соберутся лучшие мастера Мурманска. Керамика, шопперы с вышивкой, авторские стикеры и открытки, деревянные броши, неповторимые украшения и природная косметика – это лишь малая часть того, что вы найдете на маркете.

Фудкорт маркета станет раем для сладкоежек – капкейки с нежным кремом, мятное печенье, домашнее мороженое, безалкогольные коктейли в милых бутылочках-лампах и много другое, главное – успеть все попробовать.

Мяты на мятном маркете должно быть как можно больше. В нашей лавке вы сможете приобрести мяту в горшочке, мятный блокнот или планер, стикеры с напоминанием о нашей встрече и самый мятный чай.

Мы сохраняем элемент благотворительности на нашем мероприятии, поэтому на маркете вновь вы увидите волонтеров Красного Креста. За небольшое пожертвование вы сможете получить открытку или блокнот и тем самым помочь ребенку, находящемуся в тяжелой жизненной ситуации. Также вы сможете больше узнать о волонтерстве и программах Красного Креста.

О начинающихся лекциях гостей любезно проинформируют наши волонтеры. Что же ждет гостей на площадке лектория?

Как государства пытаются моделировать стимулы и что из этого получается, почему стимулирование топ-менеджмента неэффективно и как человек выбирает спутника жизни? Об этом расскажет Роман Сорвин на лекции «Поведенческая экономика». Директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» Скрыганов Денис Александрович и руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич расскажут начинающим предпринимателям о том, как начать свое дело и получить на него грант.

Дарья Матвеенкова в лекции «Тактический урбанизм» расскажет о лучших практиках организации городского пространства на примерах России и зарубежных стран и о том, как осуществить интеграцию природы в город. Лекция психолога и эксперта в межличностном и деловом общении Полины Медведевой поможет понять, как навести порядок в рутинных делах и успевать жить и работать. А вечером в рамках лектория можно будет узнать о настольных ролевых играх. Как в них играть и получать максимум удовольствия от процесса, расскажет Алексей Павлов.

На маркете так же будет работать буккроссинг. Мы подготовили для вас целый стол с нашими любимыми книгами и приглашаем каждого познакомиться с этими произведениями.

В 17.30 будут подведены итоги розыгрыша, победители получат набор вещей ручной работы от мастеров и вкусные презенты фудкорта. Принять участие в розыгрыше, можно сделав репост закрепленной записи группы «ВК».

Музыкальную программу обеспечат диджеи, резиденты вечеринок «FUNKY PEOPLE & GUST LIFE JAM». А в 16.30 состоится выступление духового секстета «5+1».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».

4 июня - 9.05

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул.Старостина, 29.

4 июня - 9.05

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Бабикова, 14; ул.Пищевиков, 9; ул.Тарана, 14; ул.Александра Невского, 96; ул.Лобова, 43.

5 июня – 12.00-13.30

На территории центра «Лапландия» состоится акция по созданию природного «Островка» в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны. В рамках акции дети будут посвящены в эколята, а также будет организована высадка деревьев и кустарников на берегу Семёновского озера.

Создание «Островков Памяти, Мужества и Славы Эколят – Молодых защитников Природы» в городах–героях является одним из мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» и проводится в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Создание «Островков» проводится в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о необходимости развития патриотического воспитания молодёжи и дополнительного образования в нашей стране, важной составной частью которого является экологическое образование и воспитание; пункта «Организация и проведение мероприятий в рамках социально-образовательных проектов, в том числе в области охраны природы, внедрения экологических и здоровьесберегающих технологий» распоряжения правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2570-р по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.

На акции планируется присутствие специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Мероприятие организовано при участии администрации Ленинского АО г. Мурманска и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

6 июня – 10.00-12.00

Проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения требований законодательства при проведении ЕГЭ. По всем интересующим вопросам, а также о фактах нарушений в дни сдачи экзаменов может быть сообщено по телефону 8 (815-36)7-17-43 и 8 (815-36)3-26-93.

На вопросы ответит заместитель прокурора города Панова Ольга Валентиновна и помощник прокурора города Володин Андрей Сергеевич.

8 июня – 12.00-17.00

Состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семеновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». В мероприятии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель РФ на ежегодном Стокгольмском юниорском водном конкурсе, специалисты Министерств экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

С 2007 года АНО «Институт консалтинга экологических проектов» ежегодно реализует проект участника Водного конкурса при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия». 10-м юбилейным проектом стал проект «Эколого-образовательный маршрут Семеновского озера», представленный в финале 2017 года учащимися из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Александрова, 32/2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5.