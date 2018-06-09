снп.Лесозаводский

9 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

г.Мурманск

9 июня - 14.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Повестка дня заседания: 1. О процессе объединения администраций муниципальных районов и поселений – административных центров муниципальных районов. Докладчик: Пухов Максим Олегович – председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Содокладчики: Самойленко Наталия Александровна – глава администрации муниципального образования Терский район, Курзенев Николай Николаевич – глава администрации муниципального образования Ловозерский район. 2. «О региональной программе по обеспечению прав потребителей в Мурманской области на 2018-2020 годы». Докладчик: Шпак Алла Владимировна – первый заместитель министра экономического развития Мурманской области. Содокладчик: Чудинов Кирилл Андреевич – председатель Совета регионального отделения общероссийского общественного Движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Мурманской области. 3. О распределении функций по выявлению нелегальных кредиторов на финансовом рынке Мурманской области между органами местного самоуправления и отделением по Мурманской области Северо-Западного главного Управления Центрального банка Российской Федерации. Докладчик: Урманчеев Александр Равилевич – и.о. начальника юридического отдела отделения по Мурманской области Северо-Западного главного Управления Центрального банка Российской Федерации.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

9 июня - 16.05

Выезд детей в детские оздоровительные лагеря «Уральские самоцветы» и «Глобус». В «детском составе» в оздоровительные лагеря Анапы отправляются 550 человек.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 293А.

10 июня - 14.00 и 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Учебные интерактивные программы посвящены природе и истории Кольского края. В 14.00 состоится показ фильма «Природа Мурманской области», в 15.00 – «История Мурманска». После просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

12 июня – 16.00-18.00

В рамках молодёжного танцевального фестиваля в День России состоится акция ОНФ «Моя Россия». Во время акции-флешмоба будет создаваться из полотнищ триколора российский флаг и слово «РОССИЯ».

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Сквер Памяти жертв интервенции.