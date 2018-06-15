снп.Нивский

15 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

нп.Белое Море

15 июня - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое Море, дом 3.

с.Лувеньга

15 июня - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Мончегорск

15 июня - 15.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Инна Погребняк и министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

В рамках торжественного мероприятия более 80 работников учреждений здравоохранения региона будут награждены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Мурманской области, почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами и благодарностями министерства здравоохранения Мурманской области.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры, большой зал.

п.Старая Титовка

22 июня - 14.00

В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».

В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.

п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».

г.Мурманск

15 июня - 8.40

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят давление при подаче холодной воды.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 2.

15 июня – 11.00

Мурманское УФАС России под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проведёт в городе Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления за II квартал 2018 года. Регламент выступлений:

Светлана Чеченина – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области. Доклад на тему: «Актуальные вопросы применения антимонопольного законодательства».

Алексей Коптев – начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции и утвержденному Национальному плану по развитию конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы. Основные направления реформы контрольно-надзорной деятельности».

Алексей Коптев – начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России. Доклад на тему: «Вопросы определения размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства».

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой конференц-зал № 1, 4-й этаж.

15 июня - 13.00

Слёт регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

г.Мурманск, просп. Ленина, 63а. Дом детского творчества им. А. Бредова.

17 июня – 11.00

В административном здании УФСИН России по Мурманской области будет проводится Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России. На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области (8152) 40-41-52.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. УФСИН России по Мурманской области.

19 июня – 16.00-17.00

Состоится «прямая телефонная линия» с врио начальника УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Робертовичем Салыкиным.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198.