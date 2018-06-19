г.Апатиты

19 июня - 17.00

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский примет участие в заседании Совета депутатов г.Апатиты по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2018 года.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Совет депутатов г.Апатиты.

с.Ловозеро

19 июня - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

22 июня – 10.00 -13.00

Прокуратурой Ловозерского района будет проведена «горячая линия» по вопросам: выплаты заработной платы в «конвертах»; выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда; осуществление трудовых функций без оформления трудовых отношений.

На звонки и вопросы по телефону 8-815-38-43-756 ответит помощник прокурора Ловозерского района Князева Валентина Эдуардовна.

п.Старая Титовка

22 июня - 14.00

В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».

В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.

п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».

ЗАТО Александровск

19 июня – 10.00 -17.00

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда (невыплата заработной платы, выплата заработной платы ниже минимального размера оплаты труда) на территории ЗАТО Александровск, Заозерск, Видяево, Островной.

На звонки и вопросы по телефону (8-815-30) 6-20-46 ответит помощник прокурора Пескова Мария Александровна.

ЗАТО г.Североморск

22 июня – 4.00

В День памяти и скорби, в 4.00 утра на территории Военно-мемориального кладбища г.Североморска состоится акция «Свеча памяти». Участники акции проведут митинг, возложат цветы и венки к стеле, установленной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества и мемориальной часовне.

ЗАТО г.Североморск, территория Военно-мемориального кладбища г.Североморска. Сбор участников в 3.40.

г.Мурманск

19 июня - 8.20

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп. Ленина, 80; ул. Мира, 10.

19 июня - 8.20

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, качество предоставления коммунальной услуги.

г.Мурманск, ул. Папанина, 12.

19 июня – 16.00-17.00

Состоится «прямая телефонная линия» с врио начальника УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Робертовичем Салыкиным.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198.

19 июня - 16.05

Выезд детей в детский оздоровительный лагерь «Отдых дружных», г. Геленджик, п. Кабардинка. На отдых во второй смене лагеря отправляются 290 человек.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд 293.