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Мурманская область. Арктика20.06.18 07:50

Делу - время

г.Кировск

21 июня – 17.00-18.00

Прокуратурой города Кировска будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на оплату труда.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно помощнику прокурора г. Кировска Семеновой Татьяне Михайловне по телефону 8(815-31) 5-42-08.

с.Ловозеро

20 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

22 июня – 10.00 -13.00

Прокуратурой Ловозерского района будет проведена «горячая линия» по вопросам:  выплаты заработной платы в «конвертах»;  выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда;  осуществление трудовых функций без оформления трудовых отношений.

На  звонки и вопросы по телефону 8-815-38-43-756 ответит помощник прокурора Ловозерского района Князева Валентина Эдуардовна.

п.Старая Титовка

22 июня - 14.00

В п.Старая Титовка Кольского района состоится памятная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа».

В программе мероприятия: благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа»; наглядная реконструкция боевых действий; полевая кухня; посещение музея «Титовский рубеж»; просмотр короткометражных фильмов и др.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и почётные граждане города Мурманска, желающие почтить память воинов, а также представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутаты Мурманской областной Думы.

п.Старая Титовка, мемориальный комплекс «Защитникам Титовского рубежа».

пгт.Верхнетуломский

20 июня - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

сп.Тулома

20 июня - 14.00

Вездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

ЗАТО г.Североморск

22 июня – 4.00

В День памяти и скорби, в 4.00 утра на территории Военно-мемориального кладбища г.Североморска состоится акция «Свеча памяти». Участники акции проведут митинг, возложат цветы и венки к стеле, установленной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества и мемориальной часовне.

ЗАТО г.Североморск, территория Военно-мемориального кладбища г.Североморска.  Сбор участников в 3.40.

г.Мурманск

20 июня - 14.30

Брифинг председателя комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимира Губинского по вопросам изменения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 20. Комитет по тарифному регулированию Мурманской области.

21 июня – 11.00

В комитете по труду и занятости населения Мурманской области состоится семинар «Большие возможности малого бизнеса». Представители Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора и Центра поддержки предпринимательства Мурманской области расскажут о существующих видах поддержки малого предпринимательства в регионе, специалисты УФНС России по Мурманской области проинформируют об изменениях в налоговом администрировании в 2018-2019 годах, существующих сервисах в области регистрации и учета налогоплательщиков. Особое внимание будет уделено вопросам вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержки и развития молодежного предпринимательства.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по электронной почте ZhdanovaL@gov-murman.ru или по телефону (8152) 23-50-27.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48. Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, IV этаж, каб. 422.

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