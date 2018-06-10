с.Алакуртти

13 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

г.Апатиты

13 июня - 11.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Апатитах. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Апатиты, ул.Зиновьева, 26; ул. Козлова, 1.

13 июня - 11.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Апатитах. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и температуру подачи горячей воды.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 66.

с.Ловозеро

13 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Оленегорск

13 июня - 15.00

Сотрудники комитета по тарифному регулированию Мурманской области примут участие в заседании Совета депутатов г. Оленегорска по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года. г.Оленегорск, ул.Строительная, 52.

г.Полярный

13 июня - 15.00

Сотрудники комитета по тарифному регулированию Мурманской области примут участие в заседании Совета депутатов ЗАТО Александровск по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.

г.Полярный, ул.Советская, 8.

13 июня - 15.00

Выездной приём директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Полярный, ул. Сивко, 1.

г.Мурманск

12 июня - 12.00

Специалисты Центра медицинской профилактики проведут выездную акцию, направленную на профилактику ВИЧ. В рамках выездной акции с 12 до 15 часов будет организована работа мобильной лаборатории «Автобус «Доверие» для осуществления анонимного обследования на носительство ВИЧ экспресс-методом для всех желающих.

г.Мурманск, площадь Пять Углов, около ТЦ «Волна».

13 июня - 8.40

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и качество предоставления коммунальных услуг.

г.Мурманск, просп.Кирова, 62а; ул.Книповича, 34.

13 июня - 8.40

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и качество предоставления коммунальных услуг, давление при подаче холодной воды.

г.Мурманск, ул.Скальная, 9.

10 июня - 14.00 и 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ. Учебные интерактивные программы посвящены природе и истории Кольского края. В 14.00 состоится показ фильма «Природа Мурманской области», в 15.00 – «История Мурманска». После просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

12 июня – 16.00-18.00

В рамках молодёжного танцевального фестиваля в День России состоится акция ОНФ «Моя Россия». Во время акции-флешмоба будет создаваться из полотнищ триколора российский флаг и слово «РОССИЯ».

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Сквер Памяти жертв интервенции.

13 и 14 июня - 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам, связанным с оплатой труда. В течение двух дней жители области смогут задать любые вопросы, связанные с оплатой труда, специалистам комитета. Выявленные факты нарушений будут направлены в прокуратуру Мурманской области.

Напомним, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11163 рубля, а в Мурманской области при заработанных полностью «полярках» – около 25 тысяч рублей.

Телефоны «горячей линии»: 8 (8152) 23-51-38, 8 (8152) 23-49-16, 8 (8152) 23-53-53.

13 июня - 10.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с делегацией председателя Губернского собрания Финнмарка госпожи Рагнхильд Вассвик. На встрече планируется обсудить сотрудничество Мурманской области и губернии Финнмарк, в частности, в сфере развития транспортной системы и дорожного хозяйства.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

13 июня - 16.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с голландской делегацией, возглавляемой генеральным консулом Нидерландов в г. Санкт-Петербурге господином Хансом Весселингом. На встрече планируется обсудить перспективы сотрудничества в сфере экономики, транспорта, туризма, энергетики и экологии; взаимодействие в сфере высшего образования, физической культуры и спорта, в области культуры.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

14 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе.

На звонки и вопросы граждан по телефону 47-31-61 ответит помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Мавлютова Татьяна Сергеевна.