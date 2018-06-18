сп.Ура-Губа

18 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

с.Ловозеро

22 июня – 10.00 -13.00

Прокуратурой Ловозерского района будет проведена «горячая линия» по вопросам: выплаты заработной платы в «конвертах»; выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда; осуществление трудовых функций без оформления трудовых отношений.

На звонки и вопросы по телефону 8-815-38-43-756 ответит помощник прокурора Ловозерского района Князева Валентина Эдуардовна.

п.Старая Титовка

22 июня - 14.00

В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная Дню памяти и скорби. Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».

В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.

п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».

г.Мурманск

18 июня - 14.20

Выезд детей в детский оздоровительный лагерь «Янтарь», г.Анапа. На отдых во второй смене лагеря отправляются 144 человека.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 225.

18 июня -16.05

156 ребят отправятся в лагерь поездом 293.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 225.

19 июня – 16.00-17.00

Состоится «прямая телефонная линия» с врио начальника УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Робертовичем Салыкиным.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198.