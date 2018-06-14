Делу - время
снп.Зареченск
14 июня - 11.00
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.
с.Ковдозеро
14 июня - 14.30
Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.
г.Гаджиево
14 июня - 9.30
Выездной приём специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 100.
г.Мончегорск
14 июня - 16.00
Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский примет участие в заседании Совета депутатов г.Мончегорска по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 37. Администрация муниципалитета, каб. 108.
ЗАТО г.Североморск
14 июня – 12.00-15.00
Приём граждан проведёт главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Мурманской области Мурзина Юлия Александровна.
ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова,4. Администрация ЗАТО г.Североморск, кабинет № 2.
г.Кола
14 июня - 10.00
Экзамен по обществознанию у выпускников 11 классов. На пункте проведения экзамена 924. Будет присутствовать министр образования и науки Наталия Карпенко.
г.Кола, просп. Советский, 41а. Школа № 2.
п.Старая Титовка
22 июня - 14.00
В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».
В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.
В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.
п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».
пгт.Мурмаши
14 июня - 11.00
Акция «Лесники открывают двери». Встреча работников авиалесоохраны и Кольского лесничества со студентами Мурманского арктического государственного университета. В программе мероприятия – открытый профориентационный урок, смотр пожарной техники и оборудования, используемого в тушении лесных пожаров, тушение условного пожара, осмотр тепличного хозяйства.
пгт.Мурмаши, ул.Кутахова, 18 – ул.Торговая, 12. Мурманская база авиационной охраны лесов.
г.Мурманск
14 июня - 9.00-13.00 и 14.00-18.00
Комитет по труду и занятости населения Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам, связанным с оплатой труда. В течение двух дней жители области смогут задать любые вопросы, связанные с оплатой труда, специалистам комитета. Выявленные факты нарушений будут направлены в прокуратуру Мурманской области.
Напомним, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11163 рубля, а в Мурманской области при заработанных полностью «полярках» – около 25 тысяч рублей.
Телефоны «горячей линии»: 8 (8152) 23-51-38, 8 (8152) 23-49-16, 8 (8152) 23-53-53.
14 июня - 9.30
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 18/20; Верхнеростинское шоссе, 23; ул. Володарского, 10; ул.Чумбарова-Лучинского, 29.
14 июня – 10.00-13.00
Прокуратурой Мурманской области будет проведена «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства о воинской обязанности и военной службе.
На звонки и вопросы граждан по телефону 47-31-61 ответит помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Мавлютова Татьяна Сергеевна.
14 июня - 14.30
Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. В повестке заседания – вопросы, связанные с совершенствованием профилактической деятельности в отношении угроз несовершеннолетним в сети Интернет и с деятельностью муниципальных комиссий ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск по профилактике правонарушений в 2017-2018 годах.
г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.
14 июня - 15.00
Делегация Королевства Нидерландов посетит Мурманскую областную детскую клиническую больницу в рамках проекта городов-побратимов Гронинген-Мурманск. В рамках проекта городов-побратимов Гронинген-Мурманск делегация Королевства Нидерландов во главе с мэром города Гронинген Питером ден Аудстеном и генеральным консулом Нидерландов в Санкт-Петербурге Хансом Весселингом посетит Мурманскую областную детскую клиническую больницу. В мероприятии примут участие: министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Александр Капиносов.
г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская областная детская клиническая больница.
14 июня – 09.00-12.00
На Мурманской областной станции переливания крови пройдёт акция, приуроченная к Всемирному дню донора крови (World Blood Donor Day). Акция организована Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с МОСПК.
Цель мероприятия: поздравить доноров, которые в этот день подарят частичку своей жизненной энергии нуждающимся в компонентах донорской крови, и вручить сертификаты на бесплатную услугу в парикмахерской «Прометей Плюс» и памятные сувениры.
Данное мероприятие проводится в рамках проекта по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса Президентских грантов в декабре 2017 года.
г.Мурманск, ул. Павлова, 6 корп.10. ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».
17 июня – 11.00
В административном здании УФСИН России по Мурманской области будет проводится Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России. На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.
Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.
К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.
При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области (8152) 40-41-52.
г.Мурманск, ул. Папанина, 17. УФСИН России по Мурманской области.