г.Мончегорск

5 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мончегорск, ул. 10-й Гвардейской дивизии, 4.

с.Ловозеро

5 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Мурманск

5 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, Кольский просп., 104/3; ул.Саши Ковалева, 14, 80; ул.Достоевского, 26.

5 июня - 10.00

Экзамен по математике у выпускников 9 классов. На пункте проведения экзаменов 889 будет присутствовать министр образования и науки Наталия Карпенко.

г.Мурманск, ул. Баумана, 40. Школа № 20.

5 июня – 12.00-13.30

На территории центра «Лапландия» состоится акция по созданию природного «Островка» в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны. В рамках акции дети будут посвящены в эколята, а также будет организована высадка деревьев и кустарников на берегу Семёновского озера.

Создание «Островков Памяти, Мужества и Славы Эколят – Молодых защитников Природы» в городах–героях является одним из мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» и проводится в рамках учрежденных комитетами Совета Федерации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы».

Создание «Островков» проводится в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о необходимости развития патриотического воспитания молодёжи и дополнительного образования в нашей стране, важной составной частью которого является экологическое образование и воспитание; пункта «Организация и проведение мероприятий в рамках социально-образовательных проектов, в том числе в области охраны природы, внедрения экологических и здоровьесберегающих технологий» распоряжения правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2570-р по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.

На акции планируется присутствие специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Мероприятие организовано при участии администрации Ленинского АО г. Мурманска и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

5 июня - 15.00

На площадке Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева состоится круглый стол, приуроченный ко Дню защиты детей, по обсуждению проблем материнства и детства. С инициатором и организатором мероприятия выступила Мурманская региональная общественная организация «В защиту жизни» Центр защиты материнства «КОЛЫБЕЛЬ».

В ходе мероприятия планируется обсуждение различных вопросов, связанных с проведением информационно-просветительской работы в медицинских организациях (женских консультациях), с целью организации психологического доабортного консультирования женщин, планирующих прерывать беременность. Помимо этого, участники круглого стола обсудят способы поддержки социально-неблагополучных матерей с детьми, а также меры профилактики социального сиротства.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

6 июня – 10.00-12.00

Проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения требований законодательства при проведении ЕГЭ. По всем интересующим вопросам, а также о фактах нарушений в дни сдачи экзаменов может быть сообщено по телефону 8 (815-36)7-17-43 и 8 (815-36)3-26-93.

На вопросы ответит заместитель прокурора города Панова Ольга Валентиновна и помощник прокурора города Володин Андрей Сергеевич.

8 июня – 12.00-17.00

Состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семеновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». В мероприятии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель РФ на ежегодном Стокгольмском юниорском водном конкурсе, специалисты Министерств экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

С 2007 года АНО «Институт консалтинга экологических проектов» ежегодно реализует проект участника Водного конкурса при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия». 10-м юбилейным проектом стал проект «Эколого-образовательный маршрут Семеновского озера», представленный в финале 2017 года учащимися из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Александрова, 32/2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5.