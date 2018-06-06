г.Оленегорск

7 июня - 12.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. В мероприятии примут участие: представители регионального правительства, областной думы, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области, председатель Мурманского областного совета профсоюзов, руководители государственных областных учреждений.

Традиционно главным событием торжества станет поздравление коллективов государственных областных учреждений системы социальной защиты населения Мурманской области, а также чествование и награждение лучших работников сферы социального развития Мурманской области и победителей, лауреатов регионального конкурса на звание «Лучший работник учреждения социальной защиты населения Мурманской области». Завершится мероприятие праздничным концертом.

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры «Горняк».

с.Ловозеро

6 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Молочный

6 июня - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

6 июня - 10.00

Заместитель губернатора Григорий Стратий проведёт заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Повестка заседания: 1. Об итогах подготовки автомобильных дорог общего пользования к пропуску весеннего паводка 2018 года (докладывают: Хижук Александр Николаевич – заместитель начальника отдела контроля качества по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»; Козлов Виктор Михайлович – начальнику ГОКУ «Мурманскавтодор»). 2. О соблюдении требований к условиям перевозки групп детей автобусами (докладывают: Ковшира Ирина Александровна – первый заместитель министра образования и науки Мурманской области; Марковина Наталья Петровна – заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области). 3. О проделанной работе собственниками дорог по восстановлению и нанесению горизонтальной дорожной разметки (докладывают: Нечаев Михаил Васильевич – заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Мурманской области; Козлов Виктор Михайлович – начальнику ГОКУ «Мурманскавтодор»; Хижук Александр Николаевич – заместитель начальника отдела контроля качества по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»; Москвин Александр Борисович – первый заместитель главы Ковдорского района). 4. О принимаемых мерах по снижению рисков дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Мурманской области. О создании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах (докладывают: Носков Константин Юрьевич – заместитель начальника Мурманского отдела инфраструктуры Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД»; Нечаев Михаил Васильевич – заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Мурманской области). 5. О рассмотрении плана мероприятий по снижению смертности участников дорожного движения на территории Мурманской области в 2018 году (докладывает Викторов Валентин Иванович – начальник отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, II этаж, каб.21.

6 июня - 10.00

Экзамен по русскому языку у выпускников 11 классов. На пункте проведения экзамена 914 будет присутствовать министр образования и науки Наталия Карпенко.

г.Мурманск, ул. Папанина, 3. Школа № 53.

6 июня – 10.00-12.00

Проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения требований законодательства при проведении ЕГЭ. По всем интересующим вопросам, а также о фактах нарушений в дни сдачи экзаменов может быть сообщено по телефону 8 (815-36) 7-17-43 и 8 (815-36) 3-26-93.

На вопросы ответит заместитель прокурора города Панова Ольга Валентиновна и помощник прокурора города Володин Андрей Сергеевич.

6 июня - 15.00

Встреча заместителя губернатора Романа Дурягина с генеральным консулом Федеративной Республики Германия в г. Санкт-Петербурге госпожой Эльтье Адерхольд. На встрече речь пойдёт о социально-экономическом развитии Мурманской области, развитии международных связях региона, перспективах сотрудничества Мурманской области и ФРГ.

г.Мурманск, Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», банкетный зал.

6 июня - 16.00

Тренинг «Проектное управление» в рамках образовательных программ АО «Корпорация МСП».

г.Мурманск, ул.Подстаницкого, 1. Дом предпринимателя.

8 июня – 12.00-17.00

Состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семеновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». В мероприятии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель РФ на ежегодном Стокгольмском юниорском водном конкурсе, специалисты Министерств экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

С 2007 года АНО «Институт консалтинга экологических проектов» ежегодно реализует проект участника Водного конкурса при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия». 10-м юбилейным проектом стал проект «Эколого-образовательный маршрут Семеновского озера», представленный в финале 2017 года учащимися из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Александрова, 32/2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5.