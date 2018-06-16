Вступили в силу изменения в закон «Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области»ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Кто любит и почему отдыхать в Мурманской области?
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Мурманская область. Арктика16.06.18 07:50

Делу - время

сп.Ура-Губа

18 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

с.Ловозеро

22 июня – 10.00 -13.00

Прокуратурой Ловозерского района будет проведена «горячая линия» по вопросам:  выплаты заработной платы в «конвертах»;  выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда;  осуществление трудовых функций без оформления трудовых отношений.

На  звонки и вопросы по телефону 8-815-38-43-756 ответит помощник прокурора Ловозерского района Князева Валентина Эдуардовна.

г.Мончегорск

16 июня - 11.00

Акция Всероссийского дня посадки леса. Акция проводится на лесном участке, где в 1990 годы прошел лесной пожар и на котором естественное возобновление леса не произошло, проведены работы по подготовке почвы, нарезаны борозды. Здесь на участке площадью в 12 гектаров будут высажены двухлетние сеянцы сосны.

г.Мончегорск, территория Мончегорского лесничества: отворотка федеральной трассы Мурманск – Санкт-Петербург налево на города Апатиты 7 км автодороги.

п.Старая Титовка

22 июня - 14.00

В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».

В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.

п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».

г.Мурманск

17 июня – 11.00

В административном здании УФСИН России по Мурманской области будет проводится Единый кадровый день для кандидатов, принимаемых на службу в уголовно-исполнительную систему, а также для желающих обучаться в ведомственных вузах ФСИН России. На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о порядке приёма и прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.

Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К потенциальным кандидатам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 40 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе (учёбе) по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией; увольнение с предыдущих мест службы по положительному основанию, подтверждаемое копией (выпиской) приказа об увольнении.

При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Телефоны для справок в отделе кадров УФСИН России по Мурманской области (8152) 40-41-52.

г.Мурманск, ул. Папанина, 17. УФСИН России по Мурманской области.

18 июня - 14.20

Выезд детей в детский оздоровительный лагерь «Янтарь», г.Анапа. На отдых во второй смене лагеря отправляются 144 человека.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 225.

18 июня -16.05

156 ребят отправятся в лагерь поездом 293.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 225.

19 июня – 16.00-17.00

Состоится «прямая телефонная линия» с врио начальника УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Робертовичем Салыкиным.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198. 

Комментарии

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16.06.18 01:10
ну вообще-то в снятом на видео документе говорится о прокладке оптоволоконного кабеля! но ни как ни об установке мачты базовой станции опсоса. какой-то наглый развод чистой воды. ещё хотелось бы б***у
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Смирнова Еденп
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Фас называется ваша передача. Подумайте, кто сказал это слово Баталову. Кто хочет отобрать у нашего колхоза последнее. Вот вы Прокопчука с его комментариями показывали, а вы у него спросили, почему он
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