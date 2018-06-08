Раз в три года россияне смогут взять оплачиваемый день для похода по врачам. Если внесут изменения в Трудовой кодексОптовики и АЗС в Мурманской области резко увеличили цены на топливо
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика08.06.18 07:50

Делу - время

г.Мурманск

8 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Ковдорский район (докладчик Сомов Сергей Борисович – глава муниципального образования Ковдорский район). 2. Отчет о результатах деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (докладчик Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 3. Отчёт о результатах деятельности Министерства имущественных отношений Мурманской области (докладчик Мазунов Олег Анатольевич – министр имущественных отношений Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

8 июня - 12.00

Областной семинар «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». Программа семинара включает презентации ФЦП «Вода России», Российского национального юниорского Водного конкурса, мероприятий, осуществляемых Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области с целью охраны водных объектов региона. Будет представлен региональный опыт в сфере экологического воспитания и просвещения, а также рекомендации по подготовке научно-исследовательских и прикладных проектов в сфере сбережения водных ресурсов.

г.Мурманск, ул.Александрова, 32/2. Школа № 5.

8 июня – 12.00-17.00

Состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семеновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов».  В мероприятии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель РФ на ежегодном Стокгольмском юниорском водном конкурсе,  специалисты Министерств экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

С 2007 года АНО «Институт консалтинга экологических проектов» ежегодно реализует проект участника Водного конкурса при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия». 10-м юбилейным проектом стал проект «Эколого-образовательный маршрут Семеновского озера», представленный в финале 2017 года учащимися из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Александрова,  32/2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5.

8 июня - 14.30

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об итогах федерального государственного надзора по исполнению приказа Роспотребнадзора от 11.09.2017 № 843 «О выявлении и пресечении незаконного ввоза, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной» (докладчик Сергеев Александр Александрович – врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области. 2. О принимаемых мерах по исключению поставок фальсифицированной молочной продукции в бюджетные и муниципальные учреждения Мурманской области (докладчики: Красовский Василий Викторович – руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Мурманской области; Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области; Гончаров Эдуард Николаевич – первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области; Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 3. О результатах контроля (надзора) в части выявления на территории региона оборота контрафактных (фальсифицированных) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (докладчики: Фаткуллина Ольга Владимировна – руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Мурманской области, Гончаров Эдуард Николаевич – первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаО «цветах жизни» и нормах «на прокорм»
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 429 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Афанасий
07.06.18 20:53
человек потерял интуицию.
Комментарий к новости:Страдания начальника отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александра Ермолина дорогого стоят
Александр
06.06.18 23:14
А не пора ли господину В.Евменькову написать новое распоряжение о возобновлении отопления жилого фонда?!! Уже более двух недель среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 С,а в отдельные дни
Комментарий к новости:В Североморске отключили отопление
Zviygincew
06.06.18 23:03
Да, честь мундира обязывает судиться. Но я понимаю, если доказывать свою невиновность, но не зарабатывать бабки на правде!!! Видимо, дело не в чести
Комментарий к новости:Страдания начальника отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александра Ермолина дорогого стоят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире13:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук оказался выше, чем снижение стоимости картофеля-PRO ВалютуРубль снижается на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРаз в три года россияне смогут взять оплачиваемый день для похода по врачам. Если внесут изменения в Трудовой кодекс
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика