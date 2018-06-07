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Мурманская область. Арктика07.06.18 07:50

Делу - время

г.Оленегорск

7 июня - 12.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. В мероприятии примут участие: представители регионального правительства, областной думы, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области, председатель Мурманского областного совета профсоюзов, руководители государственных областных учреждений.

Традиционно главным событием торжества станет поздравление коллективов государственных областных учреждений системы социальной защиты населения Мурманской области, а также чествование и награждение лучших работников сферы социального развития Мурманской области и победителей, лауреатов регионального конкурса на звание «Лучший работник учреждения социальной защиты населения Мурманской области». Завершится мероприятие праздничным концертом.

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры «Горняк».

г.Мурманск

7 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Дзержинского, 3; просп.Ленина, 79; ул.Пищевиков, 8.

7 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома  и назначение использования помещения.

г.Мурманск, ул.Чумбарова-Лучинского, 20.

7 июня - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюквин проведёт заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области.

Среди вопросов повестки – итоги деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления по организации, состоянию и совершенствованию технических систем управления гражданской обороны, а также систем информирования и оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения. Также планируется рассмотреть вопрос об обеспечении безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилых помещениях Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

8 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Ковдорский район (докладчик Сомов Сергей Борисович – глава муниципального образования Ковдорский район). 2. Отчет о результатах деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (докладчик Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 3. Отчёт о результатах деятельности Министерства имущественных отношений Мурманской области (докладчик Мазунов Олег Анатольевич – министр имущественных отношений Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

8 июня – 12.00-17.00

Состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семеновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов».  В мероприятии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель РФ на ежегодном Стокгольмском юниорском водном конкурсе,  специалисты Министерств экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

С 2007 года АНО «Институт консалтинга экологических проектов» ежегодно реализует проект участника Водного конкурса при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия». 10-м юбилейным проектом стал проект «Эколого-образовательный маршрут Семеновского озера», представленный в финале 2017 года учащимися из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Александрова,  32/2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5.

 

 

 

 

 

 

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