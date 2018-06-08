г.Мурманск

8 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Ковдорский район (докладчик Сомов Сергей Борисович – глава муниципального образования Ковдорский район). 2. Отчет о результатах деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (докладчик Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 3. Отчёт о результатах деятельности Министерства имущественных отношений Мурманской области (докладчик Мазунов Олег Анатольевич – министр имущественных отношений Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

8 июня - 12.00

Областной семинар «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». Программа семинара включает презентации ФЦП «Вода России», Российского национального юниорского Водного конкурса, мероприятий, осуществляемых Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области с целью охраны водных объектов региона. Будет представлен региональный опыт в сфере экологического воспитания и просвещения, а также рекомендации по подготовке научно-исследовательских и прикладных проектов в сфере сбережения водных ресурсов.

г.Мурманск, ул.Александрова, 32/2. Школа № 5.

8 июня – 12.00-17.00

Состоится официальное открытие эколого-образовательного маршрута Семеновского озера в рамках областного семинара «Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в сфере охраны и восстановления водных ресурсов». В мероприятии примут участие Давыдова Наталья Геннадьевна, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов», руководитель международных экологических проектов, почетный работник водного хозяйства Российской Федерации, кандидат технических наук, общественный заверитель годовых публичных отчетов Госкорпорации «Росатом» и организаций отрасли, представитель РФ на ежегодном Стокгольмском юниорском водном конкурсе, специалисты Министерств экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Мурманской области, ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик», КНЦ РАН.

С 2007 года АНО «Институт консалтинга экологических проектов» ежегодно реализует проект участника Водного конкурса при поддержке компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Россия». 10-м юбилейным проектом стал проект «Эколого-образовательный маршрут Семеновского озера», представленный в финале 2017 года учащимися из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Александрова, 32/2. МБОУ г. Мурманска СОШ № 5.

8 июня - 14.30

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об итогах федерального государственного надзора по исполнению приказа Роспотребнадзора от 11.09.2017 № 843 «О выявлении и пресечении незаконного ввоза, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной» (докладчик Сергеев Александр Александрович – врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области. 2. О принимаемых мерах по исключению поставок фальсифицированной молочной продукции в бюджетные и муниципальные учреждения Мурманской области (докладчики: Красовский Василий Викторович – руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Мурманской области; Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области; Гончаров Эдуард Николаевич – первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области; Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 3. О результатах контроля (надзора) в части выявления на территории региона оборота контрафактных (фальсифицированных) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (докладчики: Фаткуллина Ольга Владимировна – руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Мурманской области, Гончаров Эдуард Николаевич – первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.