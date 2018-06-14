снп.Зареченск

14 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

14 июня - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Гаджиево

14 июня - 9.30

Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.

г.Мончегорск

14 июня - 16.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский примет участие в заседании Совета депутатов г.Мончегорска по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 37. Администрация муниципалитета, каб. 108.

ЗАТО г.Североморск

14 июня – 12.00-15.00

Приём граждан проведёт главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Мурманской области Мурзина Юлия Александровна.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова,4. Администрация ЗАТО г.Североморск, кабинет № 2.

г.Кола

14 июня - 10.00

Экзамен по обществознанию у выпускников 11 классов. На пункте проведения экзамена 924. Будет присутствовать министр образования и науки Наталия Карпенко.

г.Кола, просп. Советский, 41а. Школа № 2.

п.Старая Титовка

22 июня - 14.00

В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».

В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.

п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».

пгт.Мурмаши

14 июня - 11.00

Акция «Лесники открывают двери». Встреча работников авиалесоохраны и Кольского лесничества со студентами Мурманского арктического государственного университета. В программе мероприятия – открытый профориентационный урок, смотр пожарной техники и оборудования, используемого в тушении лесных пожаров, тушение условного пожара, осмотр тепличного хозяйства.

пгт.Мурмаши, ул.Кутахова, 18 – ул.Торговая, 12. Мурманская база авиационной охраны лесов.

г.Мурманск

14 июня - 9.00-13.00 и 14.00-18.00

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам, связанным с оплатой труда. В течение двух дней жители области смогут задать любые вопросы, связанные с оплатой труда, специалистам комитета. Выявленные факты нарушений будут направлены в прокуратуру Мурманской области.

Напомним, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11163 рубля, а в Мурманской области при заработанных полностью «полярках» – около 25 тысяч рублей.

Телефоны «горячей линии»: 8 (8152) 23-51-38, 8 (8152) 23-49-16, 8 (8152) 23-53-53.

14 июня - 9.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 18/20; Верхнеростинское шоссе, 23; ул. Володарского, 10; ул.Чумбарова-Лучинского, 29.

14 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе.

На звонки и вопросы граждан по телефону 47-31-61 ответит помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Мавлютова Татьяна Сергеевна.

14 июня - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. В повестке заседания – вопросы, связанные с совершенствованием профилактической деятельности в отношении угроз несовершеннолетним в сети Интернет и с деятельностью муниципальных комиссий ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск по профилактике правонарушений в 2017-2018 годах.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

14 июня - 15.00

Делегация Королевства Нидерландов посетит Мурманскую областную детскую клиническую больницу в рамках проекта городов-побратимов Гронинген-Мурманск. В рамках проекта городов-побратимов Гронинген-Мурманск делегация Королевства Нидерландов во главе с мэром города Гронинген Питером ден Аудстеном и генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге Хансом Весселингом посетит Мурманскую областную детскую клиническую больницу. В мероприятии примут участие: министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Александр Капиносов.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская областная детская клиническая больница.

14 июня – 09.00-12.00

На Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция, приуроченная к Всемирному дню донора крови (World Blood Donor Day). Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с МОСПК.

Цель мероприятия: поздравить доноров, которые в этот день подарят частичку своей жизненной энергии нуждающимся в компонентах донорской крови, и вручить сертификаты на бесплатную услугу в парикмахерской «Прометей Плюс» и памятные сувениры.

Данное мероприятие проводится в рамках проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса Президентских грантов в декабре 2017 года.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6 корп.10. ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

17 июня – 11.00

В административном здании УФСИН России по Мурманской области будет проводится Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России. На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области (8152) 40-41-52.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. УФСИН России по Мурманской области.